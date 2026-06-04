Đế chế của huyền thoại Warren Buffett bất ngờ cược lớn vào bất động sản?

Tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway của huyền thoại Warren Buffett vừa đạt thỏa thuận mua lại doanh nghiệp phát triển nhà ở Taylor Morrison Home Corporation với giá 6,8 tỷ USD tiền mặt, qua đó tăng tốc mở rộng đế chế bất động sản nhà ở tại Mỹ.

Đây là thương vụ thâu tóm quy mô lớn đầu tiên kể từ khi ông Greg Abel chính thức tiếp quản vị trí tổng giám đốc điều hành Berkshire Hathaway vào đầu năm 2026, thay thế huyền thoại đầu tư Warren Buffett. Dù rời ghế CEO, Buffett vẫn tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch tập đoàn.

Theo thỏa thuận, Berkshire sẽ trả 72,5 USD cho mỗi cổ phiếu Taylor Morrison, cao hơn khoảng 24% so với mức giá đóng cửa cuối tuần trước. Tổng giá trị doanh nghiệp của thương vụ lên tới khoảng 8,5 tỷ USD.

“Berkshire Hathaway đang thâu tóm một trong những nhà phát triển nhà ở hàng đầu nước Mỹ, sở hữu đội ngũ quản lý chất lượng cùng bề dày thành tích trong việc mang lại trải nghiệm tích cực cho khách hàng”, CEO Greg Abel nhấn mạnh.

Theo ông Abel, về dài hạn, Berkshire sẽ từng bước hợp nhất các hoạt động liên quan đến lĩnh vực xây dựng nhà ở vào một nền tảng chung, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân Mỹ và hỗ trợ nhiều gia đình hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà.

Thương vụ cũng phản ánh niềm tin của Berkshire vào triển vọng phục hồi của thị trường bất động sản nhà ở Mỹ, bất chấp môi trường lãi suất thế chấp vẫn ở mức cao và áp lực tài chính còn đè nặng lên người mua nhà.

“Berkshire đang đặt cược vào sự đảo chiều của chu kỳ nhà ở. Khi các điều kiện thị trường thuận lợi hơn, nhu cầu mua nhà bị dồn nén trong nhiều năm qua có thể bùng nổ trở lại”, ông Bill Stone, Giám đốc đầu tư của Glenview Trust và cũng là cổ đông của Berkshire Hathaway, nhận định.

Tỷ phú Warren Buffett (Ảnh: FT).

Động thái này cũng cho thấy Berkshire bắt đầu mạnh tay giải ngân lượng tiền mặt kỷ lục 380,2 tỷ USD đang nắm giữ tính đến cuối quý I/2026. Bên cạnh việc điều hành các hoạt động kinh doanh cốt lõi, ông Greg Abel hiện cũng trực tiếp giám sát danh mục đầu tư cổ phiếu trị giá hàng trăm tỷ USD của Berkshire, bao gồm các khoản đầu tư lớn vào Apple và Alphabet.

Bất động sản nhà ở từ lâu đã là một trong những lĩnh vực trọng tâm của Berkshire Hathaway. Tập đoàn có trụ sở tại Omaha từng mua lại nhà sản xuất nhà lắp ghép Clayton Homes từ năm 2003 và hiện sở hữu hàng loạt doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng như Acme Brick, Benjamin Moore hay Johns Manville.

Ngoài ra, Berkshire còn kiểm soát một trong những mạng lưới môi giới bất động sản nhà ở lớn nhất nước Mỹ và đang nắm giữ cổ phần tại nhiều nhà phát triển bất động sản hàng đầu như Lennar và NVR.

Hiện Taylor Morrison hoạt động tại 12 bang với các thương hiệu Taylor Morrison, Esplanade và Yardly, phục vụ nhiều phân khúc khách hàng từ người mua nhà lần đầu đến các khu dân cư nghỉ dưỡng cao cấp. Theo tạp chí Builder, doanh nghiệp này đang đứng thứ 6 trong danh sách 100 nhà xây dựng nhà ở lớn nhất nước Mỹ.

Bà Sheryl Palmer, Tổng giám đốc Taylor Morrison, cho biết triết lý đầu tư dài hạn của Berkshire đặc biệt phù hợp với đặc thù phát triển nhiều năm của ngành xây dựng nhà ở. Theo bà, việc gia nhập Berkshire sẽ mở ra cơ hội tăng trưởng quy mô mà công ty khó có thể đạt được nếu tiếp tục hoạt động độc lập.

Thương vụ dự kiến hoàn tất trong nửa cuối năm 2026 sau khi nhận được sự chấp thuận từ cổ đông và cơ quan quản lý. Sau sáp nhập, bà Sheryl Palmer vẫn tiếp tục giữ vai trò CEO của Taylor Morrison.

Trước đó, Berkshire cũng hoàn tất thương vụ trị giá 9,5 tỷ USD để mua mảng hóa chất của Occidental Petroleum, cho thấy tập đoàn đang từng bước tăng tốc hoạt động M&A dưới thời ông Greg Abel sau nhiều năm tích lũy lượng tiền mặt khổng lồ.