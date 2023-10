Tổng giám đốc EVNNPT kiểm tra vận hành tại Truyền tải điện Tây Bắc 2

Đoàn kiểm tra có ông Vũ Hồng Nguyên, Phó bí thư thường trực Đảng ủy EVNNPT; ông Võ Hoài Nam, Thành viên HĐTV EVNNPT; ông Lưu Việt Tiến, Phó tổng giám đốc EVNNPT; ông Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT; ông Nguyễn Đức Mạnh, Kiểm soát viên EVN tại EVNNPT; đại diện các ban chuyên môn của EVNNPT, lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1).

Trong chương trình, đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình vận hành và phòng chống thiên tai tại trạm biến áp 220kV Mường Tè, Đội Truyền tải điện Mường Tè, kiểm tra vị trí 75 đường dây 220kV Mường Tè - Lai Châu bị sạt trượt do mưa bão gây ra, trạm biến áp 500kV Lai Châu (thuộc tỉnh Lai Châu) và Đội Truyền tải điện Mường Lay (tỉnh Điện Biên).

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú và đoàn công tác kiểm tra công tác vận hành tại Trạm biến áp 220kV Mường Tè (Ảnh: EVNNPT).

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Truyền tải điện Tây Bắc 2 cho biết đơn vị hiện quản lý vận hành lưới điện truyền tải thuộc các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và một phần của tỉnh Phú Thọ với hơn 490 km đường dây 220kV (chiếm tỷ lệ 6,03% khối lượng của PTC1), hơn 810 km đường dây 500kV (chiếm tỷ lệ 24,7% khối lượng của PTC1).

Phần trạm biến áp, hiện tại đơn vị quản lý 6 trạm biến áp (gồm 2 trạm 500kV, 4 trạm 220kV) tổng dung lượng máy biến áp 4.950 MVA. Sản lượng truyền tải lũy kế hết tháng 9/2023 là 13,2 tỷ kWh và giao toàn lưới 12,97 tỷ KWh. So sánh với cùng kỳ năm 2022, sản lượng giảm 4,61 tỷ kWh, tương đương với giảm 25,9% so với cùng kỳ, do trong mùa khô vừa qua, các nhà máy thủy điện trong khu vực không có nước nên huy động thấp.

Về chỉ tiêu sự cố, trong 3 năm qua, đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp ngăn ngừa nên số vụ sự cố giảm dần các năm từ 2021 đến nay. Về viễn thông và công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, đơn vị khai thác triệt để các ứng dụng của EVN và EVNNPT trong quản lý vận hành, quản trị.

Đơn vị đã sử dụng thử nghiệm UAV trong vận hành đường dây (thử nghiệm 3 tháng tại đội Phù Yên, từ 15/11/2022 đến hết 15/1/2023). Việc sử dụng UAV trong vận hành đường dây đã được đơn vị áp dụng trên tất cả các đội Truyền tải điện (7 đội) từ tháng 4/2023 và hiện đã bay tự động phần mềm xong toàn tuyến đường dây của Truyền tải điện Tây Bắc 2 quản lý, bay quét bằng phần mềm lidar đang thực hiện ở đội Phù Yên xong 50%.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú và đoàn công tác theo dõi công tác ứng dụng UAV trong kiểm tra thiết bị tại trạm biến áp 220kV Mường Tè (Ảnh: EVNNPT).

Ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Truyền tải điện Tây Bắc 2 cho hay 2023 là năm có diễn biến thời tiết bất thường và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đầu mùa mưa bão thì nắng nóng khô hạn, đến cuối mùa từ tháng 7 đến tháng 8 mưa lũ bất thường. Riêng mưa lớn kéo dài trên khu vực Tây Bắc từ ngày 2/8 đến ngày 18/8 đã làm ảnh hưởng đến công tác vận hành an toàn của 19 vị trí cột đường dây 220, 500kV thuộc Truyền tải điện Tây Bắc 2 quản lý.

Ngay sau khi có sạt lở xảy ra, Truyền tải điện Tây Bắc 2 tổ chức xử lý khắc phục đảm bảo vận hành an toàn. Cụ thể, đơn vị đã phủ bạt, khơi rãnh thoát nước và chằng néo chống sạt trượt, đào rãnh thoát nước mặt móng, rãnh thoát nước mái taluy dương lắn dòng chảy ra xa điểm sạt lở, phủ bạt tất cả các vị trí sạt lở taluy âm và vị trí sạt lở ta luy dương nguy hiểm độ dốc lớn.

Tại buổi làm việc, đại diện các Đội truyền tải điện và Trạm biến áp thuộc Truyền tải điện Tây Bắc 2 cho biết: "Lưới điện truyền tải Tây Bắc 2 quản lý nằm trên địa hình khó khăn về giao thông và có mật độ sét lớn. Lực lượng lao động của đơn vị không ổn định, trình độ nhận thức của người dân trong khu vực còn nhiều hạn chế".

Do vậy, đại diện Truyền tải điện Tây Bắc 2 kiến nghị EVNNPT, PTC1 cho tuyển dụng nhân sự là người địa phương để ổn định và gắn bó lâu dài, hạn chế luân chuyển biệt phái, có chế độ thu hút với người lao động ở vùng sâu vùng xa, tạo điều kiện và có cơ chế đặc thù cho những người lao động ở vùng dưới xuôi lên công tác hàng tháng được nghỉ để về thăm gia đình.

Trong công tác vận hành, để giảm thiểu sự cố do sét, đơn vị kiến nghị cho lắp chống sét van tại các vị trí trên đường dây 500kV đã xảy ra sự cố và các vị trí có suất cắt cao, cho sửa chữa lớn các vị trí tiếp địa trên các đường dây có giá trị điện trở tiếp địa không đạt quy phạm.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú và đoàn công tác kiểm tra công tác vận hành tại Trạm biến áp 500kV Lai Châu (Ảnh: EVNNPT).

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú và lãnh đạo EVNNPT đánh giá cao những nỗ lực của Truyền tải điện Tây Bắc 2 vượt qua khó khăn thách thức để đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định. Đơn vị đã đề ra nhiều giải pháp để giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố và đã có những ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, hiệu quả lao động.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú cho biết: "Truyền tải điện Tây Bắc 2 là một trong những truyền tải điện quan trọng bậc nhất của EVNNPT khi có nhiệm vụ giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện lớn trong khu vực như Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát và nhiều nhà máy thủy điện nhỏ khác. Chính vì vậy, tôi yêu cầu Truyền tải điện Tây Bắc 2 cần tiếp tục duy trì kỷ luật vận hành, tập trung xử lý các vị trí cột đường dây bị sạt trượt do mưa bão gây ra trong thời gian qua để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống truyền tải từ nay đến cuối năm và các năm sau".

Lãnh đạo EVNNPT cũng yêu cầu đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu để đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp, đồng thời xây dựng mối quan hệ mật thiết đối với chính quyền địa phương để tạo sự ủng hộ, đồng thuận trong quản lý vận hành, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

Đối với tình trạng bụi bẩn do khai thác đá tại khu vực trạm biến áp 220kV Mường Tè, lãnh đạo EVNNPT yêu cầu Truyền tải điện Tây Bắc 2 cần đề ra giải pháp để xử lý, đồng thời có văn bản kiến nghị với các cấp chính quyền địa phương để cùng vào cuộc nhằm vận hành an toàn, hiệu quả trạm biến áp.

Đối với những vị trí sụt lún, sạt trượt, lãnh đạo EVNNPT yêu cầu các ban của tổng công ty có những đề xuất giải pháp thu xếp nguồn vốn để sớm triển khai thực hiện các giải pháp tư vấn thiết kế đã đưa ra đảm bảo vận hành an toàn lâu dài.

Đối với những đề xuất kiến nghị của Truyền tải điện Tây Bắc 2, lãnh đạo EVNNPT khẳng định đó là những đề xuất chính đáng và sẽ tạo điều kiện tối đa thuộc thẩm quyền của tổng công ty để đơn vị từng bước khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ PTC1, EVNNPT giao.

Lãnh đạo EVNNPT, Công đoàn EVNNPT tặng quà động viên nhân viên vận hành trạm biến áp 220kV Mường Tè (Ảnh: EVNNPT).

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú cùng lãnh đạo EVNNPT tặng quà động viên công nhân vận hành Đội Truyền tải điện Mường Tè (Ảnh: EVNNPT).

Lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn EVNNPT, PTC1 tặng quà động viên công nhân vận hành Đội Truyền tải điện Mường Tè (Ảnh: EVNNPT).

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú cùng lãnh đạo EVNNPT tặng quà động viên lực lượng xử lý sạt trượt đường dây 220kV Mường Tè - Lai Châu (Ảnh: EVNNPT).

Lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn EVNNPT, PTC1 tặng quà động viên lực lượng xử lý sạt trượt đường dây 220kV Mường Tè - Lai Châu (Ảnh: EVNNPT).

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú tặng quà động viên nhân viên vận hành TBA 500kV Lai Châu (Ảnh: EVNNPT).

Lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn EVNNPT, PTC1 tặng quà động viên nhân viên vận hành trạm biến áp 500kV Lai Châu (Ảnh: EVNNPT).

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú tặng quà động viên công nhân vận hành Đội Truyền tải điện Mường Lay (Ảnh: EVNNPT).