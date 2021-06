Tiệm đá Hoa Cúc và bối bảo độc quyền - "pandora trầm hương"

Dân trí Cái tên Tiệm đá Hoa Cúc đã quá quen thuộc với những người yêu thích trang sức đá quý thiên nhiên tại Hà Nội và Sài Gòn.

Những dòng sản phẩm trang sức từ đá thiên nhiên cao cấp được thiết kế thủ công đan xen với những chiếc charm nhỏ xinh tạo nên hàng trăm kiểu dáng khác nhau luôn khiến khách hàng say mê "thiên đường" nơi đây từ cái nhìn đầu tiên.

Tiệm đá Hoa Cúc luôn nổi tiếng với các bộ sưu tập độc - lạ - đẹp đầy chất riêng như: "Crush at Daisy" bộ với 2 phiên bản: vòng một viên dây vải và vòng một viên kiềng bạc đơn giản và nhẹ nhàng dành cho các bạn trẻ học sinh, sinh viên. "Love Your Self" với phong cách style "tiệc trà kiểu Anh" thanh tao và quý phái với kiểu vòng đa sắc màu được kết hợp từ 3 loại đá quý thiên nhiên cao cấp trở lên … Với pandora "trầm hương" bộ sưu tập mới nhất của Tiệm đá "mỗi ngày nàng xuất hiện lại là một diện mạo mới".

Chiếc vòng pandora được ra đời bắt nguồn từ câu chuyện về người phụ nữ đầu tiên trên thế giới loài người. Đó là nàng pandora xinh đẹp, quyến rũ mà cũng đầy tò mò với chiếc hộp được thần Zeus ban tặng. "Cha đẻ" của pandora là Per Enevoldsen được biết đến là một người thợ kim hoàn sống tại vùng ngoại ô Copenhagen - Đan Mạch. Đặc điểm chính của vòng Pandora đó là kiểu trang sức được tạo nên từ hai phần chính gồm một sợi dây chuyền cơ bản và những hạt charm xâu chuỗi vào với nhau.

Ở Tiệm đá Hoa Cúc gọi pandora "trầm hương" là cuốn "nhật ký" của từng người vì chiếc vòng với cấu tạo từ dây lõi vàng hoặc bạc có thể tùy ý tháo ra mix charm, mix hạt hàng ngày, khiến chúng có muôn vàn "sắc thái". Có lẽ cũng vì thế mà những chiếc vòng pandora trầm luôn mang những màu sắc khác nhau khiến người đeo không bao giờ nhàm chán bởi nó chứa đựng sự sáng tạo mỗi ngày. Như cuốn "nhật ký" riêng viết riêng về cuộc đời của chính người chủ sở hữu chiếc vòng. Nó thể hiện cá tính và sự sáng tạo, để nói với thế giới những câu chuyện của họ. Về niềm hy vọng, tình yêu và cuộc sống khi sử dụng vòng pandora, với trung tâm là các hạt charm.

Bố cục của chiếc vòng bắt đầu từ chiếc dây lõi vàng được phủ ceramic, đan từng chiếc charm để tạo nên một chiếc vòng hoàn chỉnh. Nếu bạc và đá quý có thể kết hợp với nhau tạo nên một vẻ đẹp hài hòa làm nổi bật chất liệu còn lại một cách rõ ràng nhất, thì trầm và ngọc cũng như vậy. Thứ làm tôn lên nét đẹp "tĩnh" của trầm chính là bộ charm ngọc bích, ngọc lam và các vật phẩm mạ vàng 24k của tiệm.

Các hạt charm chính là linh hồn của những chiếc vòng Pandora huyền thoại nên được chúng mình chế tác rất cẩn thận và tỉ mỉ và có đến hàng trăm loại charm khác nhau để khách hàng lựa chọn tại Tiệm đá Hoa Cúc. Hạt charm của Tiệm đá được chia theo các chủ đề rõ rệt, thường là các vật phẩm có ý nghĩa may mắn về phong thủy.

Tiệm đá sử dụng trầm hương tự nhiên với vân trầm rõ, không hạt trầm nào giống hạt nào, hương thơm dịu nhẹ, không nồng, không gắt, càng đeo lâu càng thơm. Số năm tích trầm cao, tinh dầu càng nhiều, hương thơm càng rõ, giá trị mang lại càng lớn.

Pandora trầm hương hiện là sản phẩm độc quyền của Tiệm đá Hoa Cúc chưa có mặt tại đâu trên thị trường với khối lượng charm đồ sộ nhất. Hãy sáng tạo nên chiếc vòng của riêng bạn và thay "áo mới" cho "nàng" của bạn mỗi ngày!

