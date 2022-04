Sun Iconic Hub và cơ hội trở thành cư dân Hon Thom Paradise Island

Du thuyền, chuyên cơ, nhà trên đảo… là đam mê của giới siêu giàu

Ngành kinh tế tỷ phú đang bùng nổ khi ghi nhận giới siêu giàu tăng mạnh, số máy bay riêng đắt đỏ, siêu du thuyền hay các bất động sản siêu cao cấp không ngừng được đặt mua.

Theo nghiên cứu của SuperYacht Times, số siêu du thuyền đã bán năm 2021 tăng gần 60% lên 523 chiếc so với cùng kỳ 2020. Hơn một phần tư là mua mới. Ông Sam Tucker, Trưởng bộ phận kinh doanh du thuyền tại Vessels Value, một nhà cung cấp dữ liệu về vận tải biển cho biết lý do khiến doanh số bán siêu du thuyền tăng vọt là "nhu cầu về sự riêng tư và không gian riêng ngày càng tăng".

Michael Spencer - tỷ phú sáng lập NEX Group đã mua một chiếc Global 5500 của Bombardier năm 2021. Chuyên cơ G650ER, G700 của Gulfstream - những "dinh thự bay" được các tỷ phú khao khát cũng hot chưa từng thấy. Tỷ phú công nghệ Elon Musk hay Jeff Bezos cũng bay trên các chuyên cơ này. G650ER, G700 tới đây sẽ được Sun Air - hàng hàng không siêu sang của Sun Group đưa về Việt Nam khai thác trong thời gian tới, đưa nhu cầu thụ hưởng của giới thượng lưu Việt tiệm cận chuẩn mực xa xỉ toàn cầu.

Những "biệt thự bay" của Sun Air sẽ đưa các thượng khách đến đảo thiên đường (Ảnh minh họa).

Chuyên cơ, du thuyền là chưa đủ. Bất động sản siêu sang vốn chưa bao giờ nằm ngoài tầm ngắm của giới siêu giàu, lại càng được săn lùng trong 2 năm dịch bệnh. Knight Frank cho biết trung bình gần 2/3 tài sản của giới siêu giàu được phân bổ vào bất động sản.

Đặc biệt là bất động sản trên đảo. Tại Sentosa, nơi các dinh thự lớn có bến du thuyền riêng, doanh số giao dịch bất động sản tăng gấp ba so với cùng kỳ 2020, đạt 140 triệu USD trong nửa đầu năm 2021. Giá nhà tại khu vực này cũng tăng 7%.

Hot chưa từng thấy là những hòn đảo tư nhân. Chi phí phát triển đảo hoàn chỉnh với đầy đủ cơ sở hạ tầng có thể "ngốn" thêm 50 triệu USD ngoài giá mua. Phí bảo trì và thuê nhân viên sẽ tốn từ 200.000 đến 1 triệu USD/năm… cũng không làm giảm sức hút của các đảo riêng. Theo ghi nhận từ Knight Frank, sự quan tâm đối với đảo tư nhân đã tăng gấp 7 lần trong năm 2020.

Có thể thấy, định nghĩa của siêu giàu hiện nay không còn là siêu xe, trang sức, thời trang hàng hiệu…, mà là chuyên cơ, du thuyền, bất động sản xa xỉ trên đảo.

Không nằm ngoài xu hướng đó, nhu cầu về du thuyền, chuyên cơ, bất động sản trên đảo du lịch cũng "nóng ran" trên thị trường Việt Nam, khi mức tăng trưởng số người siêu giàu ở Việt Nam là 26%, ngang ngửa Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc).

Săn tìm "tấm hộ chiếu" tại Hon Thom Paradise Island

Đón nhu cầu trải nghiệm dịch vụ xa xỉ của giới siêu giàu, Sun Group vừa công bố nhiều dự án mới, đầu tiên phải kể đến việc ra mắt hãng hàng không siêu sang Sun Air.

Sun Air vừa công bố trở thành đại diện độc quyền của thương hiệu chuyên cơ siêu sang Gulfstream tại Việt Nam. Đồng thời, Sun Property - thương hiệu bất động sản cao cấp của Sun Group cũng công khai kế hoạch đưa Hòn Thơm (Phú Quốc) thành đảo thiên đường với mô hình Siêu Tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư tầm vóc quốc tế, được gọi tên Hon Thom Paradise Island.

Sun Iconic Hub hợp phần đầu tiên của Hon Thom Paradise Island đã chính thức ra mắt (Ảnh phối cảnh minh họa).

Hợp phần đầu tiên của dự án - Sun Iconic Hub - vừa ra mắt cuối tháng 3 này khiến giới thượng lưu quan tâm. Sun Iconic Hub tọa lạc tại Bãi Trào - một trong những bãi biển đẹp trứ danh của Phú Quốc, là 1 trong 3 hợp phần quan trọng của Hon Thom Paradise Island gồm: Sun Iconic Hub, Sun Festival Avenue và Sun Retreat Village.

Sun Iconic Hub gồm 2 phân khu: The Sailing Bay và The Santo Port, được xem như "tuyên ngôn" của đảo thiên đường với những tuyệt phẩm kiến trúc hứa hẹn trở thành công trình biểu tượng. Phân khu The Sailing Bay sở hữu hệ thống Commercial Villa, Boutique Hotel bên biển Bãi Trào, và đặc biệt là tòa nhà Cánh Buồm do "người khổng lồ" 10 Design thiết kế.

"Tòa tháp gợi hình ảnh cánh buồm no gió khổng lồ căng tràn sức sống vươn ra biển lớn. Các phòng khách sạn sang trọng được đặt ở phần thân tòa nhà, trên đường cong của cánh buồm, với tầm nhìn xuyên suốt ra đại dương và cảnh quan bên ngoài. Chạy dọc theo đường cong của bãi biển hình cánh cung là hệ thống Commercial Villa và Boutique Hotel siêu sang được thiết kế với không gian mở đưa con người đến gần với thiên nhiên thông qua hồ bơi vô cực, không gian ngoài trời, lối đi thẳng ra bãi biển riêng", 10 Design tiết lộ với truyền thông ý tưởng thiết kế các công trình bên biển Bãi Trào.

Phân khu The Sailing Bay sở hữu tòa nhà Cánh Buồm biểu tượng (Ảnh phối cảnh minh họa).

Nằm tại phân khu The Santo Port là chuỗi shophouse sát biển phối màu trắng, xanh dương, nằm tựa lưng vào núi đồi, thoải dần xuống biển đẹp tựa Santorini (Hy Lạp) huyền thoại. Lấy cảm hứng từ không gian được tạo bởi ánh sáng, hình khối và sắc độ của những ngôi làng trên đảo Santorini - một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất hành tinh, kết hợp với vật liệu địa phương và cảnh quan nhiệt đới, đội ngũ kiến trúc sư của Sun Group sẽ mang "tinh thần Santorini" đến Hòn Thơm.

Không chỉ mê đắm bởi kiến trúc đẹp như tranh, giới thượng lưu còn choáng ngợp với hệ thống tiện ích, dịch vụ đẳng cấp tại Sun Iconic Hub. Nếu The Santo Port hội tụ loạt tiện ích nội khu đỉnh cao như vịnh du thuyền, clubhouse, đài quan sát, VIP lounge, quảng trường, bãi đỗ trực thăng…, thì The Sailing Bay lại sở hữu mega mall, trung tâm giải trí trong nhà, wellness center, night club, dịch vụ siêu cao cấp, cùng vô số trò chơi giải trí trên mặt nước hứa hẹn mang đến 365 ngày trải nghiệm, thương mại trọn vẹn niềm vui tươi, hân hoan và tận hưởng sự thư giãn hoàn toàn tại thiên đường chốn nhân gian.

Sun Iconic Hub quy tụ loạt tiện ích, dịch vụ đẳng cấp, xa hoa (Ảnh phối cảnh minh họa).

Như thế, mọi nhu cầu tận hưởng của giới thượng lưu đều được thỏa mãn. Vừa là tổ hợp giải trí siêu sang bên bờ biển đẹp trứ danh của Hòn Thơm, Sun Iconic Hub còn mang tới cho chủ nhân các căn commercial villa, boutique hotel cơ hội đầu tư, kinh doanh cho khách hàng thượng lưu với dòng khách khổng lồ đến từ nhiều hướng: khách du lịch tại Sun World Hon Thom Nature Park, khách đến đảo thiên đường bằng du thuyền, khách trải nghiệm Tòa nhà Cánh Buồm và hợp phần Sun Iconic Hub.

Chủ đầu tư chia sẻ, sở hữu bất động sản tại Sun Iconic Hub là nắm trong tay tấm passport đầu tiên để trở thành cư dân danh giá trên đảo thiên đường Hon Thom Paradise Island.