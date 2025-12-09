TPHCM nghiên cứu sản xuất sản phẩm an ninh mạng nội địa

Chiều 8/12, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) tổ chức lễ ra mắt Chi hội phía Nam. Chi hội này hoạt động ở các tỉnh phía Nam, từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính - Phó Chủ tịch thường trực NCA - khẳng định việc thành lập Chi hội phía Nam không chỉ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác bảo vệ an ninh mạng mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Chi hội phía Nam đặt mục tiêu kết nối và triển khai trực tiếp các nhiệm vụ an ninh mạng, phát triển nhân lực, nâng cao nhận thức, củng cố năng lực phòng vệ cho toàn khu vực nói riêng và nền kinh tế số Việt Nam nói chung.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính khẳng định việc thành lập Chi hội phía Nam mang ý nghĩa chiến lược (Ảnh: BTC).

Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM – cho biết thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, kết nối các cực tăng trưởng của khu vực và quốc tế. Công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng để tạo đột phá.

Trong bối cảnh đó, an ninh mạng có vai trò sống còn; là lá chắn bảo vệ tài sản, dữ liệu, chủ quyền quốc gia; tạo nền tảng phát triển cho kinh tế số, chính quyền số; củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đảm bảo các hoạt động trực tuyến diễn ra thuận lợi, an toàn.

Cũng theo người đứng đầu thành phố, TPHCM đang tập trung đầu tư hạ tầng số, thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào trung tâm dữ liệu, đồng thời kiến nghị Trung ương hoàn thiện hành lang pháp lý để bảo đảm an toàn thông tin và vận hành liên tục hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Thành phố cũng khuyến khích nghiên cứu, sản xuất sản phẩm an ninh mạng nội địa nhằm tăng khả năng chủ động công nghệ, giảm phụ thuộc vào bên ngoài.

Ông Nguyễn Văn Được: TPHCM tập trung đầu tư hạ tầng số (Ảnh: BTC).

Ông Nguyễn Văn Được đánh giá việc thành lập Chi hội phía Nam mang ý nghĩa rất quan trọng. Chi hội sẽ là cầu nối tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chuyên trách, đội ngũ chuyên gia, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ tại khu vực phía Nam.

Còn Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an - nói việc đảm bảo chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an toàn thông tin của các tổ chức, cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển và chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh các thành tựu, ông Lê Xuân Minh cũng chỉ ra nhiều thách thức đe dọa an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội từ không gian mạng. Trong đó, hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống chính trị triển khai chuyển đổi số toàn diện.

Đơn vị này còn thường xuyên phát hiện hàng loạt phương thức tấn công chuỗi cung ứng nhằm vào hàng chục tập đoàn, doanh nghiệp trụ cột trong các lĩnh vực truyền thông, tài chính, công nghệ, năng lượng, vận tải, bưu chính, y tế.

Tình trạng lộ, lọt dữ liệu, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân diễn biến hết sức phức tạp. Trên nhiều diễn đàn, hội nhóm, hàng trăm bộ dữ liệu bị rao bán thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán...

Cũng theo vị này, tội phạm công nghệ cao xây dựng các kịch bản lừa đảo tinh vi; gắn chặt với tội phạm mua bán người, tống tiền xuyên biên giới. Lĩnh vực tài chính – ngân hàng tiềm ẩn nguy cơ rất phức tạp như tấn công hệ thống để chiếm đoạt tài sản, đánh cắp dữ liệu khách hàng; giả mạo nhân viên ngân hàng hướng dẫn mở thẻ, nâng hạn mức tín dụng…

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, TPHCM là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và công nghệ lớn nhất cả nước, nơi tập trung nhiều hệ thống hạ tầng số trọng yếu, doanh nghiệp công nghệ. Tuy nhiên, địa phương này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn, an ninh mạng. Trong bối cảnh đó, việc ra mắt Chi hội Phía Nam của NCA có ý nghĩa chiến lược và cấp thiết.