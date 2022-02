Tập đoàn Novaland lãi hơn 3.400 tỷ đồng năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) vừa công bố kết quả tài chính hợp nhất quý IV/2021.

Kết thúc năm tài chính 2021, Tập đoàn Novaland ghi nhận doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ đạt hơn 14.967 tỷ đồng, tăng gần 186% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 13.511 tỷ đồng, tăng 264% so với cùng kỳ năm ngoái, được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như NovaHills Mui Ne, Saigon Royal, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Victoria Village; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 1.457 tỷ đồng. Tập đoàn Novaland đạt hơn 3.460 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của tập đoàn đạt 201.520 tỷ đồng, tăng 39,4% so với cuối năm 2020. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 109.767 tỷ đồng, tăng 26,4% so với thời điểm 31/12/2020, chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh đầu tư phát triển tại các dự án như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne và từ việc nhận chuyển nhượng các dự án mới.

92,5% tổng hàng tồn kho (tương đương hơn 101.515 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và chi phí dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Số dư tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt 17.249 tỷ đồng, tăng 49,2% so với cuối năm 2020.

Tại ngày 31/12/2021, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của tập đoàn ghi nhận 60.518 tỷ đồng, trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm 68,5% tổng dư nợ vay.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong năm 2021, tập đoàn đã phát hành thành công gói 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) với sự tham gia của nhiều định chế tài chính uy tín trên thị trường quốc tế. Đợt phát hành ghi nhận sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư với giá trị đăng ký tham gia gấp hơn 2,5 lần so với kế hoạch phát hành ban đầu.

Tính đến quý IV/2021, tập đoàn đã thanh toán tổng giá trị vốn gốc và lãi vay gần 29.926 tỷ đồng cho các khoản vay đến hạn và các khoản vay tất toán trước hạn từ nguồn tiền mặt sẵn có và nguồn tiền thu từ việc bán hàng.

Khách tham quan sa bàn dự án NovaWorld Phan Thiet tại Novaland Gallery.

Đối với hoạt động huy động vốn, tính đến quý IV/2021, Novaland đã nhận giải ngân gần 36.024 tỷ đồng. Các khoản giải ngân được sử dụng cho các hoạt động M&A và đầu tư phát triển dự án - được ghi nhận tại khoản mục Các khoản phải thu ngắn hạn khác và Các khoản phải thu dài hạn khác trên bảng cân đối kế toán. Tổng quỹ đất đã tích lũy và đang nghiên cứu phát triển của Novaland hiện gần 10.600 ha, tính đến cuối năm 2021.

Đối với hoạt động giới thiệu sản phẩm, trong quý IV/2021, tập đoàn tích cực đẩy mạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm và đón nhận sự ủng hộ từ thị trường khi Covid-19 kiểm soát tốt hơn.

Ngày 6/11/2021, Novaland Gallery khai trương tại 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM và được đầu tư xây dựng như một nền tảng trải nghiệm bất động sản của Novaland và hệ sinh thái dịch vụ tiện ích của NovaGroup. Tập đoàn tổ chức đều đặn các chuỗi sự kiện để giới thiệu sản phẩm và các chương trình ưu đãi cho khách hàng, nổi bật như: Tuần lễ khai trương Novaland Gallery, Chuỗi sự kiện đón Giáng sinh và năm mới 2022 kéo dài 3 tuần với nhiều hoạt động âm nhạc - thời trang đặc sắc. Theo đó, kết quả giao dịch trong kỳ ghi nhận tăng 97,4% so với cùng kỳ năm trước với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 28.400 tỷ đồng.

Giữa tháng 12/2021, phân khu The Kingdom tại NovaWorld Phan Thiet chính thức ra mắt. Nằm tại vị trí trung tâm, phân khu The Kingdom được ví như "trái tim" của dự án và có kết nối trực tiếp với nhiều tuyến đường huyết mạch như Đại lộ Danh vọng, đường xuyên tâm, tuyến đường ven biển Bikini Boulevard. Định hướng là phân khu quốc tế, bên cạnh những dãy biệt thự có số lượng giới hạn, The Kingdom được thiết kế với hệ tiện ích đẳng cấp bậc nhất; nổi bật là F.E.C (Family Entertainment Center) - khu vui chơi giải trí cao cấp có quy mô hơn 30.000 m2; trung tâm Arena với sức chứa 10.000 người, hay nhà hát nghệ thuật 1.000 chỗ ngồi...

Phối cảnh phân khu The Kingdom tại NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận).

Ngoài ra, trong tháng 11 và tháng 12/2021, Novaland được vinh danh với nhiều giải thưởng như "Nhà đầu tư và phát triển bất động sản xuất sắc" tại Cuộc bình chọn bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2021 do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chức; "Top 3 Doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa lớn có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất" tại Chương trình IR Awards 2021 do Vietstock phối hợp với Hiệp hội các Nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FILI) tổ chức.

Novaland cũng vào "Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững" tại Bảng xếp hạng 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2021 do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VBCSD), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan tổ chức; "Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2021" do Tạp chí Forbes bình chọn; "Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất" tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2021 do Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phối hợp với Báo Đầu tư tổ chức…

Tập đoàn Novaland khẳng định vị thế trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản ở Việt Nam. Gần 30 năm hình thành và phát triển, Novaland hiện sở hữu danh mục gần 50 dự án bất động sản đô thị và dự án bất động sản đô thị du lịch, với nhiều loại hình sản phẩm đa dạng như: căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại, lô văn phòng 24/24, second home, biệt thự nghỉ dưỡng có thương hiệu…

Novaland tiếp tục triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2, tập trung vào ngành nghề chủ lực là bất động sản tại phân khúc trung cao. Tổng quỹ đất đã tích lũy và đang nghiên cứu phát triển của Novaland hiện vào khoảng gần 10.600 ha, dành cho 3 dòng sản phẩm chủ lực, bao gồm: Bất động sản đô thị tại trung tâm TPHCM và các khu đô thị vệ tinh thuộc các tỉnh lân cận TPHCM như Đồng Nai; bất động sản đô thị du lịch tại các thành phố có tiềm năng du lịch và bất động sản công nghiệp.

Tập đoàn Novaland niêm yết cổ phần (HoSE: NVL) trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, nằm trong nhóm VN30 và hiện đạt mức vốn hóa hơn 175 nghìn tỷ đồng (tương đương hơn 7,6 tỷ đô la Mỹ) tại ngày 31/12/2021.