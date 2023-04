Sứ mệnh chuyển đổi từ điều hòa máy cơ sang điều hòa Inverter tiết kiệm điện của Casper Việt Nam

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ năm 2023 trên cả nước phổ biến ở mức cao hơn 0,5 độ với trung bình nhiều năm qua. Tại TPHCM, nắng nóng cục bộ đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu tháng 2, duy trì nền nhiệt cao trên 37 độ trong tháng 3 và dự báo sẽ càng khắc nghiệt từ tháng 4. Tại các tỉnh miền Bắc, ngay từ cuối tháng 3, một số điểm như Kim Bôi (Hòa Bình), nhiệt độ đã ghi nhận lên con số 41 độ C.

TPHCM duy trì nền nhiệt cao trên 37 độ trong tháng 3 và dự báo sẽ càng khắc nghiệt trong tháng 4 khiến nhu cầu tìm mua điều hòa để giải nhiệt tăng cao (Ảnh: Casper Việt Nam).

Nắng nóng đẩy nhu cầu sử dụng điện trên cả nước tăng cao. Dự báo mới nhất của EVN cho thấy nguy cơ thiếu hụt điện năng tại các giai đoạn cao điểm ngày càng cao và có thể đạt hơn 27,5 tỷ KWh vào năm 2025. Giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng khiến giá điện có nguy cơ tăng cao, do đó, "Tiết kiệm điện là quốc sách" đã trở thành khẩu hiệu không chỉ của ngành điện mà còn của toàn xã hội.

Trong khi đó, để bảo vệ sức khỏe người thân trong những đợt cao điểm nắng nóng, ngày càng nhiều gia đình Việt có nhu cầu mua sắm và sử dụng điều hòa. Những chiếc điều hòa sử dụng công nghệ rơ-le cảm biến nhiệt (điều hòa cơ) từng là lựa chọn của người tiêu dùng để giải nhiệt mùa hè nhưng hiện nay không còn phù hợp do chi phí sở hữu ban đầu khá cao và tiêu tốn nhiều tiền điện khi sử dụng.

Nhờ công nghệ biến tần với khả năng điều tiết độ lạnh trong phòng thông qua bộ mạch điện tử chứa vi xử lý thông minh thay cho rơ-le cảm biến nhiệt, điều hòa Inverter có thể đem lại hiệu quả tiết kiệm điện lên đến 60% so với điều hòa cơ. Tuy nhiên, trên thị trường, mức giá chênh lệch từ 15 đến 20% so với điều hòa cơ cùng công suất khiến điều hòa Inverter chưa trở thành lựa chọn dễ tiếp cận của nhiều khách hàng.

Xác định sứ mệnh tạo nên sự chuyển đổi nhu cầu thị trường từ máy cơ sang điều hòa Inverter tiết kiệm điện nhằm giúp nhiều hộ gia đình có thể sở hữu điều hòa Inverter cũng như tối ưu chi phí sử dụng cho toàn bộ vòng đời sản phẩm, Casper - thương hiệu điện tử điện lạnh điện gia dụng đến từ Thái Lan đã tung ra thị trường sản phẩm điều hòa Eco City TC-09IS35 ngay trong tháng 3/2023.

Đây là mẫu điều hòa Inverter một chiều công suất 9000 BTU TC-09IS35, được dán nhãn năng lượng 5 sao, với giá bán lẻ chỉ 6,49 triệu đồng (chưa bao gồm vật tư lắp đặt). Nhờ đó, thay vì mua máy cơ của các thương hiệu lớn, giờ đây những hộ gia đình chưa có điều kiện sử dụng điều hòa có cơ hội sở hữu sản phẩm Inverter với chi phí thấp hơn, tiết kiệm điện năng hơn.

So sánh cùng phân khúc, Casper TC-09IS35 hiện sở hữu mức giá "mềm" nhất so với các mẫu điều hòa Inverter đang có mặt trên thị trường hiện nay. Thậm chí, giá bán của Eco City còn thấp hơn cả một số mẫu điều hòa cơ truyền thống từ các thương hiệu khác, trong khi sở hữu tính năng vượt trội hơn hẳn.

Casper TC-09IS35 hiện sở hữu mức giá "mềm" nhất so với các mẫu điều hòa Inverter có mặt trên thị trường (Ảnh: Casper Việt Nam).

Cụ thể, 3 tính năng ưu việt nhất của sản phẩm này bao gồm tiết kiệm điện với chi phí chỉ từ 4.000 đồng/đêm; hoạt động bền bỉ, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và khả năng làm mát tối ưu với công suất lên đến 9.000 BTU, cao hơn so với phần lớn các dòng Inverter cùng phân khúc.

Eco City sở hữu nhiều tính năng ưu việt và phù hợp với nhiều không gian khác nhau (Ảnh: Casper Việt Nam).

Trên thị trường, một số dòng máy điều hòa phổ biến có giá tương đương với sản phẩm của Casper Việt Nam chỉ có công suất làm lạnh 8.500 BTU, hiệu suất năng lượng chỉ 3-4 sao, tức tiêu thụ nhiều điện hơn hẳn so với TC-09IS35 trong cùng một điều kiện sử dụng. Trong khi đó, không chỉ giảm hóa đơn sử dụng điện, Eco City còn giúp gia chủ tiết kiệm hàng loạt chi phí khác khi sở hữu khả năng tự làm sạch, bảo hành cục lạnh tới 3 năm và bảo hành máy nén lên tới 12 năm.

Theo ông Phan Minh Văn, Phó tổng giám đốc phụ trách chất lượng và dịch vụ của Casper Việt Nam, với việc gia tăng thời gian bảo hành máy nén Inverter, Casper Việt Nam mong muốn người tiêu dùng sẽ được nhận được nhiều lợi ích hơn do chất lượng sản phẩm được đảm bảo và nâng cao. Đồng thời, thời gian phản hồi của hệ thống dịch vụ cũng được chú trọng đẩy nhanh chóng hơn, tích cực hơn.

"Khi tăng thời hạn bảo hành lên cao hơn so với toàn bộ thị trường là lúc chúng tôi đã chính thức gửi đi thông điệp tích cực tới người tiêu dùng. Chúng tôi cam kết đảm bảo về chất lượng, tuổi thọ của sản phẩm, sẵn sàng về bảo hành, dịch vụ sau bán hàng và trở thành người đồng hành với người dùng trong nhiều năm sử dụng sản phẩm", ông Phan Minh Văn cho hay.

Eco City được Casper Việt Nam kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm bán chạy nhất trong mùa hè năm nay (Ảnh: Casper Việt Nam).

Eco City sở hữu các công nghệ hàng đầu như vận hành siêu tĩnh lặng, i-Saving hay iFeel. Trong đó, iFeel - cảm biến nhiệt thông minh hoạt động với cơ chế tự động cảm ứng nhiệt độ xung quanh cơ thể người dùng - giúp điều hòa có thể điều khiển được chính xác nhiệt độ phòng, đảm bảo nhiệt độ trong phòng không chênh lệch so với nhiệt độ cài đặt. Các tính năng này cho phép dòng điều hòa này đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực sự của từng khách hàng, đúng với triết lý "Less for More" mà Casper Việt Nam đặt ra cho mỗi sản phẩm của mình.

Sản phẩm hiện có mặt tại hàng loạt chuỗi siêu thị như Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim, điện máy Chợ Lớn... và các đại lý thuộc nhiều tỉnh thành. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể tham khảo website: https://www.casper-electric.com/ hoặc hotline 1800.6644.