Tài sản ông Phạm Nhật Vượng vượt tỷ phú Jack Ma

Theo dữ liệu cập nhật thời gian thực của Forbes , tính đến sáng 23/4, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup - đang sở hữu 33,9 tỷ USD, tăng 1,8 tỷ USD, xếp thứ 67 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới.

Với khối tài sản này, ông Phạm Nhật Vượng đã vượt qua nhiều tên tuổi đáng chú ý như tỷ phú Jack Ma (28,4 tỷ USD), bà MacKenzie Scott - vợ cũ ông Jeff Bezos (32,3 tỷ USD) hay bà Melinda French Gates - vợ cũ ông Bill Gates (30 tỷ USD).

Giá trị tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng cao trong bối cảnh cổ phiếu VIC liên tục tăng, chốt phiên 22/4 tại mức giá trần 207.200 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu Vinhomes (VHM) cũng tăng hơn 5%, Vincom Retail (VRE) tăng trên 3% và Vinpearl (VPL) tăng gần 2%.

Cổ phiếu VIC diễn biến tích cực trong ngày diễn ra cuộc họp đại hội cổ đông thường niên của Vingroup. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup - có nhiều chia sẻ liên quan đến định hướng phát triển các ngành nghề kinh doanh, bao gồm tình hình hoạt động của VinFast.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và tỷ phú Jack Ma (Ảnh: Forbes).

Ông cho biết sẽ nghiên cứu sản xuất thêm những mẫu xe mới, có thể chạy quãng đường dài hơn nếu khách hàng lỡ "quên không sạc"; đồng thời khẳng định không bao giờ sản xuất lại xe xăng. Năm nay, Vingroup đặt kế hoạch doanh thu 485.000 tỷ đồng, tăng gần 46% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 35.000 tỷ đồng, gấp gần 3 lần năm trước.

Năm 2026, Vingroup và Vinhomes nâng cao chỉ tiêu lợi nhuận thêm 20.000 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, chỉ tiêu này là mức cao nhất từ trước đến nay của công ty tỷ phú.

Là tỷ phú nổi tiếng tại Việt Nam, đời sống cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng được quan tâm và vừa được hé lộ tại kỳ họp cổ đông hôm 22/4.

Ông Phạm Nhật Vượng cho biết một ngày làm việc của ông khá giản dị và không quá khác biệt so với nhiều người. Ông thường bắt đầu ngày mới bằng việc tập thể dục và ăn sáng trước khi bước vào công việc. Sau giờ làm, ông chủ yếu dành thời gian cho gia đình và hạn chế xử lý công việc, trừ những trường hợp thực sự khẩn cấp.

"Thỉnh thoảng nếu nảy ra ý tưởng vào nửa đêm, tôi sẽ ghi chú lại để không bị quên", người giàu nhất Việt Nam chia sẻ.