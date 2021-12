Ứng dụng giải pháp quản trị thông minh giúp tăng lợi nhuận doanh nghiệp

Dân trí Những lợi ích mà Samsung Galaxy Enterprise Edition cung cấp không chỉ giúp lực lượng lao động từ xa có một thiết bị hiệu quả để phục vụ công việc, mà còn đảm bảo an ninh dữ liệu khi truy xuất vào những thông tin cần thiết.

Các doanh nghiệp đang dần cởi mở hơn với các thiết bị di động trong môi trường làm việc.

Chuyển đổi số là chiến lược then chốt cho doanh nghiệp

Để tăng hiệu quả kinh doanh, nhất là trong xu thế bình thường hóa trên toàn cầu, doanh nghiệp cần tập trung vào 2 mũi nhọn chính là tăng hiệu quả công việc của nhân viên và giảm chi phí vận hành. Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn để có thể đạt được 2 mục tiêu trên cùng lúc nếu vẫn giữ nguyên tư duy quản trị truyền thống. Bởi bối cảnh thế giới hiện tại đã rất khác so với vài năm trước và ảnh hưởng rất lớn đến các chi phí vận hành cũng như duy trì, tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng cũng như việc hạn chế tiếp xúc gần như đảo lộn hoàn toàn các thói quen từ trước đến nay. Do vậy, việc ứng dụng tiến bộ công nghệ như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, thay đổi tư duy kinh doanh, cách điều hành và văn hóa tổ chức doanh nghiệp, hay ngắn gọn hơn là chuyển đổi số chính là chiến lược then chốt để thích nghi, tồn tại và phát triển.

Chia sẻ từ một doanh nghiệp lớn trong nước đã từng bước thành công trong chuyển đổi tư duy 4.0 trong những năm gần đây, từng bước chuyển đổi số, đầu tư nhân sự, cơ sở hạ tầng, xây dựng quy trình phù hợp đã giúp công ty tăng trưởng 12% doanh thu vào năm 2020 và tiếp tục đà tăng trưởng 22% doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2021 và 38% lợi nhuận sau thuế cùng kỳ.

Trên thế giới, các doanh nghiệp quốc tế cũng đạt được nhiều thành công nhờ tư duy chuyển đổi số ngay từ những năm đầu 2010, trong đó có thể kể tới các ông lớn như Microsoft, Amazon hay nhà sản xuất đồ chơi Hasbro, chuyển đổi số đã giúp các doanh nghiệp này tăng doanh thu và giá trị vốn hóa lên hàng tỷ USD và tối ưu chi phí vận hành đáng kể.

Ứng dụng giải pháp quản trị số cho thiết bị di động

Các thiết bị di động như smartphone và máy tính bảng Galaxy đóng vai trò quan trọng trong xương sống của doanh nghiệp hiện đại.

Thực tế, các doanh nghiệp hiện tại đang dần thay đổi cách thức vận hành và ngày càng phụ thuộc nhiều vào các thiết bị di động. Đối diện với thực tế này, có 2 vấn đề nổi cộm mà các nhân viên thường gặp phải khi làm việc từ xa trên di động là khó khăn trong việc truy xuất dữ liệu nội bộ của công ty và phải sử dụng thiết bị cá nhân để phục vụ công việc. Lực lượng lao động chuyển đổi này muốn doanh nghiệp cung cấp thiết bị làm việc, đồng thời cần được đảm bảo có thể truy cập dễ dàng vào nguồn tài nguyên nội bộ. Trong khi phía doanh nghiệp cũng luôn lo lắng về tính bảo mật thông tin, an toàn cho những dữ liệu nhạy cảm - vốn dễ trở thành mục tiêu của kẻ xấu. Do vậy, việc chọn lựa đúng giải pháp trong thời đại số không chỉ giúp tăng năng suất và hiệu quả công việc của nhân viên, mà còn tạo ra lợi ích, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Là giải pháp quản trị di động trọn gói từ phần cứng, phần mềm cho đến tính năng bảo mật, Samsung Galaxy Enterprise Edition mang đến lời giải trọn vẹn cho bài toán chuyển đổi số của doanh nghiệp. Cụ thể, bộ giải pháp hoàn chỉnh Samsung Galaxy Enterprise Edition được thiết kế để linh hoạt đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả làm việc, từ đó tiết kiệm chi phí. Khi mỗi nhân viên đều sử dụng thiết bị Samsung Enterprise Edition, sự đồng nhất cho phép quản lý từ xa dễ dàng hơn, cũng như tránh được các mối đe dọa trên không gian mạng. Đặc biệt, nhờ tích hợp Knox Suite, tính an toàn thông tin của Enterprise Edition được nâng lên tối đa.

Samsung Knox Suite không chỉ cung cấp an ninh, bảo mật thông tin và mã hóa dữ liệu, mà còn tách biệt phân vùng dữ liệu cá nhân - công việc, thuận tiện hơn cho lực lượng lao động từ xa khi cần truy cập vào nguồn tài nguyên nhạy cảm. Knox có khả năng chống lại mã độc từ các ứng dụng số ở cấp độ quân sự, và gần như bất khả xâm phạm trước những mối đe dọa đang ngày càng gia tăng về số lượng lẫn độ nguy hiểm. Chính điều này giúp giảm thiệt hại về thông tin trong quá trình hoạt động, tăng khả năng truy cập và lưu trữ dữ liệu, đồng thời đảm bảo an ninh cho từng thiết bị nhưng với mức chi phí tối thiểu. Chỉ cần 1 lần cài đặt, người quản lý có thể kiểm soát từ xa để cập nhật phần mềm, triển khai theo lịch trình định sẵn và kết nối lực lượng lao động nhanh chóng.

Những lợi ích mà Samsung Galaxy Enterprise Edition cung cấp không chỉ giúp lực lượng lao động từ xa có một thiết bị hiệu quả để phục vụ công việc, mà còn đảm bảo an ninh dữ liệu khi truy xuất vào những thông tin cần thiết. Giải pháp Enterprise Edition là đáp án cho nỗi trăn trở về chi phí của doanh nghiệp khi chuyển đổi số, khi vừa mở rộng vòng đời sản phẩm đến 2 năm, mở rộng bảo mật và cập nhật firmware đến 5 năm, mà còn tích hợp Knox Suite - đảm bảo khả năng truy cập dữ liệu của nhân viên ở bất kỳ đâu. Nhờ Knox, doanh nghiệp giảm thiểu các vấn đề về bảo mật, giúp nhân viên an tâm và năng động hơn, từ đó tăng cường hơn nữa hiệu quả kinh doanh.

