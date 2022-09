Vì sao đồng bảng Anh xuống thấp kỷ lục so với đồng USD?

Sáng nay, tại thị trường châu Á, đồng bảng Anh đã giảm 4% xuống còn 1,0382 USD đổi 1 bảng Anh, mức thấp nhất mọi thời đại, sau khi trở lại giao dịch ở mức 1,06 USD/bảng Anh.

Đồng bảng Anh đã chạm mức thấp nhất mọi thời đại so với đồng USD trong sáng nay (Ảnh: CNBC).

Nói với CNBC, ông Mazen Issa, chiến lược gia ngoại hối cao cấp của TD Securities, cho rằng: "Có vẻ chính phủ Anh đang cố gắng xoa dịu thị trường vì ở đây có quỹ đạo tài khóa ôn hòa hơn. Tôi nghĩ rằng thời điểm này, mức hỗ trợ sẽ còn thấp hơn nữa". Theo ông, nếu đồng bảng xuống dưới 1,05 USD thì có khả năng đồng tiền này sẽ giảm về mức ngang giá với đồng USD.

"Chúng ta đã từng chứng kiến đồng euro giảm xuống dưới mức ngang giá so với đồng USD. Do đó, không có lý do gì mà đồng bảng Anh không về mức đó được", ông nói thêm.

Đó là một "thách thức lớn" đối với Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) trong cuộc chiến chống lạm phát, trong khi chính phủ cố gắng thúc đẩy nền kinh tế, ông Nicholas Ferres, Giám đốc đầu tư tại Vantage Point Asset Management, nhận xét.

"Và tôi không hề ngạc nhiên nếu BoE tổ chức một cuộc họp chính sách khẩn cấp trong tuần này và tăng lãi suất", ông nói.

Tuần trước, BoE đã tăng lãi suất thêm 0,5% lên 2,25% để kìm chế lạm phát đang ở mức 9,9% - cao nhất trong 40 năm. Đây là lần tăng lãi suất thứ 7 liên tiếp của nước này, đưa mức lãi suất lên mức cao nhất trong 14 năm.

Lý giải lý do đồng bảng Anh mất giá mạnh so với đồng USD, ông Saktiandi Supaat, chiến lược gia về ngoại hối tại Maybank, cho rằng việc thiếu cam kết đối với kỷ luật tài khóa của Anh cùng với đồng USD mạnh lên đã khiến cho đồng bảng nhanh chóng suy yếu.

Theo BBC, nếu đồng bảng Anh vẫn tiếp tục ở mức thấp so với đồng USD thì việc nhập khẩu các mặt hàng được định giá bằng đồng USD, bao gồm dầu và khí đốt, sẽ tốn kém hơn.

Các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ cũng có thể đắt đỏ hơn và du khách người Anh đến Mỹ sẽ không còn nhiều như trước do đồng tiền của Anh mất giá.

Ngoài ra có những lo ngại cho rằng việc cắt giảm thuế cùng với vay nợ chính phủ tăng sẽ khiến lạm phát cao hơn và buộc BoE phải tăng lãi suất hơn nữa. Điều này sẽ làm cho chi phí thế chấp hàng tháng của hàng triệu hộ gia đình ở Anh tăng lên.

Những người chỉ trích cho rằng những biện pháp kinh tế như giảm thuế và ưu đãi đầu tư sẽ chỉ càng có lợi cho người giàu và có thể khiến Anh nặng nợ hơn trong thời điểm lãi suất tăng.

Trên thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương sáng nay, đồng tiền của Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc cũng đang suy yếu hơn so với đồng bạc xanh, trong khi đó đồng đô la Australia đi ngang.

Cụ thể, đồng yên Nhật giao dịch ở mức 144 yên đổi 1 đồng USD, thấp hơn so với mức sau khi Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ tuần trước.

Đồng won của Hàn Quốc cũng xuống gần mức hồi năm 2009, ở mức 1.428,52 won đổi 1 USD.

Đồng USD đã mạnh lên đáng kể trong năm nay khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên tục tăng mạnh lãi suất để đối phó với lạm phát cao kỷ lục. Chênh lệch giữ đồng USD và đồng yên Nhật cũng gia tăng đáng kể do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn duy trì mức lãi suất cực thấp.