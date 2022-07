THM Land trở thành đối tác kinh doanh chiến lược của NovaReal

Cái bắt tay của hai tên tuổi địa ốc uy tín

Là tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng giải trí tại thị trường phía Nam do Tập đoàn Novaland làm chủ đầu tư, ngay từ khi ra mắt, NovaWorld Phan Thiet đã gây chú ý trên thị trường bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng ven biển Phan Thiết, thu hút nhà đầu tư.

Với mục tiêu kiến tạo những "điểm đến ấn tượng" cho khách du lịch nội - ngoại địa, khắc ghi dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới, chủ đầu tư NovaLand không chỉ tâm huyết trong quy hoạch và xây dựng dự án mà còn cẩn trọng lựa chọn đối tác chiến lược, mang tới cho khách hàng những trải nghiệm hoàn hảo. Chủ đầu tư đã lựa chọn Công ty TNHH Phát triển đầu tư Hà Nội - THM Land trở thành đối tác kinh doanh các loại hình sản phẩm đa dạng tại dự án NovaWorld Phan Thiet.

Lễ ký kết đối tác kinh doanh chiến lược giữa NovaReal và THM Land đã được tổ chức long trọng tại Hà Nội. Tại lễ ký kết, đại diện chủ đầu tư NovaLand bày tỏ sự tin tưởng khi hợp tác cùng THM Land. Đồng thời kỳ vọng THM Land, với vai trò là một trong những đối tác chiến lược sẽ trở thành cầu nối tin cậy, đưa các sản phẩm bất động sản tại NovaWorld Phan Thiet "Siêu thành phố biển - du lịch - sức khỏe" đến với khách hàng một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường năm 2022.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó tổng giám đốc THM Land thực hiện ký kết hợp đồng đối tác kinh doanh chiến lược dự án NovaWorld Phan Thiet do NovaLand phát triển.

Trải qua hơn 10 năm phát triển, THM Land có hệ sinh thái dịch vụ bất động sản cao cấp, đồng hành cùng những "ông lớn" với các dự án quy mô như Horizon Bay, Khu đô thị Xanh Villas, Harbor Bay, Grand Bay Hạ Long…

THM Land theo đuổi tầm nhìn trở thành nhà phân phối, phát triển dự án, cung cấp dịch vụ bất động sản hàng đầu tại miền Bắc và cả nước.

Theo đại diện doanh nghiệp, THM Land với sự hào hứng và quyết tâm của hơn 300 chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp trong tác phong, kiến thức chuyên môn cao, am hiểu thị trường, khác biệt trong tư duy bán hàng, cam kết đồng hành cùng chủ đầu tư NovaLand, hứa hẹn sẽ đem thương hiệu uy tín, đẳng cấp này đến gần hơn với khách hàng.

Ban lãnh đạo THM Land cùng chủ đầu tư.

Đội ngũ chuyên viên tư vấn của THM Land có mặt trong buổi Lễ ký kết đối tác kinh doanh chiến lược dự án do NovaLand phát triển.

NovaWorld Phan Thiet - điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư hai miền Nam Bắc

Cách TPHCM khoảng 1 giờ 40 phút qua cao tốc, 20 phút từ sân bay Phan Thiết, khu phức hợp nghỉ dưỡng - du lịch - giải trí NovaWorld Phan Thiet là điểm đến du lịch nghỉ dưỡng đáp ứng nhu cầu đầu tư, nghỉ dưỡng của nhiều nhóm đối tượng khách hàng khác nhau, cả ở miền Bắc và Nam.

NovaWorld Phan Thiet được định hướng trở thành "Siêu thành phố biển - du lịch - sức khỏe".

Trên quy mô 1.000 ha, với tổng mức đầu tư 5 tỷ USD, NovaWorld Phan Thiet được phát triển đa dạng loại hình sản phẩm. Trong đó, Boutique Shoptel, Shop Villa Golf, Shophouse là các dòng sản phẩm thương mại nổi bật, thu hút dòng tiền thời gian gần đây.

NovaWorld Phan Thiet còn sở hữu hệ tiện ích đẳng cấp "all in one", từ vui chơi, mua sắm đến các hoạt động thể thao giải trí, nổi bật như: Công viên biển Miami Bikini Beach 16 ha, cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố, công viên giải trí đa chủ đề 25 ha, trung tâm thi đấu - biểu diễn ARENA trong nhà với 10.000 chỗ ngồi… cùng hàng loạt các khách sạn, resort vận hành bởi các thương hiệu quốc tế.

Mỗi phân khu của dự án đi theo thiết kế kiến trúc độc đáo riêng cùng công năng đa dạng. Vị trí đắt giá nằm trên các trục đường lớn kết nối đa trải nghiệm, đón đầu một lượng khách lớn đến tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng NovaWorld Phan Thiet.

NovaWorld Phan Thiet đã và đang là điểm đến được khách hàng phân khúc cao cấp quan tâm.

