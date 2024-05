Titan Watch mở rộng hợp tác, nâng cao vị thế trên thị trường

Những bước đi mới này được đánh giá là cơ hội để thương hiệu Titan khẳng định sự hiện diện trong ngành bán lẻ đồng hồ của mình.

Titan là một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối đồng hồ trên thế giới. Hãng sở hữu danh hiệu là nhà sản xuất đồng hồ lớn thứ năm trên thế giới với trị giá niêm yết công ty đạt 6 tỷ USD (2023-2024) và sản xuất hơn 20 triệu đồng hồ mỗi năm với hơn 200 triệu khách hàng điểm bán tại 25 quốc gia, trong ba thập kỷ qua, theo New Indian Express.

Thương hiệu này còn được ghi nhận góp phần thay đổi ngành công nghiệp đồng hồ và trang sức ở Ấn Độ cũng như định hình thị trường bán lẻ tại đây.

Ở thời điểm hiện tại, Titan chỉ định Dragonfly Select Brands Việt Nam (Dragonfly Việt Nam) - công ty thành viên của Dragonfly Asia-Pacific Ltd là nhà phân phối chính thức, độc quyền thương hiệu Titan tại thị trường Việt Nam.

Dragonfly Việt Nam được biết đến là nhà phân phối khu vực của các thương hiệu quốc tế với văn phòng tại Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam và Bangkok (Thái Lan), sở hữu hơn 30 năm kinh nghiệm trong quản trị thương hiệu, phân phối, bán lẻ và thương mại điện tử.

Titan là một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối đồng hồ trên thế giới.

Sát cánh - tiến tới - tương lai

Tại hội nghị khách hàng chiến lược tại Việt Nam 2024 diễn ra hôm 14/5, hãng công bố loạt chiến lược mở rộng hợp tác. Điều này không chỉ giúp Titan mở rộng thị trường mục tiêu mà còn là cơ hội để hãng giới thiệu gần hơn những sản phẩm độc đáo và đa dạng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chủ đề của sự kiện là Together - Towards - Tomorrow (sát cánh - tiến tới - tương lai) để tạo ra "A New Era" - một kỷ nguyên mới, cũng là thông điệp mà Titan mong muốn gửi gắm đến nhà phân phối và khách hàng: sát cánh cùng nhau trong mọi hoạt động mua - bán, họ sẽ tiến tới tương lai vững chắc.

Chủ đề của sự kiện là "Together - Towards - Tomorrow" (sát cánh - tiến tới - tương lai) để tạo ra "A New Era" - một kỷ nguyên mới.

Ký kết hợp tác cùng đối tác chiến lược

Để nâng cao hình ảnh và vị thế của Titan tại thị trường nước nhà và mở rộng thương hiệu, đưa hãng đến gần hơn, hiện hữu trên đôi tay của khách hàng mỗi ngày, Titan cùng Dragonfly Việt Nam đã thực hiện ký kết hợp tác với hàng loạt đối tác chiến lược như: PNJ Watch, Thakral Group.

Titan và Dragonfly Việt Nam đã thực hiện ký kết hợp tác với hàng loạt đối tác chiến lược như: PNJ Watch, Thakral Group.

Bằng cách hợp tác với các đối tác uy tín và có tên tuổi, Titan kỳ vọng đang mở ra cánh cửa mới để tiếp cận khách hàng tiềm năng và mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Điều này giúp thương hiệu tăng cường nguồn cung sản phẩm, tạo ra sự đa dạng và sự lựa chọn cho khách hàng, từ đó nâng cao sức cạnh tranh và tạo ra giá trị bền vững trên thị trường.

Chiêm ngưỡng bộ sưu tập đồng hồ tại hội nghị

Một điểm đặc biệt tại hội nghị là khu vực trưng bày đồng hồ. Với sự hiện diện 250 mẫu trên 400 mẫu đồng hồ hiện có tại Việt Nam dành cho cả nam và nữ, Titan sẽ khuấy động làn sóng mua sắm bằng những thiết kế tinh tế - tinh xảo - tinh giản, mang lại cảm giác sang trọng, thanh lịch cho người dùng.

Hơn 400 mẫu đồng hồ hiện có tại Việt Nam dành cho cả nam và nữ.

Tập trung mạnh mẽ vào sự đổi mới để hòa trộn với phong cách bền vững, Titan khẳng định sẽ tạo ra những chiếc đồng hồ phù hợp với mọi nhu cầu phong cách và mọi khía cạnh của cuộc sống. Các sản phẩm đều được bảo hành quốc tế, cùng nhiều quyền lợi mua sắm hấp dẫn khác.