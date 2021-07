Tập đoàn Hòa Phát nộp ngân sách Nhà nước trên 5.200 tỷ đồng trong 6 tháng

Dân trí 6 tháng đầu năm nay, số nộp ngân sách Nhà nước của Tập đoàn Hòa Phát đạt trên 5.200 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ 2020.

Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng là những địa bàn Hòa Phát đóng góp nhiều nhất, bao gồm cả thuế hải quan và thuế nội địa các loại.

Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng Hòa Phát đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, bảo đảm an toàn phòng dịch, duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định. Lũy kế 6 tháng, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất hơn 4 triệu tấn thép thô, tăng 55% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt gần 4,3 triệu tấn, tăng hơn 60% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực nông nghiệp và bất động sản cũng duy trì được sự tăng trưởng. Do vậy số nộp vào ngân sách Nhà nước cũng tăng mạnh so với năm trước.

Xét theo khu vực, số thuế nộp trên địa bàn Quảng Ngãi đạt 3.276 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu (thuế hải quan thu hộ) là 3.176 tỷ đồng, chiếm hơn 95%, còn lại là thuế nội địa.

Tập đoàn còn có số nộp khá cao tại một số địa phương khác. Số nộp của Hòa Phát tại địa bàn Quảng Ninh đạt 535 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ, chủ yếu là thuế GTGT hàng nhập khẩu. Với tỉnh Hải Dương, tính đến hết tháng 6, Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương đã nộp ngân sách nhà nước 438 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2020, riêng thuế thu nhập doanh nghiệp là gần 300 tỷ đồng.

Với quy mô trên 25.000 lao động, Tập đoàn Hòa Phát hoạt động theo 4 nhóm ngành: Thép - sản phẩm thép - nông nghiệp - bất động sản. Không chỉ đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách Nhà nước, Hòa Phát còn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội. Trong 6 tháng đầu năm nay, Tập đoàn đã ủng hộ các bộ, ngành địa phương trên 100 tỷ đồng trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Trường Thịnh