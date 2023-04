Thủy tinh pha lê Việt Tiệp được vinh danh tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế

Diễn đàn hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN và Lễ công bố Thương hiệu mạnh ASEAN 2023 (ASEAN Strong Brands Award) lần thứ VII do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á phối hợp với Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia (VNBIZ) tổ chức ở Malaysia.

Đây là diễn đàn được luân phiên hàng năm tại các nước Đông Nam Á, đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, nhằm tôn vinh những thương hiệu có sản phẩm - dịch vụ đầu ngành, chất lượng cao, được nhà đầu tư, đối tác và người tiêu dùng trong khối ASEAN tín nhiệm.

Là một trong những thương hiệu Việt đi đầu trong sản xuất và kinh doanh thủy tinh - pha lê, Thủy tinh pha lê Việt Tiệp đã được vinh danh trong diễn đàn và đạt vị trí top 10 "Thương hiệu mạnh ASEAN 2023".

Đại diện Thủy tinh pha lê Việt Tiệp nhận giải thưởng top 10 "Thương hiệu mạnh ASEAN 2023" (Ảnh: Việt Tiệp).

Những bước chân đầu tiên

Đại diện từ công ty cho biết giải thưởng Thương hiệu mạnh ASEAN 2023 đánh dấu bước tiến mới trong chặng đường gần 30 năm của Thủy tinh pha lê Việt Tiệp. Bắt đầu từ những bước chân đầu tiên vào năm 1995, Thủy tinh pha lê Việt Tiệp không ngừng đầu tư, đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại và kỹ thuật sản xuất tiên tiến để luôn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm thủy tinh gia dụng chất lượng ưu việt.

Thủy tinh pha lê Việt Tiệp sở hữu nhà máy sản xuất đạt chuẩn ISO 9001:2015 diện tích đến 70.000m2; lò thủy tinh đạt công suất hơn 100 tấn/ngày (600.000 sản phẩm/ngày); máy in màu tự động công nghệ Ý sử dụng mực in hữu cơ an toàn cho người sử dụng; 3 kho trung chuyển có tổng diện tích hơn 10.000m2 đặt tại Hà Nội, Thái Bình và TPHCM.

Thủy tinh pha lê Việt Tiệp luôn chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng (Ảnh: Việt Tiệp).

Thương hiệu thủy tinh được tín nhiệm

Đại diện Thủy tinh pha lê Việt Tiệp cho biết, trong suốt gần 30 năm hình thành và phát triển, đơn vị luôn theo đuổi mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm thủy tinh chất lượng cao, trong sáng, bền đẹp thông qua việc trau chuốt trong từng khâu, đầu tư vào sản xuất.

Bên cạnh việc sản xuất và kinh doanh thủy tinh gia dụng, Thủy tinh pha lê Việt Tiệp còn là nhà cung cấp các sản phẩm thủy tinh cho nhà hàng, khách sạn, quán cà phê; sản xuất và in ấn thủy tinh theo yêu cầu dự án, đối tác của nhiều nhãn hàng lớn.

Thủy tinh pha lê Việt Tiệp hiện là công ty hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, phân phối sản phẩm thủy tinh khi sở hữu hệ thống với hơn 80 nhà phân phối phủ khắp 63 tỉnh thành, đảm bảo cung ứng hàng hóa nhanh chóng đến tất cả khách hàng.

Kho trung chuyển của Thủy tinh Pha lê Việt Tiệp được đặt ở cả 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM (Ảnh: Việt Tiệp).

Đưa thủy tinh thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế

Ấp ủ tham vọng đưa sản phẩm thương hiệu Việt do người Việt sản xuất vươn rộng ra quốc tế, đại diện Thủy tinh pha lê Việt Tiệp cho biết công ty chú trọng vào chất lượng từng sản phẩm, đầu tư cơ sở hạ tầng, cải tiến công nghệ và quy trình sản xuất để đáp ứng những tiêu chuẩn xuất khẩu nghiêm ngặt nhất.

Đến nay, sản phẩm thủy tinh của công ty đã được xuất khẩu hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới.

Thủy tinh Pha lê Việt Tiệp mong muốn khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế (Ảnh: Việt Tiệp).

Không dừng lại ở đó, Thủy tinh pha lê Việt Tiệp hướng đến sự phát triển lớn mạnh hơn nữa trong tương lai.

Đại diện công ty cũng chia sẻ thêm: "Thủy tinh Pha lê Việt Tiệp không ngừng vươn xa, luôn sẵn sàng đón đầu thách thức và chuyển mình với những biến đổi của thị trường chế tác để luôn đem đến sản phẩm tốt nhất cùng trải nghiệm tuyệt vời nhất cho cả thị trường trong nước và quốc tế".