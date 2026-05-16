Shopee bị phạt 200 triệu đồng

Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết ngày 9/4, đơn vị này đã ban hành quyết định về việc xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty TNHH Shopee. Doanh nghiệp này bị xử phạt 200 triệu đồng vì đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về chương trình khuyến mại áp dụng cho ngày 8/8/2025.

Ngoài ra, Công ty TNHH Shopee bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về chương trình khuyến mại áp dụng cho ngày 8/8/2025 trên website thương mại điện tử, ứng dụng và các trang mạng xã hội.

Cụ thể, vào thời điểm này, Shopee đã sử dụng các nội dung "Freeship 0Đ mọi đơn", "Gì cũng Freeship", "Giao tới đâu Freeship 0Đ mọi đơn tới đó" để quảng cáo ưu đãi miễn phí vận chuyển (ship) và kèm ghi chú có điều kiện loại trừ.

Shopee hiện là ứng dụng thương mại điện tử chiếm thị phần lớn nhất hiện nay (Ảnh: Shutterstock).

Shopee cho biết một số vị trí truyền thông không thể hiển thị đầy đủ điều kiện áp dụng ưu đãi, có thể gây nhầm lẫn cho người dùng về chương trình miễn phí vận chuyển.

Doanh nghiệp cho biết phần lớn đơn hàng vẫn được áp dụng ưu đãi 0 đồng, các trường hợp còn lại chỉ giảm một phần hoặc không đủ điều kiện hưởng ưu đãi. Từ ngày 29/9/2025, Shopee đã điều chỉnh tên và cập nhật điều khoản chương trình.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cho biết Công ty TNHH Shopee đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Ngoài phạt tiền, nền tảng đã cải chính thông tin trên website, ứng dụng và các trang mạng xã hội trực thuộc. Phía Shopee cho biết tiếp tục rà soát, nâng cao tính minh bạch hoạt động truyền thông nhằm thông tin đầy đủ, chính xác về các chương trình ưu đãi.