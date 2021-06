Vì sao máy rửa chén bát công nghiệp Texgio được nhiều doanh nghiệp tin dùng?

Dân trí Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid, các giải pháp công nghiệp phòng tránh dịch bệnh đã nhanh chóng được triển khai. Vấn đề về an toàn vệ sinh và tiết kiệm chi phí kinh doanh đã được các doanh nghiệp, dịch vụ ăn uống chú trọng đưa lên hàng đầu.

Cũng bởi vậy mà nhu cầu sử dụng máy rửa chén bát của các nhà máy, khu công nghiệp nhà hàng, canteen, bệnh viện, trường học và rửa cốc ly của các quán cafe... ngày một gia tăng.

Tại những nơi công cộng, mọi người ăn uống cùng nhau, sự cần thiết của máy rửa chén bát, ly cốc công nghiệp là rất rõ ràng bởi việc:

Đảm bảo vệ sinh, an toàn cho người dùng trong mùa dịch

Các khách sạn, nhà hàng, cafe, quán ăn, có lượng người ăn lớn, dân cư di chuyển nhiều, khả năng lây nhiễm chéo tăng cao, độ sạch của những bộ dụng cụ ăn uống là mối quan tâm lớn của mọi người. Để phòng tránh dịch bệnh, bát đĩa ly cốc nếu không được xử lý đúng cách, vi khuẩn và vi rút sẽ lây lan và mức độ lây nhiễm đám đông vô cùng nguy hiểm.

Dùng máy rửa chén bát Texgio, không những chén bát ăn uống được rửa sạch mà chúng ta còn yên tâm cho việc khử trùng bởi nhiệt độ rửa cao.

Tiết kiệm chi phí so với cách rửa ly bát truyền thống

Ngoài ra, lý do khiến các nhà hàng, cafe, canteen lựa chọn máy rửa chén bát Texgio không chỉ dừng lại ở vấn đề: sạch sẽ, vệ sinh, an toàn mà còn giúp giảm đáng kể chi phí nhân công, điện nước và các chi phí khác, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp.

Trong khi việc tuyển dụng nhân viên rửa bát hiện nay khó và còn khó hơn nữa để nhân viên đó gắn bó lâu dài nhưng từ khi có máy rửa chén bát Texgio, khối lượng công việc giảm đi rất nhiều nên nhân viên rửa bát rửa nhanh, rửa dễ và từ đó họ có nguyện vọng được ký kết hợp đồng lao động dài hạn hơn với doanh nghiệp và đặc biệt công việc rửa chén bát bằng máy dễ để tìm người một người thay thế làm công việc này.

Đối với những nơi có quy mô lớn, nếu công việc rửa bát thủ công cần 5 người thì nay chỉ cần 2 - 3 người, còn nếu 2 người thì nay chỉ cần một người. Trước đây người rửa bát bình thường phải mất 3 giờ thì nay chỉ cần một giờ là có thể hoàn thành được số lượng tương đương.

Độ ồn thấp, tốc độ làm sạch nhanh, so với máy rửa bát thông thường chỉ mất 1- 2 phút để rửa sạch cho một khay bát đĩa ly cốc.

Tiết kiệm các chi phí khác

Trước đây, nước và dung dịch rửa chén bát bằng tay được sử dụng với số lượng lớn. Bây giờ máy rửa chén bát ly cốc Texgio sẽ tiết kiệm nước hơn, sử dụng ít chất tẩy rửa hơn.

An toàn cho da tay

Không có bất kỳ cảm giác khô, rát hay bị bong da tay khi sử dụng máy

Thấu hiểu tâm lý chung Cộng đồng, Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Trường Phúc đã nhập khẩu một số mẫu máy rửa chén bát Texgio và máy rửa ly cốc Texgio dùng công nghệ rửa sạch bằng áp lực nước phun rất mạnh, đảo chiều tăng tốc, phun rửa đều kể cả các góc cạnh bộ đồ ăn với nhiệt độ nước rửa lên đến 85 độ C.

Bên cạnh đó, Texgio còn có dòng máy rửa bát siêu âm hiệu suất cao. Sản phẩm dùng sóng vật lý siêu âm để thực hiện việc tẩy rửa trên mọi bề mặt, mọi ngóc ngách của các loại bát đĩa, dụng cụ bếp cần rửa. Có những chất bẩn bám khó nhìn thấy hay những góc cạnh trên các dụng cụ, bát đĩa, vật dụng mà rửa bằng tay không chạm tới được hoặc rửa rất mất công, mất thời gian thì nay máy rửa chén bát Texgio sẽ làm sạch hoàn toàn và nhanh chóng.

Sóng siêu âm không hề gây hại cho các đồ vật, cũng như không hề gây hại cho con người. Sóng siêu âm không gây ra các phản ứng hóa học nên rất an toàn khi sử dụng.

Máy rửa bằng sóng siêu âm, ngoài chức năng rửa chén bát còn được áp dụng cho nhu cầu của các nhà máy, gara sửa chữa ô tô nhằm rửa sạch phụ tùng máy móc.

Xưởng làm bánh mì: Rửa chảo, rửa khay nướng...

Nhà máy thực phẩm rửa nguyên liệu thực phẩm như rau, trái cây, hải sản ..

Và một số nhà máy sản xuất các đồ dùng gia dụng (dao, dĩa, đồ inox) cần rửa các vết dầu còn dính trên sản phẩm sau khi khỏi dây chuyền

Với máy rửa chén bát, ly cốc công nghiệp Texgio, những bộ đồ ăn không những được rửa kỹ mà các vi khuẩn đường ruột như Escherichia coli và các vi khuẩn khác đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Tiết kiệm con người, công sức và tiền bạc là một nhu cầu lớn đối với máy rửa chén bát ở những nơi thương mại như nhà hàng, khách sạn, căng tin, bệnh viện, trường học, nhà xưởng....

Chăm sóc sức khỏe và đem lại lợi ích kinh tế là những điều tốt đẹp mà máy rửa chén bát ly cốc Texgio mang đến cho doanh nghiệp bạn.

Để tìm hiểu thêm sản phẩm máy rửa bát Texgio, mời bạn truy cập: https://texgio.vn/danh-muc/may-rua-bat-cong-nghiep/may-rua-bat-cong-nghiep-cua-truoc/

Trường Thịnh