Thương hiệu căn hộ dịch vụ hàng đầu thế giới tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam

Dân trí The Ascott Limited được vinh danh là "Thương hiệu Căn hộ dịch vụ hàng đầu Việt Nam" và "Thương hiệu Căn hộ dịch vụ hàng đầu thế giới" tại giải thưởng Du lịch thế giới World Travel Awards 2021.

Dấu ấn mang tên The Ascott Limited

Lửa thử vàng, gian nan thử sức, Covid-19 gây ra những khó khăn và ảnh hưởng không nhỏ đến ngành dịch vụ lưu trú trên thế giới nhưng đồng thời cũng cho thấy sự vững vàng trong mô hình kinh doanh của The Ascott Limited - thương hiệu chủ sở hữu và điều hành căn hộ dịch vụ lớn nhất thế giới đến từ Quốc đảo Singapore. Bất chấp đại dịch, Ascott Việt Nam đạt mức tăng trưởng hơn 20% số lượng căn hộ, phòng khách sạn so với năm 2020, giữ vững vị trí nhà điều hành căn hộ dịch vụ lớn nhất Việt Nam với hơn 9,399 căn tại 35 tòa nhà trải dài 12 tỉnh, thành phố trên mảnh đất hình chữ S.

Năm 2021 cũng đánh dấu sự hợp tác của Ascott với những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam như BCG Land, Bitexco, Central Capital hay Sun Group, cho thấy sự tin tưởng của đối tác về kinh nghiệm vượt trội và uy tín lớn mạnh của Ascott trong lĩnh vực quản lý dịch vụ lưu trú. Bên cạnh hai thương hiệu Somerset Serviced Residence và Citadines Apart'Hotel vốn đã quen thuộc với khách hàng tại các thành phố lớn, Ascott cũng sẽ giới thiệu đến thị trường Việt Nam các thương hiệu khác của tập đoàn như: The Crest Collection - thương hiệu tinh hoa vốn chỉ có mặt tại Pháp, Ascott The Residence - thương hiệu căn hộ dịch vụ cao cấp đạt nhiều giải thưởng danh giá, The Préférence - thương hiệu khách sạn đẳng cấp, tinh tế và lyf - mô hình co-living độc đáo, đón đầu xu thế lưu trú của giới trẻ năng động. Các dự án đều được tọa lạc tại những "vị trí vàng", các điểm sáng về du lịch, nghỉ dưỡng cũng như đem đến những tiêu chuẩn sống xứng tầm quốc tế.

Bà Lew Yen Ping - Tổng quản lý vùng Việt Nam, Campuchia và Miến Điện chia sẻ: "Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Ascott và chúng tôi không ngừng nỗ lực để củng cố vị thế hàng đầu tại Việt Nam. Dù đại dịch đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh nhưng Ascott vẫn vững vàng nhờ vào sự ủng hộ và tin tưởng của tập khách hàng dài hạn cũng như các đối tác chiến lược. Trong các năm tới, sẽ có thêm nhiều các dự án của Ascott được đưa vào hoạt động như Citadines Marina Halong, Somerset Cam Ranh Bay, Vertu Cam Ranh Bay, Fox Vung Tau và Citadines Connect Takara Binh Duong để đáp ứng nhu cầu lưu trú và du lịch bùng nổ trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch Covid-19".

Bà Lew Yen Ping - Tổng quản lý vùng Việt Nam, Campuchia và Miến Điện chia sẻ về những dấu ấn mang tên The Ascott Limited tại Việt Nam.

Ascott không ngừng thay đổi và thích nghi để đem đến một lưu trú an toàn và tiện nghi cho các khách hàng. Cam kết "Ascott Cares" ra đời với những tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt cũng như các biện pháp giãn cách an toàn để Cares' tuân thủ các tiêu chuẩn của tổ chức Y tế thế giới cũng như các quy định của địa phương đảm bảo sức khỏe cho khách lưu trú và các thành viên Ascott. Ascott đã hợp tác với Bureau Veritas để cung cấp các cuộc đánh giá và chứng nhận độc lập về tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn cho các cơ sở lưu trú của mình.

Ascott cũng là công ty lưu trú đầu tiên trên thế giới cung cấp cho khách hàng gói dịch vụ hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe và cảnh báo đi lại từ xa 24/7. Cùng với cam kết "Ascott Cares", ứng dụng di động "Discover ASR" - sáng kiến kỹ thuật số hướng tới các dịch vụ không tiếp xúc đã được ra mắt nhằm cung cấp cho khách hàng trải nghiệm lưu trú an toàn và thuận tiện nhất. Thông qua ứng dụng, các thành viên của chương trình khách hàng thân thiết Ascott Star Rewards (ASR) có thể tìm thấy các ưu đãi đặc biệt và đặt phòng tại 200 tòa nhà của Ascott tại hơn 85 thành phố trên hơn 25 quốc gia.

Cam kết Ascott Cares được triển khai tại tất cả các căn hộ dịch vụ và khách sạn của Ascott để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho toàn bộ khách hàng và thành viên Ascott.

Cơn mưa giải thưởng trong nước và quốc tế

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Ascott đã dành chiến thắng tại vòng chung kết và được vinh danh là "Thương hiệu Căn hộ dịch vụ hàng đầu thế giới" tại giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) danh giá. Tại Việt Nam, hai giải thưởng quan trọng nhất cho lĩnh vực căn hộ dịch vụ đã gọi tên The Ascott Vietnam cho giải "Thương hiệu Căn hộ dịch vụ hàng đầu Việt Nam" và tòa nhà Somerset Grand Hanoi lần thứ 9 đạt danh hiệu "Căn hộ dịch vụ Hàng đầu Việt Nam". Đây cũng là 2 trong số hơn 28 giải thưởng mà tập đoàn The Ascott Limited toàn cầu đã dành được tại giải thưởng Du lịch thế giới - Giải thưởng Oscar của ngành du lịch.

Những giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước là sự ghi nhận và là nguồn động lực để Tập đoàn Ascott phát triển và hoàn thành sứ mệnh đem những giá trị sống chuẩn quốc tế và tràn đầy cảm hứng trên chuyến hành trình của mỗi khách hàng. Ascott kỳ vọng vào sự hồi phục mạnh mẽ của ngành du lịch, dịch vụ và hơn bao giờ hết, các cơ sở lưu trú của Ascott đã sẵn sàng để chào đón du khách đến trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp và khác biệt tại các tòa nhà của Ascott khắp Việt Nam và trên thế giới.

Để biết thêm thông tin chi tiết về The Ascott Limited, vui lòng truy cập: https://www.discoverasr.com/en

Đăng ký thành viên ASR để tận hưởng ưu đãi hấp dẫn: https://bit.ly/ASRVietnam

Trường Thịnh