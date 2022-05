Tháng công nhân năm 2022 ở Công ty Quản lý Dự án Khí

Hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động, Công đoàn Công ty Quản lý Dự án Khí (DAK) đã triển khai các hoạt động thúc đẩy thi đua sản xuất, chương trình an sinh xã hội, hoạt động thể dục thể thao nhằm gầy dựng phong trào trong đơn vị.

Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 diễn ra trong bối cảnh dự báo tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn do tác động của do Covid-19; đời sống, việc làm, môi trường làm việc của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn đối mặt với nhiều thách thức cần giải quyết.

Tập thể người lao động Công ty DAK trên công trình Dự án Kho LNG Thị Vải một triệu tấn.

Việc tổ chức các hoạt động Tháng công nhân nhằm tạo ra sức lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của Tháng công nhân, hành động ATVSLĐ đến người lao động (NLĐ). Chương trình phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân và nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và NLĐ về việc thực hiện công tác ATVSLĐ, phòng chống Covid-19, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thực hiện kế hoạch của Công đoàn PV GAS về việc triển khai hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022, Công đoàn Công ty Quản lý Dự án Khí (DAK) đã tổ chức các hoạt động cụ thể, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, tổ chức chương trình an sinh xã hội, tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa thể thao…

Lãnh đạo và người lao động DAK thăm hỏi, động viên các cụ già neo đơn của Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn xã An Ngãi, Vũng Tàu.

Đối với hoạt động thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, việc triển khai thi công đúng tiến độ các hạng mục Dự án Kho LNG Thị Vải 1 triệu tấn là mục tiêu cấp thiết nhất trong năm 2022. Đến ngày 15/5/2022, dự án đã hoàn thành thi công xây dựng phần cảng - cầu tàu và đang tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại.

Đối với việc tổ chức chương trình an sinh xã hội, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Quản lý Dự án Khí (DAK) đã phối hợp với Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) và Chi nhánh kinh doanh LNG (LNG) đã đến thăm hỏi, động viên các cụ già neo đơn của Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, Vũng Tàu. Trong buổi gặp mặt, 3 đơn vị đã thăm hỏi, gửi tặng gần 100 suất quà và 20 triệu đồng tiền mặt cho trung tâm, nơi đang nuôi dưỡng gần 100 cụ già với những hoàn cảnh khác nhau.

Đồng thời, đoàn cũng tổ chức thăm, trao tặng số tiền 50 triệu đồng, cùng 300 cuốn tập, 50 balo đi học và 35 thùng sữa tươi cho trẻ em được nuôi dưỡng tại Trung tâm nhân đạo Bồng Lai, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Vũng Tàu.

Công đoàn DAK tổ chức chương trình leo núi tại Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt

Trung tâm nhân đạo Bồng Lai đang chăm sóc, nuôi dưỡng 82 trẻ từ 2 tuổi trở lên. Hiện các trẻ trong độ tuổi đến trường đều được trung tâm cho đi học tại các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn.

Ngoài việc phát động các phong trào thi đua và các hoạt động an sinh xã hội, Công đoàn DAK còn tổ chức chương trình leo núi (trekking) tại Quảng Thừa, Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt nhằm rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa CBCNV. Trải qua 2 năm đại dịch đầy khó khăn với thời gian chủ yếu làm việc tại nhà, các CBCNV trong công ty đã có dịp gặp gỡ, giao lưu trong chuyến leo núi thử thách nhưng cũng không kém phần thú vị.

Thông qua các hoạt động Tháng công nhân năm 2022, Công đoàn DAK mong muốn khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo của CBCNV trong thi đua sản xuất nhằm đẩy mạnh tiến độ các dự án sau đại dịch Covid-19, đồng thời tiếp tục phát triển các hoạt động an sinh xã hội, văn hóa thể thao của đơn vị ngày càng vững mạnh.