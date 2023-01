Vào ngày vía Thần Tài các năm trước, nhiều người đổ xô đi mua vàng cầu may do tin rằng kim loại quý tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý trong năm mới. Điều đó làm lượng người mua vàng trở nên đột biến, không ít người thậm chí chờ mua vàng từ tờ mờ sáng ngày vía Thần Tài. Giá vàng trong ngày này cũng thường chênh đáng kể so với ngày thường. Sau ngày vía Thần Tài giá thường giảm nên người mua bị lỗ.