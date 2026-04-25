Sếp VietinBank: Áp lực lãi suất tăng có thể kéo dài trong năm nay

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (mã chứng khoán: CTG), lãnh đạo ngân hàng thông tin về nhiều kế hoạch đáng chú ý, liên quan đến chuyển nhượng dự án VietinBank Tower, kế hoạch tăng trưởng cũng như biến động nhân sự nhà băng.

Liên quan đến tiến độ chuyển nhượng dự án VietinBank Tower, ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, Tổng giám đốc VietinBank, cho biết ngân hàng cùng với đối tác đang nỗ lực để hoàn thành việc chuyển nhượng dự án trong nửa đầu năm nay.

Liên quan đến giá chuyển nhượng, đại diện VietinBank cho biết mức giá cụ thể sẽ được hai bên thống nhất và chính thức ghi nhận trong hợp đồng, trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc thị trường. Đồng thời, ngân hàng đặt yêu cầu giá chuyển nhượng không thấp hơn tổng mức đầu tư và chi phí thực tế đã bỏ ra, nhằm bảo đảm tối đa lợi ích cho cổ đông.

Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, Tổng giám đốc VietinBank (Ảnh: CTG).

Một cổ đông phản ánh lãi suất huy động đã tăng nhanh và mạnh trong 4 tháng đầu năm, kéo theo áp lực đáng kể lên chi phí vốn. Trên cơ sở đó, cổ đông đề nghị ban lãnh đạo đánh giá chu kỳ tăng lãi suất sẽ kéo dài bao lâu, mức đỉnh có thể ở đâu, đồng thời làm rõ chiến lược cơ cấu tài sản sinh lời để bù đắp phần chi phí vốn gia tăng, hay khả năng NIM (biên lãi ròng) sẽ bị thu hẹp trong 2-3 quý tới.

Phản hồi vấn đề này, ông Lê Thanh Tùng - thành viên HĐQT - cho biết mặt bằng lãi suất thời gian qua tăng nhanh và duy trì ở mức cao, chủ yếu do nhu cầu cân đối thanh khoản trong hệ thống và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, qua đó tạo áp lực lên chi phí huy động của các ngân hàng.

Theo ông, triển vọng lãi suất phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong và ngoài nước, đặc biệt là các biến động địa chính trị như xung đột tại Iran.

Trong kịch bản cơ sở, đại diện VietinBank nhận định chi phí vốn có thể tiếp tục neo cao trong ngắn hạn, song tốc độ tăng sẽ chậm lại và dần ổn định khi điều kiện thanh khoản cải thiện. Ngược lại, nếu giá dầu duy trì ở mức cao và đồng USD tiếp tục mạnh lên, áp lực tăng lãi suất có thể kéo dài trong năm nay.

Về tác động đến NIM, VietinBank thừa nhận áp lực trong ngắn hạn là rõ ràng, nhưng không xem đây là xu hướng suy giảm mang tính cấu trúc. Đại diện ngân hàng cho biết sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng hiệu quả và kiểm soát rủi ro.

Đồng thời, thanh khoản hệ thống hiện nay phần nào phản ánh thực trạng tăng trưởng tín dụng trong thời gian dài vượt tốc độ tăng trưởng nguồn vốn.

Quang cảnh đại hội (Ảnh: CTG).

Tại đại hội, toàn bộ các tờ trình đều được cổ đông thông qua, trong đó có kế hoạch tăng trưởng tổng tài sản từ 5-10% so với năm trước, dư nợ tín dụng tăng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,8%.

Cập nhật đến ngày 31/3, tổng tài sản của VietinBank ước tăng 5,4% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng và huy động vốn thị trường 1 cùng ghi nhận mức tăng khoảng 1,7%. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát và giảm nhẹ so với thời điểm cuối năm trước, trong khi lợi nhuận trước thuế ước tăng khoảng 56% so với cùng kỳ 2025.

Về nhân sự, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 để đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc. Đồng thời, bà Đặng Thị Việt Hà - Phó Tổng giám đốc - được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.