T&T Group trao tặng 140.000 bộ kit test nhanh và 150 tấn gạo hỗ trợ một số tỉnh phía Nam

Dân trí T&T Group đã trao tặng 140.000 kit xét nghiệm Covid-19 trị giá 21 tỷ đồng cho An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Tây Ninh, Cà Mau, Quân khu 9; và tiếp sức 150 tấn gạo giúp người dân Đồng Tháp, Tiền Giang, Tây Ninh vượt qua khó khăn trước dịch bệnh.

Từ ngày 19-22/9, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group đã tháp tùng Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, động viên và tặng quà, thiết bị y tế ủng hộ cho một số tỉnh phía Nam. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tập đoàn T&T Group đã trao tặng 140.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 (tổng trị giá 21 tỷ đồng) cho các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Tây Ninh, Cà Mau và Quân khu 9 nhằm hỗ trợ các địa phương và lực lượng quân đội trong công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, T&T Group còn trao tặng 150 tấn gạo (trị giá 2,25 tỷ đồng) hỗ trợ người dân ở các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, và Tây Ninh vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group trao tặng 30.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 trị giá 4,5 tỷ đồng cho đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Sáng 20/9, sau khi thăm Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp), với sự chứng kiến của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Tập đoàn T&T Group đã trao tặng tỉnh Đồng Tháp 30.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 (trị giá 4,5 tỷ đồng), hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả công tác rà soát, xét nghiệm để sớm kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, T&T Group cũng trao tặng tỉnh Đồng Tháp 50 tấn gạo (trị giá 750 triệu đồng) để hỗ trợ người dân địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Chiều cùng ngày, tiếp tục chương trình công tác của Phó Chủ tịch nước tại Cần Thơ, T&T Group đã trao tặng 10.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 (trị giá 1,5 tỷ đồng) cho Quân khu 9, hỗ trợ lãnh đạo quân khu triển khai việc tầm soát Covid-19 cho lực lượng cán bộ, chiến sỹ trên địa bàn.

T&T Group ủng hộ Đồng Tháp thêm 50 tấn gạo để hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trước đó, ngày 19/9, tại tỉnh An Giang, trong khuôn khổ chương trình công tác của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đại diện Tập đoàn T&T Group đã trao tặng thành phố Long Xuyên 10.000 bộ kit xét nghiệm và huyện An Phú 20.000 bộ kit xét nghiệm. Tổng giá trị của gói hỗ trợ này là 4,5 tỷ đồng. Đây là số vật tư y tế cần thiết, "tiếp sức" kịp thời cho tỉnh An Giang trong bối cảnh địa phương đang huy động tối đa các lực lượng để triển khai thần tốc công tác xét nghiệm trên diện rộng, đặc biệt là tại "điểm nóng" An Phú với trên 1.200 bệnh nhân trong tổng số hơn 3.600 ca mắc Covid-19 trong toàn tỉnh.

Đại diện Tập đoàn T&T Group trao tặng 20.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 trị giá 3 tỷ đồng cho đại diện lãnh đạo huyện An Phú (tỉnh An Giang), "tiếp sức" địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

Trong các ngày 21 và 22/9, Tập đoàn T&T Group sẽ tiếp tục trao tặng kit xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các tỉnh: Tiền Giang (20.000 bộ - trị giá 3 tỷ đồng), Tây Ninh (20.000 bộ - trị giá 3 tỷ đồng). Hai địa phương này cũng nhận được mỗi tỉnh 50 tấn gạo do T&T Group trao tặng để hỗ trợ người dân trên địa bàn giảm bớt khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Một địa phương khác ở phía Nam cũng được Tập đoàn T&T Group kịp thời hỗ trợ là tỉnh Cà Mau. Cụ thể, ngày 18/9, lô hàng 30.000 kit xét nghiệm nhanh Covid-19 với tổng trị giá 4,5 tỷ đồng đã được T&T Group vận chuyển gửi tặng tỉnh Cà Mau ngay sau đề nghị hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, kịp thời "tiếp sức" cho các lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng rà soát, truy vết và "bóc tách" các F0 ra khỏi cộng đồng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group cho biết, với trách nhiệm là một tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, T&T Group luôn là một trong những đơn vị tích cực tham gia ủng hộ, đồng hành cùng cả nước trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau…, T&T Group trước đó cũng hỗ trợ các địa phương nhiều trang thiết bị y tế hiện đại và hàng chục nghìn bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19. "Với sự hỗ trợ lần này, T&T Group hy vọng sẽ giúp các địa phương có thêm nguồn lực để chủ động ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường", ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, tập đoàn kinh tế đa ngành của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã hỗ trợ trên 600.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 cho hơn 20 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước, với tổng trị giá khoảng gần 100 tỷ đồng.

Mới đây nhất, ngày 17/9, T&T Group đã trao tặng 1 triệu bộ kit xét nghiệm Realtime RT-PCR nhập khẩu từ châu Âu trị giá 6 triệu Euro (tương đương 162 tỷ đồng) cho TP Hà Nội nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thủ đô.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020 cho đến nay, tổng số tiền mà T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của mình đã ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch lên tới hơn 800 tỷ đồng.

Trường Thịnh