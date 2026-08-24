Lý do giá vàng thế giới giữ mức cao trong ba tháng

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch sáng thứ Hai (24/8) tiếp tục dao động gần mức cao nhất trong ba tháng, sau khi động thái can thiệp bất ngờ của Bộ Tài chính Mỹ vào thị trường trái phiếu làm dấy lên lo ngại về một đồng USD suy yếu và thúc đẩy giới đầu tư tìm kiếm các kênh trú ẩn thay thế.

Có thời điểm trong phiên, kim loại quý này tăng tới 0,5%, vượt mốc 4.620 USD/ounce, nối dài đà tăng sau ba tuần đi lên liên tiếp. Tuần trước, giá vàng đã bật tăng hơn 5% sau khi Bộ Tài chính Mỹ bất ngờ công bố kế hoạch mở rộng quy mô mua lại trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài, khiến lợi suất trái phiếu và đồng USD đồng loạt giảm.

Giá vàng thế giới vượt mốc 4.620 USD/ounce sáng 24/8 (Ảnh minh họa: CV)

Nỗ lực kiểm soát chi phí đi vay (nợ công) bằng biện pháp can thiệp trực tiếp đã làm dấy lên lo ngại rằng chính sách của Washington có thể làm xói mòn niềm tin vào đồng USD, qua đó khiến các loại tài sản khác trở nên hấp dẫn hơn. Đây chính là sự trở lại của "giao dịch phòng ngừa mất giá tiền tệ" (debasement trade), chủ đề từng góp phần đưa giá vàng tăng tới 65% trong năm 2025.

Đồng USD yếu đi cũng là yếu tố hỗ trợ chung cho các loại hàng hóa được định giá bằng đồng tiền này, trong đó có vàng.

Chưa dừng lại ở thông báo gây bất ngờ hôm thứ Tư (19/8), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent còn tuyên bố sẵn sàng mở rộng chương trình mua lại đối với các khoản nợ có chi phí cao hơn. Ông cũng cho biết chính quyền sẽ sớm công bố một sáng kiến tài khóa nhằm ứng phó với mức chi phí đi vay đang ở ngưỡng cao nhất trong nhiều năm.

Niềm tin vào vàng còn được củng cố bởi quan điểm của tỷ phú Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ đầu cơ Bridgewater Associates. Trong một bài đăng trên LinkedIn hôm thứ Sáu (21/8), ông khuyến nghị nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng trái phiếu và phân bổ tới 15% tài sản vào vàng để phòng ngừa rủi ro xảy ra một cuộc khủng hoảng nợ tại Mỹ.

Tính đến 7h10 sáng (giờ Singapore, tức 6h10 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 4.608,01 USD/ounce, sau khi đã tăng 1,9% trong phiên thứ sáu. Giá bạc đi ngang ở mức 68,97 USD/ounce, trong khi bạch kim và palladium giảm nhẹ.

Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index, thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ các đồng tiền lớn, gần như không đổi, sau khi đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn ba tháng ở phiên liền trước.