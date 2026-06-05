Tỷ phú Warren Buffett khuyên đừng tiếc tiền cho 3 khoản chi này

Khi nhắc đến Warren Buffett, nhiều người thường nghĩ ngay đến hình ảnh một tỷ phú sống giản dị, vẫn ở trong căn nhà mua từ nhiều thập kỷ trước và luôn đề cao nguyên tắc tiết kiệm.

Tuy nhiên, tiết kiệm theo quan điểm của "Nhà tiên tri xứ Omaha" không đồng nghĩa với việc cắt giảm mọi khoản chi. Trái lại, ông nhiều lần nhấn mạnh rằng có những lĩnh vực mà việc sẵn sàng chi tiền không phải là tiêu dùng, mà là đầu tư cho tương lai.

Theo các chia sẻ của Buffett trong thư gửi cổ đông Berkshire Hathaway cũng như tại các cuộc họp thường niên của tập đoàn, những khoản chi đáng giá nhất thường không mang lại cảm giác hào nhoáng tức thời. Thay vào đó, chúng giúp tạo ra giá trị bền vững trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ.

Điểm đáng chú ý là cả 3 khoản chi được Buffett đánh giá cao đều liên quan trực tiếp đến khả năng tạo ra thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng nền tảng tài chính lâu dài.

Dù nổi tiếng với lối sống giản dị đến mức khắc khổ, "huyền thoại xứ Omaha" vẫn khẳng định có những thứ không được phép tiết kiệm (Ảnh: Getty).

Khoản đầu tư tốt nhất là đầu tư vào bản thân

Tại cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway năm 2022, Buffett từng khẳng định: “Khoản đầu tư tốt nhất, vượt xa mọi khoản đầu tư khác, là bất cứ điều gì giúp bạn phát triển bản thân”.

Theo ông, kiến thức và kỹ năng là tài sản đặc biệt vì không ai có thể lấy đi được. Những gì học được hôm nay có thể tiếp tục tạo ra giá trị trong công việc, kinh doanh và các quyết định tài chính nhiều năm sau đó.

Ông Kevin Shahnazari, nhà sáng lập kiêm CEO FinlyWealth, cho rằng việc đầu tư cho giáo dục, đào tạo chuyên môn hay phát triển kỹ năng thường mang lại lợi ích vượt xa chi phí ban đầu.

Đồng quan điểm, ông Gagandeep Saini cho biết các chứng chỉ bất động sản và chương trình đào tạo tài chính mà ông theo học trong giai đoạn đầu sự nghiệp đã giúp cải thiện đáng kể khả năng nhận diện cơ hội đầu tư và nâng cao hiệu quả công việc.

Đừng mua thứ rẻ nhất, hãy mua thứ có giá trị nhất

Trong thư gửi cổ đông Berkshire Hathaway năm 2008, Buffett viết một câu nói nổi tiếng: “Giá là thứ bạn trả. Giá trị là thứ bạn nhận được”. Ban đầu, đây là nhận định dành cho hoạt động đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia tài chính, nguyên tắc này có thể áp dụng cho hầu hết quyết định mua sắm trong cuộc sống.

Theo Buffett, một món đồ giá rẻ chưa chắc là lựa chọn tiết kiệm nhất nếu nó nhanh hỏng, hoạt động kém hiệu quả hoặc phải thay thế liên tục. Ngược lại, những sản phẩm chất lượng cao có thể giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất và giảm chi phí phát sinh trong dài hạn.

Kevin Shahnazari cho rằng triết lý của Buffett khuyến khích mọi người ưu tiên chất lượng hơn là chỉ chăm chăm vào mức giá thấp. Điều đó đặc biệt đúng với các công cụ phục vụ công việc, học tập hoặc tạo ra thu nhập.

Thông điệp của Buffett không phải là mua những thứ đắt tiền nhất, mà là lựa chọn những thứ mang lại giá trị lớn nhất.

Một ngôi nhà phù hợp với khả năng tài chính

Trong thư gửi cổ đông năm 2010, Buffett từng viết rằng việc mua căn nhà của mình là khoản đầu tư tốt thứ 3 trong cuộc đời ông. Điều đáng chú ý là Buffett không khuyến khích chạy theo những căn nhà vượt quá khả năng chi trả. Bản thân ông vẫn sống trong căn nhà tại Omaha được mua từ năm 1958 với giá 31.500 USD.

Theo Buffett, một ngôi nhà phù hợp không chỉ mang lại sự ổn định cho cuộc sống gia đình mà còn có thể trở thành tài sản tích lũy giá trị theo thời gian. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là khả năng tài chính. Một căn nhà lý tưởng cần đáp ứng nhu cầu thực tế mà không tạo áp lực quá lớn lên ngân sách của người sở hữu.

Bài học phía sau triết lý chi tiêu của Warren Buffett

Nhìn lại những lời khuyên của Warren Buffett, có thể thấy một sợi chỉ đỏ xuyên suốt là sự ưu tiên cho giá trị thực chất. Ông không cổ xúy cho việc tiêu xài hoang phí để đánh bóng tên tuổi, nhưng cũng không ủng hộ việc tiết kiệm cực đoan làm ảnh hưởng đến khả năng phát triển.

Tiền bạc theo quan điểm của ông là công cụ để tạo ra thêm giá trị. Khi bạn chi tiền cho giáo dục, cho công cụ làm việc chất lượng hay một mái ấm ổn định, đó không đơn thuần là tiêu dùng mà là đang xây dựng nền móng cho sự thịnh vượng. Đây là bài học đắt giá cho bất kỳ ai đang muốn tối ưu hóa dòng tiền cá nhân trong một nền kinh tế đầy biến động.

Sự tỉnh táo trong chi tiêu không nằm ở việc bạn tiêu bao nhiêu tiền, mà nằm ở việc số tiền đó mang lại cho bạn điều gì sau 5 năm hoặc 10 năm nữa. Giống như cách Buffett vận hành Berkshire Hathaway, mỗi đồng tiền bỏ ra đều phải có mục đích rõ ràng và hướng tới mục tiêu tăng trưởng dài hạn.