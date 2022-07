Sự kiện Samsung đầu tư vào DNP Water được sự quan tâm từ báo giới quốc tế

Theo đó, Samsung Engineering - thuộc Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) đã trở thành cổ đông chiến lược của DNP Water - một thành viên của DNP Holding, bằng việc đầu tư 41 triệu USD (960 tỷ đồng) để mua lại toàn bộ khoản vay chuyển đổi của IFC, thông qua đó sở hữu 24% vốn chủ sở hữu của DNP Water. Lễ ký kết vừa được tổ chức ngày 29/6/2022 tại khách sạn InterContinental Hà Nội.

Hình ảnh tại buổi lễ ký kết với sự tham gia, chứng kiến của ban lãnh đạo DNP Holding và điều hành Samsung Engineering Kang Gyu-yeon và Chủ tịch Hội đồng quản trị DNP Water Ngô Đức Vũ (Ảnh: Samsung).

Đưa tin về sự kiện này, Korea Joongang Daily - một trong những trang thông tin liên kết với The New York Times - viết: "Samsung Engineering cho biết mục tiêu là tham gia vào các thị trường xử lý tại các nước và mở rộng hiện diện tại thị trường Đông Nam Á. Với thương vụ này, công ty có ngành nghề chính về xây dựng và kỹ thuật đã trở thành cổ đông lớn thứ 2 của DNP Water. DNP Holding sở hữu 53% công ty với tư cách là cổ đông lớn nhất."

Về phía Korea Economic Daily, trang tin này cho rằng: "Khoản đầu tư này sẽ cho phép Samsung hoạt động trên cả lĩnh vực nước sạch và xử lý nước thải tại Việt Nam, vì tập đoàn đã tham gia vào lĩnh vực nước thải công nghiệp của đất nước này. Samsung đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nền tảng cho lĩnh vực kinh doanh xử lý nước của mình ở Đông Nam Á".

Cùng chung quan điểm và có những nhận định về thị trường Đông Nam Á, The Value News cũng đánh giá: "Thị trường xử lý nước tại khu vực này đang chuyển dịch từ lĩnh vực phụ thuộc vào vốn vay sang các khoản đầu tư của tư nhân do sự phát triển kinh tế trong thời gian gần đây. Việt Nam được biết đến là nước có tiềm năng vượt trội trong thị trường xử lý nước do tốc độ đô thị hóa nhanh và cơ sở hạ tầng chưa phát triển. Theo đó, Samsung Engineering có kế hoạch nhắm đến Việt Nam là nền tảng để phát triển thị trường xử lý nước Đông Nam Á. Samsung Engineering kỳ vọng rằng, kinh nghiệm làm tổng thầu các dự án (EPC) và công nghệ xử lý nước của công ty cũng như kinh nghiệm và mạng lưới của DNP Water trong lĩnh vực kinh doanh cấp nước của Việt Nam có thể tạo ra sức mạnh cộng hưởng trong việc triển khai kinh doanh trong tương lai".

Được thành lập vào năm 1970 và trở thành công ty con của Tập đoàn Samsung từ năm 1978, Samsung Engineering với tư cách là một trong những công ty EPC & PM hàng đầu thế giới, đã phục vụ khách hàng trong nhiều ngành khác nhau như lọc dầu, chế biến khí, hóa dầu, cơ sở hạ tầng, lĩnh vực môi trường và công nghiệp sinh học. Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp trong toàn bộ chu kỳ dự án, từ nghiên cứu khả thi chuyên nghiệp đến thiết kế, mua sắm, xây dựng, vận hành, bảo trì và vận hành. Samsung Engineering đã hoàn thành hơn 1.000 dự án trên toàn thế giới.

Còn với DNP Water, doanh nghiệp này được thành lập tháng 4/2017. Sau 5 năm, cùng với sự đồng hành của IFC, DNP Water từ điểm xuất phát với công suất khoảng 100.000 m3/ngày đêm năm 2017, đến nay đã nhanh chóng đạt sản lượng 1,1 triệu m3/ngày đêm, đã đầu tư vào hạ tầng nước sạch tại 13 tỉnh thành phố, trở thành công ty tư nhân hàng đầu về ngành nước sạch.

Với những tiềm lực vốn có từ 2 doanh nghiệp này, tờ Indian Chemical News của Ấn Độ đã không ngần ngại đưa ra những kỳ vọng lớn trong tương lai: "Khoản đầu tư của DNP Water cho phép Samsung Engineering thâm nhập vào các hoạt động kinh doanh xử lý nước và nước thải của Việt Nam, mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường quan trọng này. Hơn nữa, dựa trên khả năng cạnh tranh trong khu vực, Samsung Engineering có kế hoạch mở rộng hoạt động xử lý nước thải ở Việt Nam và mở rộng mô hình áp dụng tại Việt Nam sang các nước châu Á lân cận".

Hiện nay, các công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường xã hội có cơ hội lớn để tiếp cận thị trường vốn quốc tế do xu hướng đầu tư phát triển liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Theo tạp chí Business Korea, tạp chí lâu đời và phổ biến về kinh doanh tại Hàn Quốc, ông Kang Gyu-yeon - Phó giám đốc Điều hành của Samsung Engineering - phát biểu: "Phù hợp với xu hướng ESG trên toàn cầu gần đây, hoạt động kinh doanh môi trường của chúng tôi được định vị là một trong những động lực tăng trưởng trong tương lai của công ty".

Nền tảng thông tin Energy Connect cũng dẫn lời ông Kang: "Samsung Engineering có kế hoạch tiếp tục xúc tiến và phát triển ở các thị trường môi trường trên toàn cầu như ở châu Á, minh chứng bằng câu chuyện thành công của các hoạt động kinh doanh môi trường của chúng tôi tại Việt Nam".

Ngoài ra các báo và trang thông tin nước ngoài như Reuters, Pulsenews Korea, Chemical Engineering, East Tip, Industry Update cũng đưa tin liên quan đến sự kiện.