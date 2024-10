Techcombank công bố lợi nhuận 9 tháng đạt 22.800 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh tích cực

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của Techcombank được ghi nhận tích cực nhờ tăng trưởng thu nhập lãi và quản trị chi phí.

Trong 9 tháng đầu năm, Techcombank thu nhập lãi thuần (NII) 26.900 tỷ đồng, tăng trưởng tích cực 33,9% so với cùng kỳ năm. NIM (trượt 12 tháng) duy trì tại 4,3%, đi ngang so với quý trước và tăng so với mức 4,1% của cùng kỳ. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) của Techcombank ghi nhận tăng 17,1%, lên mức 8,3 nghìn tỷ đồng, trong đó mức tăng khả quan từ phí dịch vụ ngân hàng đầu tư đạt 2.541 tỷ đồng, tăng 110,6%.

Một số hoạt động thu phí khác của ngân hàng cũng tăng đáng kể như phí dịch vụ bảo hiểm đạt 594,1 tỷ đồng, tăng 29,8%. Mức độ tăng trưởng này phản ánh sự khác biệt trong sản phẩm may đo cho nhu cầu khách hàng của Techcombank khi thị trường chứng kiến niềm tin của người tiêu dùng dần quay trở lại, mặc dù còn ở mức độ khá thấp.

Số dư CASA của Techcombank đạt kỷ lục, vượt hơn 200.000 tỷ đồng.

Tại cuối tháng 9, tổng tài sản của Techcombank đạt 927.100 tỷ đồng, tăng 9,1% so với đầu năm và 18,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của Techcombank 22.800 tỷ đồng, tổng thu nhập hoạt động (TOI) ở mức 37.400 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm.

Tính riêng ngân hàng, tín dụng tăng trưởng 17,4% so với đầu năm, lên 622.100 tỷ đồng. Trên cơ sở hợp nhất, tín dụng cá nhân là động lực dẫn dắt tăng trưởng trong quý III. Dư nợ khách hàng cá nhân tăng tới 6% so với quý trước, gấp đôi mức tăng dư nợ khách hàng doanh nghiệp (bao gồm cho vay và trái phiếu doanh nghiệp).

Cụ thể, tăng trưởng tín dụng cá nhân được thúc đẩy bởi mảng cho vay mua nhà, tăng 6,6% so với quý trước và 13,2% so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục 193.600 tỷ đồng. Số dư trả trước hạn vay mua nhà giảm xuống mức thấp nhất trong một năm trở lại, trong khi khối lượng giải ngân trong quý tiếp tục đạt mức cao, hơn 28.000 tỷ đồng.

Tín dụng doanh nghiệp ghi nhận mức tăng 2,9% so với quý trước và 16,3% so với đầu năm lên 395.100 tỷ đồng. Chiến lược đa dạng hóa tín dụng ghi nhận những diễn biến tích cực khi tín dụng bất động sản đi ngang so với quý trước.

Techcombank ghi nhận mức tăng trưởng của huy động tiền gửi từ khách hàng. Ngay từ khi công bố tháng 1, tài khoản Techcombank mở ra "kỷ nguyên sinh lời tự động" đã thu hút sự quan tâm và sinh lợi tốt nhất cho khách hàng. Kết quả số dư CASA (bao gồm số dư Sinh lời tự động) quý III của Techcombank cao kỷ lục 200.300 tỷ đồng, góp phần đưa tỷ lệ CASA lên 40,5%. Tính chung tiền gửi của khách hàng đạt 495.000 tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm và 21% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí hoạt động của Techcombank tăng nhẹ thêm 10,2% lên mức 10.600 tỷ đồng. Tính riêng quý III, chi phí này giảm 5,5% so với quý trước và giảm 13,1% so với cùng kỳ, còn 3.400 tỷ đồng. Nhờ vậy, tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) của 9 tháng đi ngang, ở ngưỡng 28,4%. Chi phí dự phòng ghi nhận 3.964 tỷ đồng, tăng 73,4% so với cùng kỳ. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Techcombank tăng trưởng tích cực lên 103,4% tại cuối tháng 9, từ mức 101% cuối tháng 6.

Dẫn đầu về an toàn vốn và ngân hàng số

Vị thế vốn của Techcombank vẫn được duy trì mạnh mẽ, với tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) là 82,2% tại 30/9, dưới mức trần 85% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 24,2%, đi ngang so với cùng kỳ quý trước.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II của ngân hàng cải thiện lên mức 15,1% tại 30/9, cao hơn nhiều so với yêu cầu của trụ cột I, Basel II (8%) và phù hợp với ngưỡng mục tiêu 14-15%. Tỷ lệ nợ xấu trong quý III tăng nhẹ lên 1,35%, từ 1,28% tại cuối quý trước. Trong đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (NPL) trước ảnh hưởng của CIC chỉ ở mức 1,16%.

Techcombank có thêm gần nửa triệu khách hàng mới trong quý III.

Techcombank kết thúc 9 tháng với hơn 14,8 triệu khách hàng, thu hút thêm gần 500.000 khách hàng mới trong quý. 57,4% khách hàng cá nhân gia nhập thông qua nền tảng số và 42,1% từ kênh chi nhánh, đặc biệt nhờ chương trình mở rộng nhóm khách hàng nhà bán lẻ (merchant).

Tiếp tục là một trong những ngân hàng số tốt nhất Việt Nam, Techcombank ghi nhận số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân qua các kênh ngân hàng điện tử đạt 850,5 triệu trong quý III, tăng 8,9% so với quý trước và tăng cao 47,2% so với cùng kỳ năm. Tổng giá trị giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử trong quý III đạt 2,7 triệu tỷ đồng, tăng 10,7%. Lũy kế 9 tháng, khối lượng và giá trị giao dịch của khách hàng cá nhân qua kênh số đạt 2,3 tỷ giao dịch và 8,2 triệu tỷ đồng, lần lượt ghi nhận tăng trưởng 53,5% và 20,3% so với cùng kỳ năm.

Theo ông Jens Lottner - Tổng giám đốc Techcombank, trong quý III, Techcombank tiếp tục ghi nhận những kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội với các chỉ số duy trì trong nhóm các ngân hàng hiệu quả hàng đầu thị trường. Đồng thời, quý này cũng ghi nhận những bước đi mới của ngân hàng, nhất là mảng kinh doanh bảo hiểm, với 2 sự kiện quan trọng trong tháng 10.

Cụ thể, Techcombank đạt thỏa thuận ngừng mối quan hệ đối tác độc quyền với Manulife, đồng thời công bố góp vốn thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm phi nhân thọ Techcom (TCGIns). Đây là bước tiến quan trọng của Techcombank trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái, phục vụ nhiều khách hàng hơn với các sản phẩm tài chính, bảo hiểm toàn diện hơn.

TCBS hoàn thành kế hoạch 105%, thu hút hơn 86.400 khách hàng mới

Trong quý III, TCBS ghi nhận 1.097 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (đi ngang so với cùng kỳ năm trước và giảm 31,9% so với quý trước), đưa lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 3.869 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch cả năm.

TCBS tiếp tục củng cố vị thế về môi giới chứng khoán với việc đây là quý thứ 4 liên tiếp duy trì vị trí top 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên sàn HOSE (7,09%). Đồng thời, TCBS cũng giữ vững vị trí thứ 2 trên sàn HNX (7,89% thị phần) trong quý thứ 3 liên tiếp. Điều này cho thấy TCBS là lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư nhờ vào chất lượng dịch vụ và chiến lược Zero fee.

Trong 9 tháng, khối lượng trái phiếu do TCBS tư vấn phát hành đạt khoảng 40.000 tỷ đồng, tương đương 44% thị phần (không bao gồm trái phiếu do ngân hàng phát hành). Cũng trong khoảng thời gian này, khối lượng trái phiếu được TCBS phân phối đạt hơn 57.000 tỷ đồng, tăng trưởng 52,1% so cùng kỳ, phản ánh nhu cầu cao của khách hàng với loại hình tài sản trái phiếu.

Việc đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng công nghệ đã giúp TCBS mang lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng. Trong 9 tháng, hệ thống TCInvest ghi nhận hơn 86.400 khách hàng mới, trung bình 166 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Mức độ hài lòng của người dùng đối với ứng dụng TCInvest trên Appstore và CHPlay duy trì ở mức điểm cao, 4/5. TCBS tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực Fintech với việc ứng dụng công nghệ Generative AI (Gen AI) vào nhiều giải pháp đột phá, mang lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng.

Trong quý III, ngân hàng tiếp tục lan tỏa lan tỏa tinh thần thể thao, ý nghĩa nhân văn, gắn kết cùng cộng đồng thông qua Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 3 thu hút hơn 10.000 vận động viên đến từ 42 quốc gia. Đối mặt với cơn bão Yagi và các biến thể sau bão, Techcombank nhanh chóng trao 3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cam kết đóng góp thêm số tiền tương ứng từ cán bộ nhân viên để "nhân đôi sự đồng hành này".

Không ngừng hướng đến "phiên bản vượt trội", trong dịp kỷ niệm 31 năm thành lập, Techcombank đã lan tỏa tích cực câu chuyện thương hiệu "tiến tới phiên bản vượt trội hơn trong bạn" đến cộng đồng và triển khai nhiều chương trình ý nghĩa, khẳng định sự cam kết mạnh mẽ cho việc xây dựng văn hóa tổ chức tạo điều kiện cho sự phát triển của nhân sự - một trong ba trụ cột chiến lược của ngân hàng.

Techcombank đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận những thành tựu trong hoạt động nhân sự bằng giải thưởng Stevie Awards cho "Nhà tuyển dụng xuất sắc" (Stevie Awards for Great Employers 2024), giải Bạc cho "Nhà tuyển dụng của năm ngành ngân hàng"; giải Đồng cho "Thành tựu ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực nhân sự" cùng giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Workplaces in Asia) năm thứ 2 liên tiếp được trao bởi Great Place to Work.