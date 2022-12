Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam

Tối ngày 6/12, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022); Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Tổng Giám đốc Công ty Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên vì những đóng góp cho sự phát triển của Thái Nguyên nói riêng, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc nói chung.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Hữu nghị ông Lee Byeong Kuk, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (Ảnh: HN).

Ghi nhận những đóng góp của cá nhân ông Lee Byeong Kuk, Tổng Giám đốc Công ty Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên (SEVT) đối với sự phát triển của Thái Nguyên nói riêng, với quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam quyết định trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Lee Byeong Kuk.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Hữu nghị ông Lee Byeong Kuk, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

Công ty Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) là một trong các đơn vị thành viên của Samsung Việt Nam hoạt động sản xuất rất hiệu quả với doanh thu đạt trên 644.094 tỷ đồng (năm 2021) và đạt trên 383.063 tỷ đồng (6 tháng đầu năm 2022). Hiện, đơn vị này nộp ngân sách 3.728 tỷ đồng/năm và giải quyết việc làm cho trên 38 nghìn lao động với mức thu nhập bình quân đạt 12 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh những thành quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty SEVT luôn chủ động đề xuất các chương trình, hoạt động nhằm thể hiện vai trò trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Trong đó, doanh nghiệp đảm bảo một môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ cho nhân viên; giám sát kết quả các hoạt động tuân thủ quy định về an toàn, môi trường và đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh; trang bị kỹ năng an toàn trong sản xuất, diễn tập ứng phó phòng cháy chữa cháy, cuộc thi tìm hiểu nâng cao nhận thức giúp nhân viên an tâm và một môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ, thân thiện.

SETV có nhiều hoạt động góp phần an sinh xã hội (Ảnh: SETV cung cấp).

Cùng với đó, SEVT đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác phát triển giáo dục, an sinh xã hội, như: Tài trợ học bổng học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ tu sửa và hỗ trợ thiết bị lọc nước cho các trường học, trao tặng xe lăn cho người khuyết tật, vận động cán bộ, công nhân tham gia chương trình hiến máu tình nguyện.

Cụ thể, trong giai đoạn 2014-2022, SEVT đã trích các quỹ và vận động cán bộ, công nhân đóng góp được 46 tỷ đồng để ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường và hiến tặng gần 46 nghìn đơn vị máu, hỗ trợ 90 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Hồng Ngân