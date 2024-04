Traphaco đón đầu xu hướng ngành dược

Đi những con đường mới

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào phòng khách Traphaco là những tháp thuốc được xếp đặt khéo léo, bao bì nổi bật gam màu sang trọng, tinh tế với những tên gọi như Boganic Premium, Formenton Premium, Cebraton Premium… Đây là dòng sản phẩm đông dược được bào chế từ nguồn dược liệu sạch đạt chuẩn GACP-WHO, đồng thời sở hữu công thức độc đáo, sự tiện dụng khi chỉ cần sử dụng 1 liều mỗi ngày.

Nhà máy Traphaco Hưng Yên.

Tại phòng Lab, doanh nghiệp đầu tư mạnh cả về mặt thiết bị - công nghệ mới, cả về đội ngũ nhân sự. Traphaco có ý tưởng biến Labo nghiên cứu thành một "innovation hub", vừa là nơi để các nghiên cứu viên của Traphaco tập trung nghiên cứu, sáng tạo sản phẩm, vừa là nơi kết nối Traphaco với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dược của Việt Nam và thế giới - nhắm đến những ý tưởng mới, những sản phẩm đột phá cho công ty.

Đơn cử, Traphaco hiện là một trong số ít đơn vị tại Việt Nam sở hữu thiết bị nghiền nano, sấy tầng sôi - tạo hạt - bao vi cầu, từ đó mở ra cơ hội hợp tác, học hỏi và nắm bắt được xu thế nghiên cứu ứng dụng nano của các chuyên gia trong các viện nghiên cứu, trường đại học dược có mong muốn hợp tác nghiên cứu, đưa ra những sản phẩm thuốc sáng tạo.

Dây chuyền sản xuất thuốc viên tại nhà máy Traphaco Hưng Yên.

Đối với thuốc tân dược, các sản phẩm tập trung vào 4 hướng nghiên cứu là thuốc generic (thay thế biệt dược gốc) thông thường nhưng có dung lượng thị trường lớn, các sản phẩm công nghệ mới, sản phẩm tương đương sinh học và sản phẩm generic mới (first generic).

Với mảng sản phẩm công nghệ mới, công ty đẩy mạnh nghiên cứu thuốc nhỏ mắt công nghệ BFS, sản phẩm thuốc giải phóng kéo dài, thuốc dạng viên nén hai lớp, công nghệ nano. Những sản phẩm này được đầu tư công nghệ, thiết bị đặc biệt, nhằm mang đến hiệu quả khác biệt cho khách hàng của Traphaco.

Nhờ có chiến lược rõ ràng mà trong những năm gần đây, số đăng ký thuốc của Traphaco tăng mạnh. Tính riêng năm 2023, công ty vượt mục tiêu với 234 số đăng ký, trong đó 13 sản phẩm mới được bán ra thị trường với kết quả bước đầu ghi nhận tích cực.

Riêng về thuốc first generic, công ty đã bắt đầu nghiên cứu 3-4 năm trước, hiện đã có sản phẩm được cấp số đăng ký lưu hành là Apital 5, Apital 10 (hoạt chất apixaban - thuốc chống đông máu đường uống thế hệ mới), Azenat (hoạt chất Atorvastatin kết hợp Ezetimib). Trong những năm tới đây, hàng loạt các first generic của công ty sẽ được cấp số đăng ký, là một hướng đột phá về doanh thu sản phẩm mới cũng như góp phần quan trọng trong mảng đấu thầu ETC mà Traphaco đang tập trung phát triển.

Gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu

Dữ liệu của Pharma Group và McKinsey thu thập từ năm 2019 chỉ ra rằng trong tất cả các ngành công nghiệp, dược phẩm có tỷ trọng đầu tư cho R&D lớn nhất, tăng 2 con số hàng năm.

Đón đầu xu hướng trên, trong năm 2024, Traphco tiếp tục tăng cường đầu tư cho hoạt động R&D phát triển sản phẩm mới trong tân dược, đông dược và cung cấp các dịch vụ mới.

"Với mục tiêu góp phần đẩy lùi các bệnh mạn tính, Traphaco đang phối hợp chặt chẽ với Daewoong - tập đoàn dược phẩm hàng đầu Hàn Quốc - để nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để đem đến các giải pháp điều trị hiệu quả, bệnh nhân được điều trị đơn giản, thuận tiện và cải thiện chất lượng cuộc sống", đại diện lãnh đạo Traphaco cho biết.

Theo dự kiến, Daewoong và Traphaco thực hiện 8 giai đoạn chuyển giao công nghệ với khoảng 70 sản phẩm thuốc tân dược, thuộc các nhóm thuốc có dung lượng thị trường lớn nhất Việt Nam.

Với việc hoàn tất việc ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ giai đoạn 3, tính đến nay, hai công ty đồng thời triển khai danh mục 29 sản phẩm nhận chuyển giao công nghệ ở các giai đoạn khác nhau từ nghiên cứu, đăng ký đến triển khai thị trường.

Dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi công nghệ kín của Traphaco.

Trong năm 2023, Traphaco đã hoàn thành việc sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm chuyển giao công nghệ bao gồm: thuốc trị sỏi mật Acid Ursodeoxycholic (thuốc gan mật hàng đầu Hàn Quốc), thuốc dạ dày DW-TRA RebaTot, sản phẩm DW-TRA TimaRo tương đương sinh học so với biệt dược gốc Crestor. Trong năm 2024, thuốc điều trị tiểu đường Bexita của Traphaco tương đương sinh học so với biệt dược gốc được kỳ vọng triển khai sẽ mang lại doanh số lớn cho Traphaco.

Để có thể trở thành người tiên phong về sản phẩm mới cũng như duy trì phong độ doanh nghiệp dược sáng tạo hàng đầu Việt Nam, lãnh đạo Traphaco tin rằng công ty có nhiều việc phải làm. Đó không chỉ là năng lực về nghiên cứu, phát triển mà cả về sản xuất. Đây là lý do Traphaco quyết định đầu tư nâng cấp nhà máy Tân dược Hưng Yên đạt chuẩn GMP-EU, mở ra một bước ngoặt mới đầy thách thức nhưng kỳ vọng tiềm năng tăng trưởng cho doanh nghiệp.