Những nội dung hấp dẫn tại hội thảo tăng trưởng kinh tế 2 con số

Hội thảo "Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới, hành động mới" sẽ được báo Dân trí tổ chức vào 13h30 ngày 27/5 tại khách sạn Pullman, Hà Nội. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 do báo Dân trí khởi xướng với chủ đề "Nắm bắt cơ hội - Dẫn dắt tăng trưởng".

Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% trong giai đoạn 2026-2031 không chỉ đòi hỏi tốc độ mà còn yêu cầu chất lượng, tính bền vững và khả năng thích ứng trước những biến động của kinh tế toàn cầu. Doanh nghiệp được xác định là trung tâm, đóng vai trò chủ thể trong thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời ESG đang dần trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng.

Trong bối cảnh đó, hội thảo được tổ chức nhằm góp phần làm rõ những cơ hội và thách thức của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng thời phân tích vai trò của doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững.

Thông điệp xuyên suốt của hội thảo là tăng trưởng 2 con số không thể tách rời với phát triển bền vững. ESG đang dần trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt khi các tiêu chuẩn mới về môi trường, phát thải và chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng được siết chặt.

Hội thảo cũng sẽ tập trung phân tích bối cảnh mới của nền kinh tế với cả cơ hội lẫn thách thức. Trong đó, cơ hội đến từ các cải cách thể chế, các nghị quyết hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và định hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Nội dung hội thảo gồm có các phiên tham luận, thảo luận bàn tròn. Các diễn giả sẽ tập trung phân tích những cơ hội của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, đánh giá tác động của địa chính trị và những thay đổi trong chuỗi cung ứng thế giới đối với triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong 10 năm tới.

Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn mới như CBAM hay Net Zero cũng sẽ được mổ xẻ nhằm làm rõ rằng liệu đây là áp lực hay cơ hội đối với doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phiên thảo luận cũng sẽ làm rõ những động lực tăng trưởng truyền thống cũng như các động lực mới như chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cho mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam, phát động Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Phiên thảo luận bàn tròn với sự tham gia của chuyên gia và đại diện cộng đồng doanh nghiệp. Các diễn giả sẽ cùng phân tích 4 nguyên tắc cốt lõi được đặt ra cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, gồm tăng trưởng thực chất, chất lượng và bền vững; ổn định kinh tế vĩ mô; tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển và đảm bảo người dân được hưởng thành quả tăng trưởng.

Các ý kiến tại tọa đàm dự kiến sẽ làm rõ việc doanh nghiệp không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn cần tham gia kiến tạo cùng Nhà nước trong xây dựng thể chế, phát triển hạ tầng và quản trị quốc gia.

Đi kèm với đó, diễn giả cùng nhau trao đổi về những thay đổi cần thực hiện để tăng trưởng nhanh hơn và bền vững hơn trong năm 2026 cũng như trong 5-10 năm tới. Các diễn giả sẽ phân tích những cơ hội và thách thức mà doanh nghiệp đang đối mặt, đồng thời chia sẻ cách triển khai ESG nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh việc đề xuất các kiến nghị chính sách nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn, hội thảo cũng hướng tới việc đưa ra những lời khuyên thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp để đảm bảo tăng trưởng dài hạn và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của Việt Nam.

Hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới, hành động mới” hứa hẹn sẽ là diễn đàn kết nối chuyên gia, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi về những hướng đi mới cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.