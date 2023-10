Tập đoàn Ascott quản lý vận hành khu nghỉ dưỡng Anmira Resort & Spa Hoi An

Sự kiện đánh dấu sự xuất hiện của khu nghỉ dưỡng đầu tiên nằm trong bộ sưu tập The Unlimited Collection của Ascott tại Việt Nam.

Đại diện Ascott và Lam An ký kết hợp đồng quản lý (Ảnh: Công ty Lam An).

Được ví như một "bộ sưu tập" những địa điểm nghỉ dưỡng mang phong cách đương đại cùng những nét độc đáo trong kiến trúc, các khách sạn và khu nghỉ thuộc The Unlimited Collection khác biệt so với những địa điểm nghỉ dưỡng thông thường.

The Unlimited Collection tôn vinh nét đẹp văn hóa địa phương và bản sắc riêng của mỗi điểm đến, bất kể đó là một khu nghỉ dưỡng nằm tại vùng ngoại ô thành phố hay một khách sạn nằm tại vị trí trung tâm sầm uất.

Mỗi dự án thuộc chuỗi thương hiệu này đều mang những câu chuyện đặc sắc riêng, giúp trải nghiệm lưu trú của khách hàng không chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất hay dịch vụ tiện ích mà còn là những trải nghiệm phong phú với đa màu sắc, âm thanh và hương vị bản địa tại mỗi địa điểm mà The Unlimited Collection đặt chân tới.

Đại diện Ascott cho biết, The Unlimited Collection có sứ mệnh đem đến những trải nghiệm độc đáo. Thương hiệu hướng tới đối tượng khách hàng là những người đam mê văn hóa, bản sắc địa phương, yêu thích tận hưởng cuộc sống thông qua việc khám phá những trải nghiệm mới.

"Bất kể mục đích chuyến đi là công tác hay du lịch, những khách hàng này luôn có nhu cầu tìm kiếm các trải nghiệm lưu trú độc đáo. Vì vậy, The Unlimited Collection sẽ là bộ sưu tập cho những người theo đuổi sự mới lạ trên hành trình du lịch của mình", đại diện Ascott chia sẻ thêm.

Theo thỏa thuận hợp tác, tập đoàn Ascott sẽ là đơn vị quản lý vận hành khu nghỉ dưỡng tọa lạc trên đường Cửa Đại. Khu nghỉ dưỡng Anmira sở hữu 100 phòng nghỉ được thiết kế theo lối kiến trúc Đông Dương độc đáo, với đa dạng các hạng phòng phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng của khách lưu trú.

Phòng nghỉ tại Anmira Resort & Spa Hoi An by The Unlimited Collection (Ảnh: Công ty Lam An).

Khu nghỉ nằm ở vị trí thuận tiện cho việc di chuyển tới trung tâm phố cổ Hội An và các địa điểm nổi tiếng khác như bãi biển Cửa Đại, bãi biển An Bàng.

Với các tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp, từ hệ thống nhà hàng, quầy bar, khu vực spa với các phương pháp trị liệu truyền thống, phòng tập thể lực, hồ bơi tiện nghi, khu vui chơi trẻ em và phòng hội thảo, Anmira được kỳ vọng đáp ứng tiêu chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp, giúp khách lưu trú tận hưởng trọn vẹn cảm xúc mang dấu ấn tinh tế và riêng có của văn hóa địa phương.

Bà Serena Lim, Giám đốc Tăng trưởng, The Ascott Limited chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Lam An trong dự án khu nghỉ dưỡng đầu tiên mang thương hiệu The Unlimited Collection tại Việt Nam. Việt Nam luôn là một trong những thị trường quan trọng của Ascott, vì vậy mục tiêu của chúng tôi là gia tăng gấp đôi danh mục thương hiệu tại thị trường Việt Nam vào năm 2025".

Cũng theo bà Serena Lim, Hội An thu hút khách du lịch trong và ngoài nước bởi những giá trị văn hóa giàu bản sắc, kiến trúc độc đáo, những trải nghiệm ẩm thực đa dạng cùng những bãi biển tuyệt đẹp. Những giá trị mà Hội An mang tới cho các khách du lịch đồng nhất với giá trị cốt lõi mà The Unlimited Collection muốn truyền tải tới khách hàng. Vì vậy, việc hợp tác với Công ty Cổ phần Lam An sẽ giúp Ascott mang đến một trải nghiệm lưu trú khác biệt cho các khách hàng tại Anmira.

Việc vận hành quản lý dự án Anmira Resort & Spa Hoi An đã gia tăng thêm danh mục các thương hiệu hoạt động của Ascott tại Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của đơn vị này.

Ascott hiện là nhà điều hành kinh doanh sản phẩm lưu trú quốc tế, với gần 9.000 phòng tại 34 khu căn hộ dịch vụ, khách sạn ở Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Vũng Tàu, TPHCM và Bình Dương.

Thông tin chi tiết:

Anmira Resort & Spa Hoi An by the Unlimited Collection

Địa chỉ: 276 Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam