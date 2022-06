Tân Hoàng Minh tạm đóng văn phòng, báo công an vì bị... đe dọa bằng vũ khí?

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) vừa ra thông báo tạm dừng mở cửa văn phòng tại trụ sở số 24 Quang Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

"Hiện tại, tập đoàn đang nỗ lực trong việc giải quyết quyền lợi của quý khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi vừa nhận được một số thông tin về việc có khách hàng đe dọa sử dụng vũ khí để tấn công cán bộ nhân viên của tập đoàn. Sự việc đã được tập đoàn trình báo lên cơ quan công an có thẩm quyền", thông báo có đoạn.

Tân Hoàng Minh cho biết trong thời gian chờ cơ quan công an xác minh, điều tra và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, việc tạm đóng cửa trụ sở nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tính mạng và sức khỏe của ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên của tập đoàn đến giao dịch và làm việc tại trụ sở.

Đại diện tập đoàn Tân Hoàng Minh nói lịch tiếp nhà đầu tư trở lại vào ngày 22/6. Thông báo của doanh nghiệp được phát đi trong bối cảnh ngày 15/6 có hàng trăm nhà đầu tư trái phiếu tập trung trước trụ sở của tập đoàn này đòi quyền lợi. Trong số nhà đầu tư tập trung tại trụ sở của Tân Hoàng Minh lần này có nhiều nhà đầu tư đến từ Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên...

Buổi biểu tình của nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh trong ngày 15/6 diễn ra với quy mô lên đến hàng trăm người (Ảnh: CTV).

Trong bối cảnh sự cố Tân Hoàng Minh không có nhiều diễn biến tích cực, đại diện nhà đầu tư chia sẻ với Dân trí rằng Tân Hoàng Minh thông báo đổi tần suất họp với nhà đầu tư từ 3 lần/tuần xuống chỉ còn 1 lần/tuần, đến ngày 15/6 ra thông báo 2 tuần/lần.

Dẫu vậy, hình ảnh nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh căng băng rôn đòi tiền vẫn xuất hiện đều đặn tại số 24 Quang Trung. Ít ngày trước đó (vào ngày 13/6), một nhóm nhà đầu tư cũng có buổi làm việc với Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tuy nhiên, câu trả lời nhận được là đang phối hợp với cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an (C03) để có phương án giải quyết vụ việc.

Tại cuộc họp gần nhất với Tân Hoàng Minh, Phó tổng giám đốc Vũ Đình Luyện cho biết tập đoàn này đang thực hiện cắt giảm tối đa chi phí để tập trung nguồn lực hoàn trả tiền cho nhà đầu tư.

Tân Hoàng Minh cũng cho biết đang làm việc với C03 về việc ủy quyền của các cá nhân đang bị tạm giam cho người đại diện quản lý cổ phần, phần vốn góp. Trên thực tế, nếu không xong các thủ tục pháp lý nội bộ nhằm hoàn thiện bộ máy quản trị, điều hành doanh nghiệp theo quy định, thì các phương án nhằm sớm hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư trái phiếu có thể tạm rơi vào bế tắc.

Tập đoàn này thông tin đã gửi C03 đề xuất phương án theo hướng khi số tiền chuyển vào tài khoản tạm giữ của C03 mở tại Kho bạc Nhà nước đạt từ 10% trở lên trên tổng dư nợ của 9 đợt trái phiếu phát hành, tập đoàn này sẽ phối hợp cùng C03 bắt đầu trả cho các nhà đầu tư với tỷ lệ đồng đều tương ứng.

Về số nợ, Tân Hoàng Minh hôm 24/5 khẳng định số tiền ghi nhận theo danh sách nhà đầu tư trái phiếu của tập đoàn này không lớn hơn 8.500 tỷ đồng. Nếu đề xuất ở trên của Tân Hoàng Minh được thông qua, tập đoàn này cần gom thêm ít nhất khoảng 200 tỷ đồng nữa thì nhà đầu tư mới bắt đầu nhận được tiền.

Hiện, Tân Hoàng Minh đã nộp 666,1 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của C03 mở tại Kho bạc Nhà nước (chưa bao gồm số tiền C03 đã trực tiếp thu hồi).