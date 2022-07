Techcombank và Doctor Anywhere chăm sóc sức khỏe cho khách hàng theo chuẩn Singapore

Đại dịch Covid-19 đã tạo ra những biến đổi mạnh mẽ đối với nhu cầu về đầu tư, chăm sóc cho sức khỏe cho cá nhân và gia đình của người dân Việt Nam. Thấu hiểu điều đó, Techcombank đã phối hợp cùng Doctor Anywhere để cung cấp cho khách hàng dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn Singapore ngay tại Việt Nam. Với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính - Nâng tầm giá trị sống", Techcombank hy vọng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên biệt này sẽ tạo điều kiện cho khách hàng xây dựng nền tảng vững chắc về sức khỏe, gia tăng về gia sản cho một cuộc sống hạnh phúc, sung túc vững bền.

Theo thỏa thuận, các khách hàng tham gia bảo hiểm với khoản phí định kỳ theo năm từ 25 triệu trở lên qua Techcombank và đáp ứng theo thể lệ chương trình sẽ được nhận gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp DA Blanc (thương hiệu thuộc Doctor Anywhere) trong chương trình "Bác sĩ của bạn". Theo tiêu chuẩn quyền lợi từ DA Blanc, khách hàng được hưởng một loạt tiện ích: theo dõi sức khỏe bởi một bác sĩ phụ trách riêng, tư vấn sức khỏe trực tuyến 24/7 qua ứng dụng/tổng đài, kết nối với bác sĩ và chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và Singapore...

Bên cạnh các tiện ích chăm sóc sức khỏe từ xa, khách hàng còn được hưởng đặc quyền khám sức khỏe tại gia và lựa chọn thăm khám trực tiếp tại cơ sở y tế thuộc mạng lưới liên kết của DA Blanc trên 63 tỉnh thành khắp Việt Nam.

Chia sẻ về chương trình "Bác sĩ của bạn", ông Terry Li - Giám đốc cao cấp Bảo hiểm - Techcombank nhận định: "Với chiến lược "Khách hàng là trọng tâm", chúng tôi luôn chú trọng vào việc tạo ra các giá trị vượt trội để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng. Sự hợp tác giữa Techcombank và đối tác Doctor Anywhere sẽ cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng của Techcombank về quyền lợi chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 24/7, bên cạnh quyền lợi bảo hiểm nhân thọ truyền thống".

Với sức mạnh của công nghệ và sự đổi mới, khách hàng ở tỉnh thành nào cũng có thể thụ hưởng các dịch vụ y tế cao cấp của chương trình "Bác sĩ của bạn". Khách hàng sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, sức lực và bớt âu lo khi được chẩn đoán, tư vấn kịp thời, chính xác từ các chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam, Thái Lan hay Singapore.

Chia sẻ về tầm nhìn của Doctor Anywhere, ông Lê Ngọc Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Doctor Anywhere Việt Nam cho biết: "Kể từ khi ra mắt, DA Blanc - Thương hiệu chăm sóc sức khỏe chuyên biệt toàn diện thuộc Doctor Anywhere, vinh dự khi được khách hàng đón nhận. Sự tin tưởng đó là nguồn động lực cho đội ngũ nhân sự chúng tôi để không ngừng học hỏi, lắng nghe và từng ngày cải thiện, nâng cao hệ sinh thái số nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của khách hàng, đặc biệt là phân khúc khách hàng cao cấp. Việc hợp tác với Techcombank là một cột mốc đáng tự hào của Doctor Anywhere Việt Nam. Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm của mình và hướng tới trở thành một người đồng hành đáng tin cậy trong suốt quá trình chăm sóc sức khỏe của khách hàng và người thân".

Doctor Anywhere hiện là một trong những công ty y tế kỹ thuật số lớn nhất tại khu vực. Thành lập từ năm 2017, ứng dụng Doctor Anywhere - sản phẩm cốt lõi của công ty hiện có hơn 2,5 triệu người dùng tại Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines. Chính thức có mặt tại Việt Nam từ giữa năm 2019, đội ngũ Doctor Anywhere đã và đang không ngừng nỗ lực để tạo nên một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện dành cho khách hàng Việt Nam.

Dựa trên những kinh nghiệm và nền tảng sẵn có, cùng với nỗ lực không ngừng cải tiến, thương hiệu chăm sóc sức khỏe cao cấp chuyên biệt DA Blanc đã ra đời với tôn chỉ "Sức khỏe là thịnh vượng". Với DA Blanc, mọi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của khách hàng đều được đảm bảo một cách toàn diện bởi đội ngũ chuyên môn cao, tận tình và trách nhiệm. Các dịch vụ tiêu biểu: bác sĩ chuyên trách 24/7, thăm khám tại gia, dịch vụ chuyển bệnh ra nước ngoài.

Techcombank là một trong những ngân hàng cổ phần lớn tại Việt Nam và một trong những ngân hàng hàng đầu ở châu Á. Techcombank áp dụng chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm trong việc cung cấp các giải pháp và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho hơn 9,8 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam. Ngân hàng có hơn 300 điểm giao dịch trên toàn quốc cũng như dịch vụ ngân hàng số và ngân hàng di động. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Techcombank được xếp hạng tín dụng ở mức cao trong số các ngân hàng ở Việt Nam với xếp Ba3, triển vọng Tích cực, bị hạn chế bởi mức trần xếp hạng tín nhiệm quốc gia từ Moody's. S&P xếp hạng Techcombank ở mức BB-, triển vọng Ổn định.

Ngân hàng cũng được Euromoney trao giải "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" năm 2018, 2021 và được FinanceAsia vinh danh "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" năm 2020, 2021. Trong quý III/2021, Techcombank đã được trao tặng danh hiệu "Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam" từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và được HR Asia trao giải "Nơi làm việc tốt nhất tại Châu Á" trong hai năm liên tiếp. Techcombank cũng là ngân hàng được The Asian Banker vinh danh "Ngân hàng thanh toán xuất sắc nhất Việt Nam", "Ngân hàng giao dịch được yêu thích nhất Việt Nam", "Ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất Việt Nam" và "Ngân hàng triển khai giải pháp thanh toán cho doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam" năm 2021. Gần đây, Techcombank vinh dự nhận giải "Ngân hàng có nguồn vốn tốt nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương" của tạp chí Corporate Treasurer.