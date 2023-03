Tiếp viên hàng không được ưu tiên không phải kiểm tra hành lý?

Ngày 16/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thực hiện thủ tục hải quan cho các thành viên trong phi hành đoàn thuộc chuyến bay số hiệu VN10 của Vietnam Airlines từ Pháp về Việt Nam, phát hiện hành lý của 4 nữ tiếp viên nghi vấn chứa ma túy.

Qua kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên, lực lượng chức năng phát hiện hơn 11kg ma túy cất giấu, ngụy trang trong các hộp kem đánh răng.

Trước sự việc trên, không ít người đặt câu hỏi về việc kiểm soát hành lý đối với tiếp viên hàng không, phi hành đoàn trên các chuyến bay. Liệu họ có đặc quyền riêng về hành lý và không phải kiểm tra an ninh?

Trao đổi với Dân trí, đại diện một hãng hàng không trong nước cho biết việc soi chiếu, giám sát, kiểm tra an ninh đối với thành viên tổ bay và hành lý của họ được thực hiện như đối với hành khách thông thường. Tuy nhiên, việc kiểm tra an toàn bay này được thực hiện ở một khu vực khác.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cũng khẳng định không có ưu tiên trong việc kiểm soát hành lý của nhân viên hàng không. Hành lý của phi công, tiếp viên hàng không đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt theo quy định về an ninh hàng không, giống như với khách đi máy bay.

Khi ra sân bay của Pháp để về Việt Nam, lực lượng chức năng nước sở tại không phát hiện trong hành lý của tiếp viên hàng không có ma túy, cho đến khi về đến Tân Sơn Nhất (Ảnh: Tổng cục Hải quan).

Tại Điều 43, Thông tư 13/2019 của Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam, với nhân viên tổ bay, người khai thác tàu bay phải cung cấp danh sách tổ bay cho lực lượng kiểm soát an ninh hàng không trước khi tổ bay làm thủ tục kiểm tra an ninh hàng không. Tổ bay phải mặc trang phục theo quy định, tự đóng gói hành lý và chỉ được phép mang hành lý theo quy định.

Thành viên tổ bay phải xuất trình thẻ nhận dạng tổ bay tại điểm kiểm tra an ninh hàng không. Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không kiểm tra, đối chiếu danh sách tổ bay của chuyến bay do người khai thác tàu bay cung cấp với thẻ nhận dạng tổ bay.

Việc soi chiếu, giám sát, lục soát an ninh đối với thành viên tổ bay và hành lý của họ được thực hiện như đối với hành khách, hành lý xách tay của hành khách xuất phát. Hãng hàng không quy định chi tiết việc kiểm soát hành lý, đồ vật của tổ bay khi lên tàu bay trong chương trình an ninh hàng không của hãng hàng không. Quy trình kiểm tra an ninh đối với tổ bay và hành lý xách tay xuất phát phải được quy định chi tiết trong quy chế an ninh hàng không của đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không.

Cũng theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, các tiếp viên hàng không, phi công chỉ được đi làn riêng cho phi hành đoàn, nhưng việc kiểm soát an ninh hàng không bao gồm cả an ninh hành lý xách tay lẫn hành lý ký gửi hoàn toàn giống với khách đi máy bay.

Liên quan đến vụ 4 tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, lời khai ban đầu, các tiếp viên cho rằng đã nhận lô hàng kem đánh răng nặng hơn 10kg thông qua một đồng nghiệp làm chung hãng để đưa về sân bay Tân Sơn Nhất, tiền công là hơn 10 triệu đồng.

Sau đó, số kem đánh răng này được chia ra cho từng người để vận chuyển. Cơ quan điều tra đã triệu tập, làm việc với người giới thiệu để các tiếp viên đưa số kem đánh răng trên từ Pháp về Việt Nam.

Qua làm việc, các tiếp viên cũng cung cấp các đoạn tin nhắn thỏa thuận tiền công vận chuyển 10 triệu đồng với người giao hàng tại Pháp.

Để phục vụ công tác điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở của 4 nữ tiếp viên nhưng không phát hiện thêm ma túy. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.