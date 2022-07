Top White chi hàng chục tỷ cho nhà phân phối đạt doanh số cao

CEO Thùy Dung phát biểu trong lễ trao giải Top White Best Awards Of The Year 2022.

Lễ trao giải Top White Best Awards Of The Year 2022 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế vừa hồi phục sau đại dịch. Tuy nhiên, thương hiệu này vẫn trao các giải thưởng giá trị cho nhà phân phối, đại lý có thành tích xuất sắc.

Các giải thưởng Silver, Gold, Platinum, Diamond, Á Hoàng 1, Á Hoàng 2, Nữ Hoàng đã trao cho hàng chục cô gái kinh doanh xuất sắc đến từ nhiều nơi tại Việt Nam và quốc tế với tổng hiện kim lên tới vài chục tỷ đồng.

12 cô gái xinh đẹp nhận giải Top Platinum Of Sales 2022.

CEO Thùy Dung chúc mừng các nhà phân phối, đại lý đạt giải thưởng cao nhất.

Không ít nhà phân phối, đại lý có thành tích tốt nhiều năm liên tục, doanh số tăng trưởng đều đặn, minh chứng cho sự phát triển của công ty dưới sự điều hành của CEO Thùy Dung.

Buổi trao giải diễn ra tại trung tâm hội nghị GEM Center Saigon với thiết kế hội trường sang trọng. Nhiều khách mời và ca sĩ nổi tiếng đã có mặt trong buổi lễ như diễn viên Nhan Phúc Vinh, ca sĩ Đông Nhi, Hồ Quang Hiếu, Karik. Bên cạnh đó là sự dẫn dắt của MC Nguyên Khang và MC Thanh Thanh Huyền.

Nhìn lại giai đoạn vừa qua, ngay sau khi vừa trở về Việt Nam sau 2 năm tập trung phát triển sự nghiệp tại Mỹ, CEO Thùy Dung xúc động, bày tỏ sự biết ơn và hãnh diện vì sự cố gắng của tập thể công ty Happy Secret. Tuy điều hành kinh doanh từ xa, nhưng hoạt động của công ty vẫn luôn ổn định.

Lễ sinh nhật bất ngờ dành tặng CEO Thùy Dung.

Top White tăng trưởng bất chấp đại dịch, CEO Thùy Dung chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên và tăng mức chiết khấu % lên đáng kể so với trước đây để toàn hệ thống đẩy mạnh doanh thu lên cao nhất có thể. Nhờ đó các đại lý, các nhà phân phối cũng phát triển.

Với những nỗ lực, Top White đã đạt nhiều giải thưởng uy tín về chất lượng sản phẩm trong nhiều năm qua như: "Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2014", "Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu có những đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước năm 2015", "Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội - Nhà quản lý tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh năm 2016".

CEO Thùy Dung tại sự kiện (Ảnh: Kan Kieu).

Năm 2018 CEO Cao Thị Thùy Dung lọt "Top 10 nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi", và mỹ phẩm Top White cũng vào "Top 10 thương hiệu mạnh xuất sắc"...

CEO Thùy Dung cho biết, trong tương lai tiếp tục nâng tầm vị thế của thương hiệu Top White tại thị trường trong nước và trên quốc tế. Bên cạnh đó, công ty Happy Secret còn hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trên khắp cả nước, có thêm nhiều chính sách, phúc lợi tốt để nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân viên. Top White hướng đến xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đáng mơ ước.

Công ty Happy Secret - Thương hiệu mỹ phẩm Top White chuyên sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm ngăn ngừa nám, mụn, dưỡng trắng da, làm đẹp dáng, sản phẩm makeup cao cấp giúp phái đẹp tự tin hơn với vẻ ngoài của mình.

