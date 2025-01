VIB công bố lợi nhuận năm 2024 hơn 9.000 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 22%

Tăng trưởng vượt trội về quy mô và chất lượng, duy trì khẩu vị rủi ro thận trọng

Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản VIB đạt hơn 493.000 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng VIB đạt 325.000 tỷ đồng, tăng trưởng ngoạn mục gần 22%, thuộc nhóm cao nhất ngành.

Động lực tăng trưởng đến từ cả ở 4 mảng phân khúc trọng tâm là bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp, SME và định chế tài chính thông qua các sản phẩm vay có lãi suất cạnh tranh cùng quy trình đơn giản, linh hoạt và nhanh chóng. Trong đó, dư nợ bán lẻ đạt gần 260.000 tỷ đồng, tỷ lệ bán lẻ duy trì mức 80%, cùng rủi ro tín dụng tập trung ở mức thấp nhất thị trường. Trên 90% khoản vay bán lẻ có tài sản đảm bảo chủ yếu là nhà ở, đất ở với đầy đủ pháp lý và có tính thanh khoản tốt.

VIB cũng có số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ở nhóm thấp nhất ngành và chỉ chiếm 0,2% tổng dư nợ tín dụng. Toàn bộ trái phiếu đều thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại và tiêu dùng.

Tăng trưởng tín dụng VIB giai đoạn 2019-2024.

Theo đại diện VIB, trong bối cảnh được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng ở nhóm dẫn đầu ngành, ngân hàng có thêm dư địa tăng trưởng ở các phân khúc khách hàng khác. VIB vẫn nhất quán với khẩu vị rủi ro thận trọng, hạn chế cho vay các nhóm ngành rủi ro cao và không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng để tăng trưởng bằng mọi giá nhằm tránh hệ lụy về sau và ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của ngân hàng, sự ổn định của ngành ngân hàng.

Tiền gửi khách hàng tại VIB vẫn duy trì tăng trưởng vượt trội, hơn 17% so với đầu năm, nâng số dư tiền gửi khách hàng đạt 276.000 tỷ đồng, đáp ứng thanh khoản và nguồn lực cho hoạt động tín dụng. Trong đó, huy động khách hàng cá nhân đạt gần 200.000 tỷ đồng, tăng 14%. Nguồn vốn chi phí thấp (CASA và ngoại tệ) tăng hơn 35% so với đầu năm, góp phần vào chiến lược tối ưu hóa chi phí vốn, giúp chi phí lãi 2024 giảm tới 14% so với cùng kỳ.

Chất lượng tài sản cải thiện, duy trì quản trị rủi ro an toàn

VIB duy trì chiến lược thận trọng, đảm bảo cân bằng mục tiêu giữa tăng trưởng tín dụng, chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động. Thông qua thường xuyên rà soát chặt chẽ chính sách tín dụng, định hướng tập trung vào phân khúc khách hàng và tài sản bảo đảm tốt cùng các biện pháp xử lý và phòng ngừa nợ xấu, chất lượng tài sản của ngân hàng đang dần cải thiện mạnh mẽ khi nợ nhóm 2 giảm gần 4.100 tỷ đồng, tương đương giảm 28%, so với đầu năm. Bên cạnh đó, nợ nhóm 3 và 4 cũng giảm lần lượt 9% và 28%, tương đương giảm tổng cộng gần 1.200 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tại ngày 31/12/2024 của VIB là 2,4%.

VIB là cũng nằm trong nhóm ngân hàng có số dư các khoản lãi, phí phải thu thấp, khoảng 2.570 tỷ đồng, giảm 30% so với cuối năm 2023 và chỉ chiếm 0,5% tổng tài sản. Theo đại diện ngân hàng, điều này thể hiện sự minh bạch, chất lượng doanh thu được ghi nhận trên báo cáo tài chính và tính chất thận trọng trong hạch toán tín dụng bán lẻ của VIB.

Các chỉ số quản trị an toàn ở mức tối ưu, trong đó tỷ lệ an toàn vốn (CAR) Basel II đạt 11,9% (cao hơn mức quy định là 8%), hệ số cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 72% (trong khi quy định là dưới 85%), hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 22% (thấp hơn yêu cầu mục tiêu dưới 30%) và hệ số nguồn vốn ổn định ròng theo Basel III (NSFR) 117% (mức chuẩn Basel III là trên 100%).

Hỗ trợ lãi suất, tăng đầu tư mở rộng và trích lập dự phòng thận trọng

Năm 2024, VIB đạt tổng doanh thu 20.570 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Dù định hướng tập trung vào phân khúc khách hàng chất lượng cao, có tài sản đảm bảo tốt, cùng với việc đưa ra thị trường nhiều gói sản phẩm bán lẻ lãi suất cạnh tranh nên có sự giảm về biên lãi ròng (NIM), VIB vẫn duy trì NIM tích cực ở mức 3,8% nhờ các chiến lược tối ưu chi phí vốn.

Bên cạnh hoạt động tín dụng, thu nhập ngoài lãi vẫn duy trì tăng trưởng tốt, tăng 6% so với cùng kỳ và đóng góp vào 19% tổng doanh thu của ngân hàng. Thu nhập từ nợ đã xử lý rủi ro (write off recovery) đạt gần 1.250 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ.

Thu nhập từ phí đạt 2.100 tỷ với 2 sản phẩm chính là thẻ tín dụng và bảo hiểm. Trong đó số lượng thẻ tín dụng VIB đã đạt hơn 865.000 thẻ, chi tiêu thẻ đạt kỷ lục mới là 5 tỷ USD, tương ứng với mức trung bình 10.000 tỷ đồng/tháng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Bảo hiểm cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực sau giai đoạn chuyển đổi mô hình theo định hướng mới với tỷ lệ duy trì hợp đồng (persistency rate) hơn 50%.

Chi phí hoạt động của ngân hàng trong năm 2024 tăng 9% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ các hoạt động đầu tư vào con người, công nghệ, ngân hàng số, marketing và mở rộng chi nhánh, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô của VIB. Hệ số hiệu quả chi phí (CIR) của ngân hàng đạt mức 35%, và đang có sự cải thiện so với các quý trước khi thu lãi đang phục hồi trở lại, các sáng kiến tối ưu hóa chi phí đang được thực hiện tốt cùng với các chi nhánh mới bắt đầu đi vào hoạt động hiệu quả.

Trong năm 2024, VIB triển khai mở 8 chi nhánh mới tại 7 tỉnh thành, trong đó có 3 tỉnh thành mới. Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo, VIB tiếp tục kế hoạch mở rộng mạng lưới với 10-15 chi nhánh/năm và gia tăng hiện diện ở 1 số tỉnh thành mới. Cũng trong đầu năm 2025, ngân hàng đã triển khai đợt tuyển dụng thêm 1.200 nhân sự mới để đáp ứng kế hoạch tăng trưởng kinh doanh.

Về trích lập dự phòng, trong bối cảnh chất lượng tài sản có dấu hiệu cải thiện tốt, áp lực nợ xấu giảm đáng kể nhưng VIB tiếp tục duy trì chính sách thận trọng mới mức trích lập dự phòng khoảng 4.353 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ và duy trì tỷ lệ bao phủ ổn định.

Kết thúc năm 2024, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt hơn 9.000 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt khoảng 18%.

Xây dựng thương hiệu uy tín, sản phẩm sáng tạo vượt trội, xuất hiện tại quảng trường Thời đại

Đầu tháng 12/2024, VIB được vinh danh trong "Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam" do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư xếp hạng. Theo đó, VIB xếp thứ 2 ngành ngân hàng và thứ 5 trên tổng số 50 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam dựa trên đánh giá tổng thể về quy mô, tăng trưởng và hiệu quả của doanh nghiệp trong nhiều năm, khẳng định vị thế ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam về quy mô và chất lượng.

Cũng trong tháng 12, VIB trở thành ngân hàng duy nhất được vinh danh cùng lúc 8 giải thưởng thẻ tín dụng cho các hạng mục giải thưởng về số lượng thẻ phát hành, chi tiêu thẻ và các đột phá sáng tạo về ứng dụng công nghệ trong việc cung cấp các sản phẩm cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm khách hàng, khẳng định vị thế vượt trội trên thị trường thẻ khi luôn biết cách nắm bắt và sáng tạo xu hướng thẻ mới.

Nhằm nâng cao và lan tỏa thương hiệu mạnh mẽ, VIB triển khai hàng loạt chương trình quảng bá và truyền thông sáng tạo. Thành công rực rỡ tại các show truyền hình thực tế như The Masked Singer Vietnam, Let's Feast Vietnam, "Anh trai say hi" với hàng chục tỷ view (lượt xem), đứng đầu hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc trong và ngoài nước góp phần giúp giá trị thương hiệu VIB tăng lên 51% trong năm 2024, mức tăng cao nhất ngành, theo Brand Finance.

Ngay những ngày đầu năm 2025, hình ảnh bộ quà tặng phiên bản giới hạn "Trăm sông về biển lớn" cho khách hàng gửi tiền của VIB xuất hiện tại Quảng trường Thời đại (New York, Mỹ) đã thu hút sự chú ý của người tiêu dùng quốc tế và trong nước. Đây là bước tiến tiếp theo của Ngân hàng Quốc Tế (VIB) trong việc kết nối tài chính, nghệ thuật và công chúng.

VIB ghi dấu ấn trong nước cũng như quốc tế khi xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại, New York.

"Sự hiện diện của VIB tại Quảng trường Thời Đại - biểu tượng của sự sáng tạo toàn cầu - đã minh chứng rằng dịch vụ tài chính không chỉ dừng lại ở những con số. Với sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, yếu tố cá nhân hóa, và sự sáng tạo, ngân hàng giờ đây trở thành cầu nối giữa tài chính, nghệ thuật và công chúng, mang đến trải nghiệm phong phú, khơi gợi cảm xúc và truyền tải những thông điệp ý nghĩa", đại diện VIB cho hay.

Tiên phong áp dụng chuẩn mực quản trị hàng đầu, nâng cao trách nhiệm và đóng góp

Là ngân hàng tiên phong trong việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro, VIB được các định chế tài chính hàng đầu quốc tế như IFC và ADB xếp hạng và đánh giá cao.

Năm 2019, VIB trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên triển khai thành công cả 3 trụ cột của chuẩn mực quản trị rủi ro Basel II. Đồng thời, VIB cũng là một trong hai ngân hàng thương mại cổ phần phát hành báo cáo kiểm toán theo chuẩn mực quốc tế (IFRS) từ năm 2019, sớm hơn yêu cầu của Bộ Tài chính đến 3 năm.

Đến tháng 8/2023, VIB tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn, cùng với 9 ngân hàng thương mại khác, tham gia Ban Chỉ đạo triển khai các chuẩn mực vốn Basel II nâng cao và Basel III. Đại diện VIB cho biết, ngân hàng đặt mục tiêu hoàn thành việc áp dụng chuẩn mực Basel III vào cuối năm 2025, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy và nâng cao tiêu chuẩn quản trị của ngành ngân hàng Việt Nam.

Không chỉ tiên phong trong việc tuân thủ các chuẩn mực, trong suốt hơn 28 năm hình thành và phát triển, VIB cho hay luôn nỗ lực tích cực đóng góp vào sự phát triển cộng đồng thông qua các hoạt động kinh tế và xã hội, đặc biệt là việc đóng góp ngân sách. Điều này không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của VIB mà còn thể hiện giá trị mà ngân hàng mang lại cho nguồn lực quốc gia, tạo nền tảng để tái đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu như cơ sở hạ tầng, giáo dục và y tế.

Năm 2024, VIB được vinh danh trong "Top 4 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam" theo xếp hạng của Private 100. Đầu năm 2025, VIB tiếp tục nhận bằng khen từ Kho bạc Nhà nước và UBND TPHCM vì thành tích xuất sắc trong công tác nộp ngân sách Nhà nước, là một trong 4 ngân hàng có mức đóng góp ngân sách lớn nhất cho TPHCM năm 2024.

Những thành tựu này không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu của VIB về quy mô và chất lượng, mà còn minh chứng cho tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Đồng thời, VIB cũng góp phần thúc đẩy ngành ngân hàng hướng tới một hệ thống hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, an toàn và tăng trưởng bền vững.