Thanh toán với Samsung Pay, chủ thẻ MSB nhận hoàn tiền 50% giá trị giao dịch

Chỉ với chiếc điện thoại thông minh của Samsung và 3 bước đơn giản là khởi động ứng dụng, mở Samsung Pay từ màn hình chính của khách hàng, lựa chọn thẻ tín dụng quốc tế MSB và chủ thẻ xác thực giao dịch bằng cách đặt điện thoại lại gần máy đọc thẻ tại cửa hàng nơi mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ, khách hàng đã có thể hoàn tất phần thanh toán mà không cần phải sử dụng tới chiếc thẻ vật lý.

Theo đại diện ngân hàng MSB, các thao tác giao dịch này tuy đơn giản, tiện lợi nhưng bảo mật nhờ phương thức xác thực bằng vân tay, mống mắt hoặc mã PIN theo thông tin của chủ thẻ, do đó, ngay cả khi có chẳng may mất máy thì thẻ vẫn được bảo vệ an toàn.

MSB hoàn tiền đến 50% giá trị giao dịch khi khách hàng mua sắm và thanh toán qua Samsung Pay bằng thẻ tín dụng quốc tế của ngân hàng vào thứ 7 và chủ nhật (Ảnh: MSB).

Là ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt, MSB khuyến khích khách hàng chi tiêu, mua sắm và thanh toán qua thẻ. Nhờ mạng lưới đối tác rộng khắp, thẻ tín dụng quốc tế MSB giúp thuận tiện hóa trải nghiệm thanh toán của người dùng mọi lúc, mọi nơi, từ mua sắm, ăn uống, cho đến du lịch, giải trí…

Nhằm khuyến khích khách hàng trải nghiệm mua sắm và thanh toán dễ dàng qua ứng dụng di động, MSB triển khai chương trình ưu đãi dành cho chủ thẻ MSB. Cụ thể, từ nay đến 24/9, khách hàng MSB sẽ được hoàn 50% giá trị giao dịch vào tài khoản thẻ tín dụng, tối đa 50.000 đồng khi chi tiêu, mua sắm và thanh toán qua Samsung Pay bằng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân MSB vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần tại các POS chấp nhận thanh toán trong thời gian triển khai chương trình.

Bên cạnh chương trình ưu đãi hoàn tiền khi thanh toán với Samsung Pay, MSB vẫn duy trì chính sách ưu đãi đối với các chủ thẻ tín dụng như hoàn tiền 20% với chủ thẻ mDigi, chủ thẻ được chủ động thay đổi lĩnh vực hoàn theo sở thích; hoàn tiền tới 6% mọi chi tiêu với chủ thẻ MSB Visa Travel, hoàn tiền tới 10% (12 triệu đồng/năm, tương đương một triệu đồng/tháng) đối với chủ thẻ MSB Visa Signature khi chi tiêu các dịch vụ ẩm thực, golf, y tế, bảo hiểm, giáo dục…

Khách hàng quan tâm đến các chương trình ưu đãi hoàn tiền của MSB với đối tác có thể truy cập tại đây: https://www.msb.com.vn/vi/ca-nhan/joy#the/am-thuc hoặc liên hệ hotline 19006083 để có thông tin chi tiết.