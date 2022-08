Sun Secret Valley - Secondhome theo hướng "chữa lành" bên bờ biển bãi Dài

Ecotherapy - Liệu pháp chữa lành từ thiên nhiên

Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng bị cuốn vào vòng xoay cuộc sống với những áp lực của công việc và những mối quan hệ xung quanh. Xu hướng trở về với thiên nhiên, tạm rút lui khỏi chốn thành thị càng được thôi thúc và phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nhà tâm lý học Michael Eason thuộc trung tâm trị liệu MindnLife tại Hong Kong (Trung Quốc) đã chỉ ra tác động tuyệt vời của tự nhiên lên cơ thể, tâm trí con người: "Thanh âm đến từ thiên nhiên như tiếng chim hót, tiếng nước chảy… sẽ giúp làm giảm nhịp tim, huyết áp và góp phần giúp cho tâm trí bình an một cách tự nhiên…".

Trị liệu từ thiên nhiên đang trở thành xu hướng (Ảnh: Shutterstock).

Dựa trên tiền đề nâng niu bản thân, trân trọng những điều tạo hóa ban tặng, liệu pháp trị liệu, chữa lành từ thiên nhiên Ecotherapy đã trở thành xu hướng mà nhiều người tìm đến để tự thanh lọc cơ thể, tâm hồn.

Các yếu tố như kiếm tìm vị trí tách biệt khỏi cuộc sống đô thị, trở về với tự nhiên, được màu xanh thiên nhiên ôm ấp, chữa lành đã trở thành lựa chọn hàng đầu khi tìm kiếm điểm đến nghỉ dưỡng hay sở hữu "ngôi nhà thứ hai".

Nếu người yêu thích du lịch tìm đến những kỳ nghỉ "bỏ phố về rừng" để thanh lọc bản thân thì giới thượng lưu lại sẵn sàng chi ra một khoản tiền khủng săn tìm những bất động sản mang hơi hướng wellness để tạo ra một không gian "ẩn náu" riêng, nơi có thể phát huy hết ưu điểm của liệu pháp Ecotherapy cân bằng thân - tâm - trí.

The Oceana - Secondhome mang tới chất nghỉ dưỡng tinh tế khác biệt

Bãi Dài - nơi được mệnh danh là một trong 6 bãi biển nguyên sơ đẹp nhất thế giới - là địa điểm hiếm có tại Phú Quốc khi sở hữu "thiên nhiên đa tầng" ven rừng, sát biển, gần hồ nước tự nhiên. Mang sứ mệnh "Làm đẹp những vùng đất" cùng tuyên ngôn "gìn giữ những giá trị do mẹ thiên nhiên ban tặng", Sun Property (Thành viên Sun Group) đã kiến tạo nên Tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ Sun Secret Valley, nương theo địa hình tự nhiên từ bờ biển trải dài tới sườn đồi, giữ trọn nét đẹp nguyên sơ của Bãi Dài.

Phân khu The Oceana thuộc Sun Secret Valley (Ảnh phối cảnh minh họa).

Lần đầu tiên, bên cạnh sự sôi động của tổ hợp thương mại vui chơi giải trí náo nhiệt đêm ngày, Sun Property cho ra mắt mảnh ghép nghỉ dưỡng tinh tế và đầy khác biệt, đó chính là The Oceana - phân khu thứ hai của Sun Secret Valley.

Được bao bọc bởi những hàng cây xanh mát xếp tầng xen lẫn cùng hồ, đầm tự nhiên, không gian The Oceana luôn tươi mới, mát mẻ. Mỗi căn Beach Villa tại đây tựa như một resort thiên nhiên đẳng cấp, nơi chủ nhân thượng lưu trải nghiệm những phút giây thư giãn, được thiên nhiên xoa dịu để phục hồi những thương tổn trong tâm trí.

Không chỉ chú trọng tới không gian tự nhiên bên ngoài, The Oceana mang thiên nhiên vào từng góc bên trong ngôi nhà. Từ những chi tiết thiết kế tối ưu nguồn sáng; không khí tự nhiên bằng mảng kính lớn chạy dọc từ sàn đến trần nhà và cánh cửa rộng, đến việc ưu tiên sử dụng chất liệu gỗ mộc tự nhiên cho các tòa nhà, cùng xây dựng một không gian vườn rộng lên tới 155 m2 để tạo nên một khoảng nghỉ dưỡng độc nhất, The Oceana đem đến cho chủ đầu tư một di sản nghỉ dưỡng xa hoa; đẳng cấp nhưng vẫn hài hòa sống động. Ở bất cứ đâu tại The Oceana, chủ nhân tinh hoa cũng đều có thể áp dụng liệu pháp Ecotherapy.

Không dừng lại ở những tiện ích nội tại, từ The Oceana, chỉ cách vài phút lái xe, chủ nhân sẽ hòa mình vào trải nghiệm đa dạng cùng không khí lễ hội carnival buổi tối, trình diễn nhạc nước, casino, sân golf 18 hố,…

Hơn cả một secondhome nghỉ dưỡng…

Bên cạnh những tiện ích khám phá thiên nhiên như lặn biển, trekking leo núi, cắm trại ven hồ, tận hưởng cuộc sống về đêm sôi động tại beachclub bãi biển,… trong tương lai, khi phân khu The Laguna kề bên sẽ đi vào hoạt động, hàng loạt những tiện ích mang xu hướng Eco-therapy độc đáo như: clubhouse chủ đề wellness, Workshop nghệ thuật chữa lành và tái tạo năng lượng, những hoạt động thanh lọc tâm hồn như thiền (Tắm rừng Shinrin-yoku), Sound Bath (Tắm âm thanh)... sẽ mở cửa chào đón cư dân The Oceana.

Những căn Beach Villa nằm dưới tán cây (Ảnh phối cảnh minh họa).

Chạm vào mảng xanh của trái đất khi thư thái dạo bước qua khu vườn trên cao dưới những tán cây cổ thụ mang vết tích thời gian, hít thở không khí trong lành và lắng nghe thanh âm yêu kiều của thiên nhiên với tiếng cây rì rào, tiếng chim hót líu lo… để bỏ lại những phiền não, bức bối của cuộc sống hằng ngày, nạp nguồn năng lượng tươi mới giúp tinh thần và cơ thể sảng khoái, tự tại tại Công viên Trung tâm sẽ là trải nghiệm khó quên….

Hơn cả một secondhome nghỉ dưỡng, chủ nhân The Oceana có thể dễ dàng cảm nhận được chất sống đẳng cấp, tinh tế giữa lòng thiên nhiên bản địa. Bên cạnh những giá trị sôi động sẵn có tại Bãi Dài, The Oceana mang tới chất nghỉ dưỡng đầy khác biệt. Không chỉ là chốn lui về, tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng xa thành phố, The Oceana mang đến cho giới thượng lưu một không gian "chữa lành" đẳng cấp, nơi họ hoàn toàn đắm mình trong thiên nhiên, để thiên nhiên chữa lành tâm trí.