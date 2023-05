Thương hiệu 20 năm vì không gian sống an toàn và truyền cảm hứng cho người Việt

Covid-19 bùng phát thời gian qua đã thay đổi nhận thức của con người về sức khỏe và tầm quan trọng của không gian sống an toàn. Góp phần thỏa mãn nhu cầu này cũng như giữ vững mục tiêu trong hơn 20 năm qua, Vicostone không ngừng phát triển các sản phẩm đá ốp bề mặt chú trọng đến yếu tố an toàn cho sức khỏe, thẩm mỹ độc đáo, phù hợp nhu cầu mọi khách hàng trong các giai đoạn khác nhau và đón đầu - dẫn dắt xu thế.

Tiên phong công nghệ an toàn

Chú trọng đầu tư mạnh mẽ cho dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại; tự chủ trong sản xuất nguồn nguyên vật liệu có độ tinh khiết cao; không ngừng nghiên cứu phát triển đã giúp các sản phẩm đá Vicostone đáp ứng tốt các tiêu chí an toàn của châu Âu.

Năm 2002, khi vừa thành lập, Vicostone mới chỉ sở hữu một dây chuyền công nghệ tân tiến Breton (Ý). Kể từ đó đến nay, công ty không ngừng đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để trang bị thêm các dây chuyền sản xuất. Tới nay, Vicostone trở thành nhà sản xuất đá thạch anh nhân tạo duy nhất tại Việt Nam sở hữu 6 dây chuyền Breton.

Đá Vicostone là vật liệu ốp bề mặt phù hợp để làm bàn ăn đá nhân tạo, bàn bếp, bàn trà, nhà tắm, decor nội thất... (Ảnh: Vicostone).

Breton là công nghệ sản xuất đá thạch anh có bản quyền duy nhất trên thế giới từ trước đến nay, được các thành viên thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất đá nhân tạo toàn cầu A.St.A World-wide như Vicostone lựa chọn.

Công nghệ Breton sở hữu hệ dưỡng hộ nóng (quá trình gia nhiệt để đóng rắn tấm đá sau khi rung ép). Nhiệt độ lò dưỡng hộ công nghệ Breton duy trì ở 95 - 130⁰C trong thời gian 40 - 60 phút đảm bảo nồng độ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe (VOCs - Volatile Organic Compounds) phản ứng hoàn toàn ngay trong quá trình sản xuất, giúp sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn của châu Âu.

Do đó, đá Vicostone an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm và đạt tiêu chuẩn lắp đặt tại bệnh viện, trường học, nhà hàng, khách sạn...

Đá Vicostone ốp bề mặt khoa Sản nhiễm trùng C3 - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (Ảnh: Vicostone).

Chủ động nguyên vật liệu chất lượng cao

Hướng đến những sản phẩm đá ốp bề mặt an toàn, bền vững nên việc sử dụng nguyên vật liệu có độ tinh khiết cao, chất lượng tốt cũng là một tiêu chí quan trọng được Vicostone đặt trọng tâm và đầu tư mạnh mẽ.

Trong nhiều năm qua, Vicostone đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại, làm chủ hơn 95% nguyên vật liệu đầu vào (cristobalite, quartz, resin) nhằm chủ động kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt nhất.

Một trong những thành tựu nổi bật của Vicostone là hoàn toàn chủ động sản xuất cristobalite độ tinh khiết cao và polyester resin chất lượng cao bằng công nghệ - bí quyết riêng từ công ty mẹ - Tập đoàn Phenikaa tại Nhà máy Phenikaa Huế và Nhà máy Hóa chất Phenikaa.

Ngoài ra từ năm 2022, Tập đoàn Phenikaa cũng đã trực tiếp sở hữu và tự khai thác mỏ cát để đảm bảo độ tinh sạch của nguyên liệu đầu vào này.

Các nguyên vật liệu đầu vào chất lượng cao đã được Vicostone xuất khẩu đến nhiều quốc gia khác (Ảnh: Vicostone).

Vì một tương lai phát triển bền vững

Không chỉ định hướng sản xuất vật liệu an toàn, Vicostone luôn đặt mục tiêu kinh doanh song hành cùng bảo vệ môi trường và lợi ích cho các bên liên quan thông qua những hành động cụ thể. Đơn vị theo đuổi đầy đủ 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, đảm bảo an toàn lao động, quản lý hiệu quả nguồn nguyên vật liệu và tài nguyên thiên nhiên, nghiên cứu phát triển các vật liệu an toàn môi trường và người dùng.

Toàn bộ quá trình sản xuất của Vicostone khép kín và thân thiện môi trường. Quy trình sản xuất không có công đoạn nung cho phép tiết kiệm năng lượng, không có khí thải từ quá trình dưỡng hộ như các loại vật liệu ốp lát sản xuất theo công nghệ khác.

Vicostone mong muốn mang đến cho người tiêu dùng không gian sống an toàn, truyền cảm hứng và mang đậm chất riêng (Ảnh: Vicostone).

Nhờ những lợi thế khác biệt về công nghệ, nguyên vật liệu đầu vào, cùng trí tuệ và sự sáng tạo không giới hạn, Vicostone trở thành vật liệu ốp bề mặt thạch anh cao cấp top 3 thế giới năm 2019, được các kiến trúc sư và khách hàng tin tưởng lựa chọn cho không gian sống độc đáo, an toàn và bền vững tại hơn 50 quốc gia, bao gồm các quốc gia có yêu cầu khắt khe như Mỹ, châu Âu, Canada…

Những giải thưởng, vinh danh từ Chính phủ và các tổ chức hàng đầu như Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 9 năm liên tiếp (2015-2023), Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam 8 năm liên tiếp (2015-2022), Top 10 Công ty vật liệu xây dựng uy tín 6 năm liên tiếp (2017-2022) … hay các chứng nhận chất lượng từ các tổ chức uy tín hàng đầu thế giới như NSF, Greenguard, Microbial Resistant… là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Vicostone trên hành trình theo đuổi sứ mệnh ý nghĩa.

Vicostone liên tiếp được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam (Ảnh: Vicostone).

Tham khảo các sản phẩm đá Vicostone tại: https://vicostone.com/vi-vn/quartz-stone

Hotline:18006766