Trường Nhân ra mắt bộ quà Tết: Gửi gắm văn hóa Việt và lời chúc sức khỏe

Quà Tết doanh nghiệp: Khi đúng nghi thức là chưa đủ

Quà Tết vốn là một phần không thể thiếu trong văn hóa của người Việt. Với các doanh nghiệp, món quà không chỉ đại diện cho hình ảnh thương hiệu mà còn là cầu nối nuôi dưỡng mối quan hệ với đối tác, khách hàng và đội ngũ.

Nhưng khi thị trường càng nhiều lựa chọn thì quà Tết càng dễ rơi vào trạng thái đồng dạng: hộp quà đẹp, vật phẩm nhiều, nhưng thiếu chiều sâu đủ để người nhận ấn tượng và mang lại ý nghĩa trong sử dụng.

Vì vậy, khi nhận ra nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm những bộ quà vừa trang trọng, vừa có câu chuyện và giá trị rõ ràng, Sâm Ngọc Linh Trường Nhân cho ra mắt các bộ quà Tết với thông điệp chủ đạo: “Sâm quý tặng người quý”.

Bộ quà Tết Sâm Ngọc Linh Trường Nhân với thiết kế đậm bản sắc văn hóa Việt (Ảnh: Trường Nhân).

“Sâm quý tặng người quý”: Lời chúc sức khỏe cao cấp

Từ lâu, sâm trong văn hóa Việt không phải món quà phổ biến để tặng đại trà. Sâm thường được nghĩ tới khi gia đình có người cao tuổi, người yếu mệt cần bồi dưỡng, như một lời chúc mong người nhận mạnh khỏe, bình an, mau chóng hồi phục. Vì thế, tặng sâm còn gợi nhắc đến chữ “kính”, chữ “hiếu” và sự quan tâm có chiều sâu.

Trường Nhân chọn cách đưa giá trị văn hóa đó vào bối cảnh quà tặng doanh nghiệp: doanh nghiệp tặng sâm cho đối tác, nhân sự để gửi đi thông điệp quan tâm đến sức khỏe người nhận một cách tinh tế.

Đại diện thương hiệu Sâm Ngọc Trường Nhân chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng khi quà Tết đã bão hoà, thứ tạo khác biệt không phải là số lượng vật phẩm trong hộp, mà là ý nghĩa doanh nghiệp muốn gửi đi. Bộ quà của Trường Nhân được xây dựng để doanh nghiệp có thể thể hiện sự quan tâm, trân trọng với đối tác, khách hàng, nhân sự chu đáo như quan tâm tới sức khỏe của cha mẹ, người thân trong gia đình mình vậy”.

Dòng chảy văn hóa Việt trong từng thiết kế

Điểm nhấn nổi bật của bộ quà Tết Trường Nhân nằm ở cách thương hiệu kể chuyện thông qua thiết kế. Thay vì chỉ tập trung vào yếu tố trang trí, bộ quà được xây dựng như một dòng chảy lịch sử - địa lý - văn hóa, với các biểu tượng gợi nhắc bản sắc Việt.

Trống đồng Ngọc Lũ - biểu tượng của chiều sâu lịch sử, tinh thần bền bỉ của người Việt; Nhà rông Tây Nguyên là dấu ấn địa lý, thể hiện tính cộng đồng, bản sắc vùng miền và ẩn sâu phía sau là những triền núi cao tượng trưng cho dãy Nam Trà My - nơi khí hậu, thổ nhưỡng và thời gian nuôi dưỡng, bồi đắp tinh tuý cho từng cây Sâm Ngọc Linh.

Bộ quà Trường Nhân tái hiện dòng chảy văn hóa Việt, lấy cảm hứng từ trống Đồng, nhà rông và núi rừng Nam Trà My (Ảnh: Trường Nhân).

Cách kể chuyện bằng thiết kế giúp trải nghiệm mở hộp quà của Trường Nhân trở nên giàu cảm xúc hơn: người nhận không chỉ thấy một set (bộ) quà cao cấp, mà còn cảm nhận được thông điệp về giữ gìn văn hóa - một tinh thần phù hợp với những doanh nghiệp đề cao sự tử tế và bản sắc.

Quà Tết cho đối tác: Nâng tầm doanh nghiệp bằng thông điệp

Theo Trường Nhân, một bộ quà Tết có thể đồng thời giúp doanh nghiệp giải được ba bài toán.

Thứ nhất, nâng tầm hình ảnh thương hiệu: lựa chọn quà tặng phản ánh “gu”, chuẩn mực và chiều sâu văn hóa của doanh nghiệp.

Thứ hai, nâng tầm mối quan hệ: một món quà quý đặt người nhận vào đúng vị trí được trân trọng.

Thứ ba, nâng tầm thông điệp quản trị: gửi quà sức khỏe là cách doanh nghiệp thể hiện tinh thần bền vững, coi trọng con người và sự gắn kết dài hạn.

Trong một năm nhiều biến động, khi lời chúc an khang trở nên quen thuộc, một lời chúc có giá trị cụ thể như sức khỏe lại dễ chạm đến người nhận hơn. Từ đó, bộ quà Tết Quốc Bảo được định vị như một lựa chọn dành cho đối tác chiến lược, khách VIP, ban lãnh đạo, nhà đầu tư, cộng sự lâu năm, đồng thời là cách tri ân nhân sự theo hướng văn minh: cảm ơn bằng sức khỏe.

Bộ quà tặng được nhiều doanh nghiệp, nghệ sĩ yêu thích và lựa chọn (Ảnh: Trường Nhân).

Bên cạnh đó, Trường Nhân còn triển khai các dịch vụ thiết kế riêng theo nhu cầu của từng doanh nghiệp như nhận diện thương hiệu, thiệp chúc mừng, quà tặng kèm riêng theo… Doanh nghiệp có thể lựa chọn bộ quà phù hợp theo nhóm người nhận (VIP, đối tác, nhân sự), đồng thời được tư vấn kịch bản thông điệp đi kèm để món quà thống nhất với văn hóa tri ân của từng tổ chức.

Giữa thị trường quà Tết ngày càng đồng dạng, Trường Nhân chọn hướng đi tập trung vào ý nghĩa và bản sắc: lấy sâm Việt làm giá trị cốt lõi, dùng thiết kế văn hóa để kể chuyện và đặt sức khỏe làm lời chúc cao cấp nhất dành cho người quan trọng.

Với thông điệp “Sâm quý tặng người quý”, bộ quà Tết Trường Nhân hướng tới trở thành lựa chọn giúp doanh nghiệp nâng tầm hình ảnh, nâng tầm quan hệ và được nhớ đến bằng một món quà vừa sang trọng, vừa sâu sắc.