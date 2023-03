Triển vọng hợp tác nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao Việt - Hàn

Hội thảo "Cung ứng nguồn nhân sự IT Việt Nam cho các doanh nghiệp Hàn Quốc" được đồng hành bởi Bộ Doanh nghiệp Vừa, Nhỏ và Khởi nghiệp - Ban Khởi nghiệp Công nghệ của Hàn Quốc (Ministry of SMEs and Startups). Sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác và kết nối nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghệ thông tin (CNTT) giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của các cấp lãnh đạo đến từ gần 150 công ty Hàn Quốc. Tại sự kiện, các đại diện này đã chia sẻ bài toán về nhân lực CNTT của doanh nghiệp và bày tỏ mong muốn tìm hiểu về năng lực của các kỹ sư phần mềm người Việt.

Đại diện các đơn vị tham gia tổ chức (Ảnh: MOR Software).

"Thị trường IT Việt Nam hoàn toàn đáp ứng được sự thiếu hụt nhân lực IT chất lượng cao của Hàn Quốc"

Nhận định trên được đưa ra bởi ông Jung Seung Chul - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) MOR Software Global. Ông dẫn báo cáo của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, cho thấy ngành công nghệ thông tin là một trong 3 ngành đang thiếu nhân sự nhất tại đất nước này. Chuyên gia Jung Seung Chul nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của ngành IT và tiềm năng của đội ngũ nhân sự IT Việt Nam - trình độ cao, chuyên nghiệp, ngoại ngữ tốt và cầu tiến.

Ông Jung cho biết, tại Việt Nam, trong 6 năm liên tiếp, tốc độ tăng trưởng của ngành CNTT Việt Nam vượt trội hơn hẳn so với tốc độ tăng trưởng GDP cùng năm, cao gấp khoảng 1,3 lần (năm 2019) tới 5 lần (năm 2017). Thêm vào đó, Chính phủ Việt Nam đã lên kế hoạch tập trung năng lực quốc gia lấy CNTT làm trung tâm, đặt mục tiêu tăng trưởng gấp 3 lần vào năm 2035 và đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ tích cực cho ngành.

Ông Jung Seung Chul - Giám đốc Trung tâm R&D MOR Software Global - chia sẻ về thị trường (Ảnh: MOR Software).

Từ góc nhìn của một chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, ông Jung cũng đưa ra những nhận định về ưu - nhược điểm giữa việc trực tiếp tuyển dụng lập trình viên tại Hàn Quốc và thuê nhân sự từ các công ty công nghệ Việt Nam.

MOR Software mang khát vọng Việt chinh phục thị trường thế giới

Bà Nguyễn Thanh Hương chia sẻ về thế mạnh của MOR (Ảnh: MOR Software).

Trên cương vị là đơn vị tổ chức, bà Nguyễn Thanh Hương - Trưởng phòng Bán hàng (thị trường Hàn Quốc) của MOR Software - cũng bày tỏ mong muốn và nhiệt huyết được đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc từng bước phát triển. Với kinh nghiệm gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm, MOR Software luôn sẵn sàng mang tới giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng bằng những lợi thế cạnh tranh nổi bật trên thị trường hiện nay.

Đại diện của MOR Software tham gia sự hội thảo (Ảnh: MOR Software).

Bên cạnh đó, đại diện MOR Software cũng chia sẻ với các doanh nghiệp tham dự về kinh nghiệm quản lý dự án, cũng như kinh nghiệm hợp tác và kết nối nguồn nhân lực ngành IT.

Hợp tác Hàn - Việt trong ngành CNTT: Triển vọng tươi sáng cho bài toán nguồn nhân lực của doanh nghiệp 2 nước

Trong khuôn khổ 3 ngày hội thảo, MOR Software có cơ hội gặp gỡ và tư vấn giải pháp IT "may đo" cho nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao với chi phí hợp lý. MOR cũng bày tỏ kỳ vọng được hợp tác và đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc trong các dự án phát triển phần mềm.

Ông Vũ Văn Tú - Giám đốc MOR Software (bên phải) - tư vấn giải pháp CNTT cho các doanh nghiệp tham dự (Ảnh: MOR Software).

Cũng trong chuyến công tác này tại Hàn Quốc, các đại diện của MOR đã ghé thăm và trao đổi với Hiệp hội IT Hàn Quốc. MOR Software cho biết, sẵn lòng trở thành cầu nối giữa Hiệp hội IT Hàn Quốc và Hiệp hội IT Việt Nam, mở ra nhiều triển vọng hợp tác CNTT giữa 2 quốc gia.

Đại diện MOR Software gặp gỡ Hiệp hội IT Hàn Quốc (Ảnh: MOR Software).

"Sự thành công của hội thảo đã chứng tỏ năng lực của MOR trong việc triển khai và kết nối nguồn nhân lực, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho các doanh nghiệp 2 nước Hàn - Việt. Tiếp nối sự thành công này, MOR Software sẽ tổ thức hội thảo kết nối nguồn nhân lực định kỳ vào mùa xuân (tháng 3) và mùa thu (tháng 9) hàng năm. Các chương trình tiếp theo hứa hẹn sẽ còn có sự đồng hành của các doanh nghiệp CNTT Việt Nam khác", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Đại diện MOR Software cho biết, công ty xác định Hàn Quốc là thị trường chiến lược để tập trung phát triển và mở rộng trong năm 2023. Dự kiến, MOR sẽ mở văn phòng tại Seoul vào cuối năm nay.

Về MOR Software: Tìm hiểu thêm về Portfolio MOR

MOR Software là công ty gia công phần mềm hàng đầu tại Việt Nam. Hàng năm, công ty đào tạo hàng trăm lập trình viên trẻ, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho thị trường lao động CNTT ở Việt Nam.

MOR Software liên tục khẳng định thương hiệu bằng các giải thưởng, chứng chỉ quốc tế:

- Danh hiệu Sao Khuê hạng mục Xuất khẩu phần mềm 3 năm liên tiếp (2020, 2021, 2022).

- Top 10 Công ty công nghệ thông tin (ICT) Việt Nam năm 2021 - Hạng mục tăng trưởng ấn tượng.

- Chứng chỉ ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng và ISO/IEC 27001:2013 - Hệ thống quản lý an toàn thông tin.

- Trở thành Đối tác tư vấn Salesforce và đối tác bạch kim ISTQB.