Soi thu nhập nhân viên ngân hàng Việt: Cao nhất đến 63 triệu đồng/tháng

Báo cáo tài chính quý II của 30 ngân hàng tại Việt Nam hé lộ mức chi trả cho nhân viên, xu hướng chung là chi phí bình quân cho nhân viên tăng trong khi tiếp tục tinh giản bộ máy nhân sự.

Có đến 16 ngân hàng chi bình quân mỗi nhân sự trên 30 triệu đồng/tháng. Mức chi trả cao nhất lên đến 63 triệu đồng/tháng.

Trong đó, 4 ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank dẫn đầu mức chi phí cho nhân sự. Tính đến ngày 30/6, tổng số cán bộ nhân viên của Big4 đạt 110.668 người, giảm 1.133 người so với mức 111.801 người vào cuối năm 2025. Trong khi đó, tổng chi phí nhân viên trong 6 tháng đầu năm lên tới 34.294 tỷ đồng, tăng khoảng 22,1% so với mức 28.387 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Vietcombank đứng đầu với mức chi bình quân cho nhân sự đạt khoảng 62,6 triệu đồng/người/tháng. Đến cuối tháng 6, Vietcombank có 22.522 nhân viên, giảm 132 người so với cuối năm 2025.

Xếp thứ hai là VietinBank với mức chi phí nhân viên bình quân trong nửa đầu năm vào khoảng 53,8 triệu đồng/người/tháng. Trong kỳ, ngân hàng dành 7.157 tỷ đồng cho chi phí nhân viên, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Đến cuối tháng 6, VietinBank có 22.072 nhân viên, giảm 216 người so với cuối năm 2025.

BIDV ghi nhận 7.420 tỷ đồng chi phí nhân viên trong nửa đầu năm, tăng 7,3%. Đến cuối tháng 6/2026, ngân hàng này có 25.811 nhân viên, tương ứng mức chi bình quân tương đương khoảng 47,5 triệu đồng/người/tháng.

Tại Agribank, ngân hàng này dành 11.236 tỷ đồng cho chi phí nhân viên, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm 2025. Đến cuối tháng 6, Agribank có 40.263 nhân viên, giảm 316 người so với cuối năm ngoái. Mức chi bình quân tương đương của ngân hàng này khoảng 46,3 triệu đồng/người/tháng.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank, LPBank, VPBank, MB, Sacombank... đều công bố thu nhập bình quân nhân viên. Nhóm có thu nhập bình quân trên 40 triệu đồng gồm Techcombank với 46 triệu đồng, MB là 42,9 triệu đồng.

Xét về mức độ thay đổi, Nam A Bank là ngân hàng nổi bật nhất khi thu nhập bình quân nhân viên tăng từ 22 triệu lên 37 triệu đồng/tháng, tăng 68,2%. Nhân viên Techcombank cũng tăng thu nhập 7% so với cùng kỳ, còn nhân viên MB tăng 6,5%...

Ngược lại, VPBank giảm thu nhập cho nhân viên khi 6 tháng đầu năm nay, mức chi bình quân giảm xuống 35,8 triệu đồng từ hơn 40,8 triệu đồng cùng kỳ, tương đương giảm 12,4%. Thu nhập nhân viên giảm trong bối cảnh số lượng tăng mạnh từ 17.554 lên 18.451 người tại ngày 30/6.

Bức tranh lương thưởng tăng trong bối cảnh ngân hàng tái cấu trúc nhân sự, tăng hiệu suất trên từng cá nhân và tăng trưởng lợi nhuận chung.

Theo các chuyên gia, việc tinh giản bộ máy thể hiện xu hướng phát triển ngân hàng số, tự động hóa và ứng dụng AI để bỏ bớt các công việc mang tính lặp lại. Nhờ đó, hiệu quả kinh doanh của các nhà băng cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân chi cho mỗi nhân viên mỗi tháng gia tăng.