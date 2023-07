Techcombank kiến tạo những chuẩn mực mới và riêng biệt cho khách hàng private

Theo số liệu từ Wealth Report, Việt Nam là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng số lượng người giàu nhanh hàng đầu thế giới. Dự kiến tới năm 2025, nước ta sẽ có khoảng 500 người sở hữu khối tài sản trên 30 triệu USD và gần 26.000 người có tài sản từ một triệu USD trở lên. Nắm trong tay khối tài sản lớn, nhóm khách hàng này rất quan tâm tới các dịch vụ tài chính ngân hàng và luôn có những yêu cầu khắt khe.

Theo đó, nhu cầu về một dịch vụ ngân hàng chuyên biệt, đẳng cấp là điều mà nhiều khách hàng luôn tìm kiếm. Hiện nay, khách hàng không chỉ quan tâm đến việc bảo toàn tài sản mà còn mong muốn được "chăm sóc" tài chính toàn diện, hướng đến những kênh đầu tư dài hạn, an toàn, để vừa sinh lời, duy trì sự thịnh vượng, vừa đảm bảo được di sản vững chắc.

Dịch vụ ngân hàng ưu tiên Techcombank Private cung cấp những giải pháp chuyên biệt (Ảnh: Techcombank).

Mang đến dịch vụ đẳng cấp, trải nghiệm xứng tầm, những giải pháp tài chính chuyên biệt cùng đội ngũ tư vấn chuyên môn cao, cũng như tiềm lực của ngân hàng đủ mạnh để có thể tích hợp "all in one" cho nhóm khách hàng này là một trong những mục tiêu Techcombank hướng đến. Ngoài những giá trị vật chất, gia sản, Techcombank muốn đồng hành cùng giá trị mà khách hàng luôn gìn giữ, đó là tầm ảnh hưởng, mạng lưới quan hệ, phong cách sống và các di sản bền vững cùng thời gian.

"Chính niềm tin và giá trị của khách hàng đã truyền cảm hứng và giúp chúng tôi kiến tạo nên Techcombank Private - một thương hiệu ngân hàng riêng cho phân khúc khách hàng đặc biệt. Với dịch vụ cao cấp xứng tầm và hơn cả một giải pháp quản lý gia sản, Techcombank muốn đồng hành cùng những giá trị tinh hoa mà khách hàng đã tạo dựng. Ngoài những mục tiêu kinh doanh, những con số tăng trưởng, chúng tôi tập trung giải quyết những vấn để khách hàng quan tâm, những mục tiêu khách hàng vươn tới như sự thịnh vượng, lan tỏa những giá trị tinh hoa và trường tồn qua nhiều thế hệ.

Với biểu tượng Tùng - Cúc - Trúc - Mai, Techcombank Private hướng đến sự thịnh vượng, bền vững qua các thế hệ. Với Techcombank Private, chúng tôi sẽ tiên phong trở thành thương hiệu ngân hàng cao cấp hàng đầu tại thị trường Việt Nam và vươn tầm khu vực", ông Darren Buckley, Giám đốc Khối ngân hàng bán lẻ Techcombank, chia sẻ.

Theo đó, với khách hàng có số dư từ một triệu USD trở lên, hoặc tổng giá trị tài sản tại ngân hàng là 25 tỷ đồng trung bình trong 3 tháng gần nhất, Techcombank cung cấp giải pháp Techcombank Private. Đây là mô hình dịch vụ ngân hàng chuyên biệt mà Techcombank dành riêng cho tập khách hàng có khối tài sản lớn, là tổng hòa tất cả các giải pháp quản lý tài chính và phi tài chính như đầu tư, kế hoạch thừa kế, thủ tục cư trú, chăm sóc sức khỏe...

Techcombank Private hướng đến khách hàng sở hữu tài sản ròng trên một triệu USD (Ảnh: Techcombank).

Không chỉ có Trung tâm phục vụ khách hàng cao cấp (Private Banking Lounge), khách hàng còn được phục vụ bởi đội ngũ chuyên gia là các giám đốc quản lý tài sản có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản bởi đối tác tư vấn quốc tế hàng đầu. Ngân hàng không đơn thuần là nơi quản lý tài sản mà còn là người đồng hành cùng khách hàng. Họ là những chuyên gia, hay còn được ví như những "quản gia" quản lý gia sản để đưa ra những lời khuyên thực sự hữu ích, giúp khách hàng tối ưu được dòng tiền, vươn tới sự thịnh vượng vững bền, mở rộng sản nghiệp và kế thừa di sản.

Cùng với đó, sản phẩm có nhiều đặc quyền được thiết kế dành riêng cho khách hàng Techcombank Private như đầu tư sinh lời thông qua mạng lưới các trái phiếu chất lượng cao của những doanh nghiệp uy tín, được tham dự các sự kiện kết nối kinh doanh toàn cầu trong hệ sinh thái của Techcombank, được cấp phép hạn mức chuyển tiền lên tới 20 tỷ đồng/ngày, được sử dụng thẻ Tín dụng Premium Infinite với hạn mức tín dụng cao, quyền sử dụng phòng chờ sân bay quốc tế hạng thương gia không giới hạn.

Khách hàng cũng được trải nghiệm dịch vụ riêng của thẻ ghi nợ Techcombank Private, với bảo hiểm du lịch giá trị tới 10,5 tỷ đồng và ưu đãi 10% tại các sự kiện đặc quyền của các nhãn hàng cao cấp thuộc hệ thống Tam Sơn. Chủ thẻ cũng được tận hưởng giao dịch nhanh chóng, tiện lợi nhờ "Dịch vụ thảm đỏ" trong không gian dành riêng tại hội sở và các chi nhánh của Techcombank cùng một số dịch vụ tại nhà theo yêu cầu của khách hàng.

Đánh dấu cho chuỗi sự kiện ra mắt Private Banking dành cho nhóm khách hàng này, Techcombank đã tổ chức nhiều các chương trình, giải thưởng. "Dấn ấn vàng son" là một trong những sự kiện mà Techcombank tri ân khách hàng đã đồng hành cùng hành trình cùng ngân hàng. Đêm nhạc với nhiều giải thưởng lớn từ thương hiệu hàng đầu như Hermes… dành cho khách hàng tham gia đã mở đầu cho những đặc quyền dành cho khách hàng Techcombank Private.

Với những nỗ lực mang đến các giải pháp tài chính vượt trội và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, Techcombank tiếp tục nhận được sự tin dùng của hơn 11,3 triệu khách hàng, tương đương hơn 10% dân số Việt Nam. Mới đây nhất, Techcombank cũng nhận giải thưởng "Ngân hàng số tốt nhất 2023" do Triple A Assets bình chọn.