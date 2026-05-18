Tổng giám đốc VNDirect nói gì về dư nợ trái phiếu liên quan Trung Nam?

Chủ tịch VNDirect: Từng ngây thơ khi nghĩ tiền mua được đội ngũ giỏi

Chia sẻ tại phiên họp cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 18/5, bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán: VND), cho biết với đặc thù là một công ty chứng khoán độc lập, công ty luôn phải đặt yếu tố an toàn tài chính và kiểm soát rủi ro lên hàng đầu nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.

Chính vì vậy, giai đoạn 2024-2025 được xác định là thời điểm “đi chậm lại” để củng cố nền móng. Nhắc lại sự cố bị tấn công mạng năm 2024, Chủ tịch VNDirect cho biết doanh nghiệp đã phải tái thiết lại nền tảng vận hành sau biến cố này. Theo bà, sự cố này dù là thách thức nhưng cũng trở thành cơ hội để công ty tái đầu tư mạnh hơn cho hệ thống công nghệ và nền tảng hoạt động.

Tuy nhiên, bà Hương cũng nhìn nhận, nếu xét trên thị phần giao dịch, công ty đã bỏ lỡ cơ hội nắm bắt làn sóng tăng trưởng vừa qua. Theo đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, đây là điểm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, bởi có thời điểm doanh nghiệp tập trung vào những mục tiêu khác mà chưa bảo toàn tốt những lợi thế sẵn có.

“Năm tới là một năm bản lề, VNDirect phải quay lại đường đua. Chúng ta phải làm thế nào để chuyển dịch năng lực sang chiến lược mới mà vẫn giữ được ROE tối thiểu 15%”, Chủ tịch VNDirect cho biết. Trong 5 năm qua, ROE của VNDirect đạt khoảng 16%, và Hội đồng quản trị đặt mục tiêu duy trì mức tối thiểu 15% cho 5 năm tiếp theo.

Theo bà Hương, đây không phải mục tiêu dễ dàng khi biên lợi nhuận trong ngành dịch vụ chứng khoán ngày càng thu hẹp, lãi suất cạnh tranh gay gắt trong khi VNDirect là công ty độc lập, không có lợi thế về chi phí vốn như các tổ chức có hậu thuẫn ngân hàng.

Lãnh đạo VNDirect tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (Ảnh: VND).

Đối với mảng dịch vụ chứng khoán, bà Phạm Minh Hương cho rằng cạnh tranh hiện nay ngày càng gay gắt khi công nghệ giao dịch đã trở thành yếu tố phổ biến trên thị trường.

Theo bà, nhà đầu tư hiện không chỉ cần nền tảng giao dịch mà còn yêu cầu các dịch vụ có chiều sâu hơn. Sự xuất hiện của AI giúp thị trường minh bạch hơn, đồng thời tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp cận kiến thức và dữ liệu dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, bà cho rằng AI không thay thế hoàn toàn vai trò con người, mà mở ra cơ hội mới cho đội ngũ môi giới. "AI đối với tôi không phải là thách thức mà là cơ hội", bà Hương nhấn mạnh.

Theo bà Hương, cạnh tranh trên thị trường khiến vai trò môi giới buộc phải thay đổi, khi khách hàng ngày càng có khả năng tự giao dịch trên các nền tảng số.

"Thách thức lớn nhất của chúng ta hôm nay không phải là thiếu cơ hội, mà là thiếu nguồn lực để biến cơ hội đó thành của mình", bà Hương chia sẻ.

Ở góc độ lãnh đạo, bà nhìn thấy nhiều dư địa phát triển, nhiều khả năng có thể nắm bắt. Nhưng thách thức là làm sao biến những cơ hội đó thành giá trị thực sự cho doanh nghiệp khi nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành tài chính Việt Nam vẫn còn mỏng.

Bà Hương cũng thừa nhận VNDirect từng mắc sai lầm khi cho rằng có thể dùng tiền để thu hút nhân sự giỏi từ thị trường. “Chúng tôi từng ngây thơ khi nghĩ là mình bỏ tiền ra là có thể có ngay được cái đội ngũ giỏi ngoài thị trường, và chúng tôi đã thất bại”, bà chia sẻ.

Bà cũng chia sẻ rằng công ty hiện đã trở thành một "nguồn lực của thị trường", khi nhiều nhân sự từng làm việc tại đây đang giữ vị trí lãnh đạo tại các công ty chứng khoán khác.

"Ở đâu chúng ta cũng có bạn", bà Hương chia sẻ, đồng thời nhìn nhận đây vừa là niềm tự hào khi công ty chứng khoán trở thành nơi đào tạo nguồn lực cho thị trường, nhưng đồng thời cũng là thách thức lớn đối với doanh nghiệp trong việc duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự cốt lõi.

Trái phiếu Trung Nam không còn đáng lo

Đáng chú ý, trả lời thắc mắc của cổ đông liên quan trái phiếu Trung Nam, Tổng giám đốc VNDirect Nguyễn Vũ Long cho biết trong khoảng 3 năm vừa qua, Trung Nam gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài khủng hoảng của thị trường nợ khiến công ty gần như không huy động được vốn, lĩnh vực năng lượng cũng chịu nhiều thay đổi về chính sách. Bên cạnh đó, các hoạt động khác của Trung Nam như đầu tư hạ tầng và triển khai các dự án lớn cũng bị đứt gãy.

Tuy nhiên đến nay, với việc nhiều vướng mắc dần được tháo gỡ từ bộ máy quản lý Nhà nước, ông nêu với điều kiện bình thường của thị trường vốn, nếu không xảy ra các biến cố, doanh nghiệp hoàn toàn có khả năng đảm bảo nghĩa vụ gốc và lãi.

VNDirect hiện có dư nợ trái phiếu liên quan tới Trung Nam đạt khoảng 4.000 tỷ đồng. Công ty đã phối hợp cùng doanh nghiệp để tái cấu trúc, cơ cấu lại các khoản nợ từng bị quá hạn hoặc chậm thanh toán, nhằm đảm bảo dòng tiền cho việc trả gốc và lãi trong các kỳ tới.

“Trong chu kỳ tới, Trung Nam vẫn sẽ là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng”, đại diện công ty nhận định.