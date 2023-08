Trải nghiệm showroom Nhà thông minh Rạng Đông

Ánh sáng Rạng Đông vì sức khỏe hạnh phúc con người (Ảnh: Rạng Đông).

Nhà thông minh Rạng Đông - Ánh sáng vì sức khỏe hạnh phúc con người

Nhà thông minh Rạng Đông - RalliSmart là giải pháp công nghệ thông minh, kết nối, vận hành và kiểm soát các thiết bị điện trong nhà chỉ bằng một nút chạm trên điện thoại hoặc bằng giọng nói, mang lại cho khách hàng cuộc sống tiện nghi, an tâm, sức khỏe, tiết kiệm và thân thiện môi trường.

Đại diện Rạng Đông cho biết, khách hàng đến bất kỳ showroom nào trong 10 showroom Nhà thông minh Rạng Đông cũng sẽ được trải nghiệm trọn vẹn giải pháp chiếu sáng lấy con người làm trung tâm HCL.

Đây là hệ thống chiếu sáng mô phỏng theo ánh sáng tự nhiên (ánh sáng mặt trời) phù hợp với nhịp sinh học, cải thiện và nâng cao chất lượng sức khỏe người dùng, tạo ra các kịch bản phù hợp thời gian, không gian, mục đích và nhu cầu sử dụng, được ứng dụng trong các lĩnh vực nhà ở, trường học, công nghiệp, bệnh viện…

Khách hàng trải nghiệm kịch bản chiếu sáng phòng khách tại showroom TP Đà Nẵng (Ảnh: Rạng Đông).

Khách hàng đến showroom sẽ được trải nghiệm thực tế sản phẩm thông minh, tiện nghi, không giới hạn các kịch bản chiếu sáng "Trọn an tâm - Nâng tầm cuộc sống". Đồng thời, đại diện Rạng Đông cho biết có những gói sản phẩm, giải pháp đa dạng với nhu cầu và điều kiện của người dùng, giúp cho khách hàng tiếp cận dễ dàng hơn với smarthome, vốn được coi là đắt đỏ, chỉ dành cho người có thu nhập cao.

Trải nghiệm thực tế sản phẩm, giải pháp không giới hạn

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm trong hệ thống nhà thông minh Rạng Đông tại showroom TPHCM (Ảnh: Rạng Đông).

Khách hàng đến showroom sẽ được các chuyên gia chiếu sáng hướng dẫn, đồng thời có thể tự mình khám phá các không gian cơ bản của một ngôi nhà như phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ được trang bị giải pháp nhà thông minh Rạng Đông - RalliSmart.

Khách hàng được trực tiếp cầm sản phẩm và thao tác, điều chỉnh các thiết bị trong mô hình nhà thông minh hay tự lựa chọn các kịch bản chiếu sáng cho phòng khách tùy theo mục đích sử dụng như tiếp khách, tiệc, xem phim… Bên cạnh đó, hệ thống an ninh an toàn báo cháy, hệ thống cảm biến nhiệt độ, đo chỉ số không khí cũng mang lại cảm giác thoải mái, an tâm hưởng thụ như đang ở trong ngôi nhà của mình.

Các thiết bị tại showroom như cảm biến khói, cảm biến cửa, công tắc chuyển mạch, bộ điều khiển trung tâm, điều khiển hồng ngoại, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, cảm biến bụi mịn, bảng điều khiển cảnh, hệ thống điều khiển bằng giọng nói… tạo nên hệ sinh thái sản phẩm nhà thông minh Rạng Đông trọn vẹn và đồng bộ.

Các combo giải pháp sức khỏe, an ninh an toàn, tiện nghi hay combo phòng khách, combo phòng ngủ… của Rạng Đông được thiết lập giúp khách hàng thuận tiện trong việc trải nghiệm.

Tiếp cận dịch vụ trọn gói, an tâm

Ông Nguyễn Hoàng Kiên - Quản đốc xưởng LED và thiết bị chiếu sáng, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông - cho biết: "Giải pháp nhà thông minh Rạng Đông dựa trên những nghiên cứu, thiết kế sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam nên giá thành dễ tiếp cận với thị trường Việt. Về dịch vụ và bảo hành, chúng tôi cũng có lợi thế tại chỗ với đội ngũ chuyên gia, chuyên viên cùng độ phủ rộng khắp, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng".

Khách hàng trải nghiệm chiếu sáng phòng khách tại showroom Biên Hòa, Đồng Nai (Ảnh: Rạng Đông).

Theo đại diện Rạng Đông, sử dụng sản phẩm Nhà thông minh Rạng Đông, khách hàng sẽ được tận hưởng dịch vụ đồng bộ, trọn gói như tư vấn miễn phí, cung cấp sản phẩm đồng bộ, giải pháp trọn gói, lắp đặt, bảo hành, dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7 với đội ngũ kỹ thuật viên có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Khách hàng nghe giới thiệu về các gói giải pháp nhà thông minh Rạng Đông tại showroom TP Thanh Hóa (Ảnh: Rạng Đông).

Dựa trên thực tế căn nhà đang ở, các chuyên gia sẽ phân tích, tư vấn những giải pháp phù hợp có thể triển khai nhằm mang đến một ngôi nhà thông minh theo nhu cầu và điều kiện của khách hàng, hướng dẫn cách vận hành, giúp người dùng có trải nghiệm tốt.

Đội ngũ dịch vụ nhà thông minh Rạng Đông tại TP Cần Thơ (Ảnh: Rạng Đông).

Các showroom trải nghiệm Nhà thông minh của Rạng Đông mở cửa từ 7h30 đến 17h từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Bên cạnh đó, nếu có mong muốn ghé thăm showroom ngoài khung giờ trên, khách hàng có thể liên hệ số hotline 1900 2098 để đặt lịch trước.

Khách hàng có thể trải nghiệm tại showroom nhà thông minh RalliSmart theo link đăng ký https://forms.gle/q1UUeuTothX2SfaK9