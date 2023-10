Sự thật về Coronita, loại bia giống Corona Extra tới 95%

Chị Lan (Hà Nội) mua bia để uống cùng chồng nhân dịp cuối tuần. Chị vào siêu thị và nhặt vội 2 hộp bia loại 6 chai mỗi hộp, một loại to, một loại nhỏ. Tới khi đã uống xong một chai nhỏ, chị Lan mới nhận ra trong số bia chị mua thì chai nhỏ nhãn Coronita, chai to nhãn Corona Extra.

Ngoài ra, thông tin về công ty nhập khẩu của Corona Extra và Coronita cũng khác. Lúc này, chị Lan khá hoài nghi về chai bia Coronita, liệu đây là phiên bản mới của Corona Extra hay là một hãng bia hoàn toàn khác và lấy cắp ý tưởng thiết kế vỏ chai từ Corona Extra. Thắc mắc của chị Lan giống với không ít người khi biết đến Coronita.

Về hình dáng, Corona Extra và Coronita giống nhau đến 95%. Điểm khác biệt dễ thấy giữa hai chai bia là màu sắc bia và một vài thông số in trên vỏ chai. Coronita có màu nhạt hơn so với Corona Extra. Khi uống, Coronita có vị đắng và có phần "khó vào" hơn so với Corona Extra. Do vậy, Coronita phù hợp với những người thích uống bia có nồng độ cồn cao.

Corona Extra và Coronita có hình thức giống nhau tới 95% (Ảnh: BA).

Bia Corona Extra không còn xa lạ với người tiêu dùng. Dòng bia này có xuất xứ Mexico, được nhập khẩu và phân phối bởi nhiều cửa hàng, siêu thị như Winmart, Aeon, Co.opmart...

Nếu như Corona Extra đã khá quen thuộc với người tiêu dùng thì Coronita có phần mới lạ hơn. Trong một vài trường hợp, loại bia này còn khó mua hơn Corona Extra, thậm chí còn cần đặt trước.

Tuy nhiên, Coronita và Corona Extra được sản xuất bởi cùng một công ty. Coronita là phiên bản chai nhỏ của Corona Extra, với dung tích 210ml.

Anh Trường Xuân - người kinh doanh, phân phối loại bia này - cho biết hiện tại, hãng đã ngưng sản xuất phiên bản chai 355ml của Corona Extra, thay vào đó là hai loại 250ml và 300ml.

Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn có thể dễ dàng mua được phiên bản 355ml của Corona Extra ở những điểm bán lẻ bởi họ có xu hướng tích trữ hàng.

Anh Xuân cho biết Coronita hiện cũng đã được tạm ngừng sản xuất. Hiện tại, hãng tập trung cho 2 dung tích 250ml và 300ml của Corona Extra.

Hiện tại, Corona Extra 250ml có giá dao động từ 23.000 đồng đến 27.000 đồng/chai. Corona Extra 300ml có giá từ 25.000 đồng đến 28.000 đồng/chai. Trong khi đó, Coronita 210ml có giá 20.000 đồng đến 23.000 đồng/chai. Giá bán trên được áp dụng với khách hàng mua cả thùng 24 chai. Nếu mua lẻ, giá bán sẽ cao hơn.

Bia Corona và Coronita được sản xuất bởi Cervecería Modelo, một công ty sản xuất bia lớn nhất ở Mexico. Cervecería Modelo được thành lập vào năm 1925 bởi hai người đàn ông là Don Braulio Iriarte và Don Francisco Gabilondo.

Bia Corona được ra mắt vào năm 1925 và trở thành một trong những loại bia phổ biến nhất ở Mexico.

Coronita, hay được gọi là Corona Extra Small, được ra mắt vào những năm 1950. Hiện tại, trên trang web chính thức của hãng, thương hiệu này vẫn treo giao diện của Coronita và Corona trong cùng một nhóm sản phẩm.