Ứng dụng Gom Đơn tối ưu chất lượng giao hàng cho cửa hàng nhỏ và vừa

Qua hợp tác, Gom Đơn sẽ đại diện cho Best Express khai thác và chăm sóc thị trường logistic tiềm năng này, có thể tận dụng nguồn lực sẵn có là mạng lưới 600 bưu cục trên 63 tỉnh thành cùng với hệ thống dây chuyền xử lý đơn hàng hiện đại (0,5-2 giây) của đối tác. Nhờ đó, doanh nghiệp hứa hẹn mang lại những giải pháp tối ưu về chi phí vận chuyển cho khách hàng nhưng vẫn đảm bảo thời gian giao nhận và chất lượng dịch vụ.

Đại diện của Best Express và Gom Đơn tại buổi ra mắt ứng dụng vận chuyển, ngày 21/7 (Ảnh: Gom Đơn).

Tại sự kiện, ông Xi - Giám đốc kinh doanh của Best Express Vietnam - phát biểu: "Best Express lựa chọn hợp tác với Gom Đơn không chỉ vì tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo và tâm huyết của họ mà còn là tinh thần phục vụ khách hàng. Đã từng có cơ hội hợp tác từ trước, tôi rất thích văn hóa nội bộ của Gom Đơn và tôi nghĩ đó là lý do họ xây dựng được đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tình và hiệu quả. Đó là cơ sở để tôi tin rằng, Gom Đơn sẽ trở thành đơn vị số 1 trong phân khúc khách hàng nhỏ và vừa".

Chủ tịch Công ty Cổ phần Gom Đơn - ông Nguyễn Trường Hải phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Gom Đơn).

Cũng trong lễ ký kết hợp tác, ông Nguyễn Trường Hải - Chủ tịch Công ty Cổ phần Gom Đơn chia sẻ về thị trường tiềm năng mà 2 doanh nghiệp đang đặt mục tiêu tiếp cận. Ông cho rằng, mặt dù ngành logistic đang phát triển mạnh, vẫn còn một vài điểm thiếu sót trong quy trình và chính sách làm dịch vụ vận chuyển đơn hàng dành cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa. Vì sự chênh lệch quá cao trong số lượng đơn hàng, họ không nhận được đãi ngộ và chăm sóc tốt. Đây là cơ hội để doanh nghiệp có lượng khách hàng trung thành bằng những chính sách tốt.

Các đối tác của Gom Đơn tại sự kiện ra mắt (Ảnh: Gom Đơn).

Không yêu cầu về số lượng đơn hàng nhưng Gom Đơn vẫn có thể đến tận nơi nhận hàng COD hàng ngày với mức đồng giá là 24.000 đồng/đơn hàng. "Một đơn hàng chúng tôi cũng nhận. Và chương trình đồng giá 24.000 đồng của Gom Đơn được áp dụng cho các kiện hàng có cân nặng lên tới 5 kg. Ngoài ra, Gom Đơn còn miễn phí cho các đơn hàng hoàn trả và lưu kho. Điều này bỏ bớt đi những băn khoăn trong quá trình bán hàng của các shop", ông Hải nói.

Chủ tịch Công ty Cổ phần Gom Đơn chia sẻ giải pháp và định hướng của công ty trong 5 năm tới (Ảnh: Gom Đơn).

Chia sẻ về hoạch định chiến lược của Gom Đơn trong khoảng thời gian này, ông Hải cho biết, thời điểm hiện tại, bán hàng trực tuyến là xu thế thiết yếu của thị trường.

"Đây là thời điểm "vàng" cho đơn vị vận chuyển như chúng tôi tối ưu giải pháp dịch vụ để tranh thủ giai đoạn chuyển hướng từ kinh doanh truyền thống sang kinh doanh trực tuyến, từ đó trở thành sự lựa chọn tin cậy của khách hàng", ông nhấn mạnh.

Với nguồn lực sẵn có và kinh nghiệm trên thị trường logistic Việt Nam, Gom Đơn và Best Express định hướng trở thành những doanh nghiệp đi đầu trong thị trường vận chuyển đơn hàng cho các tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ.