SeABank mang giải pháp tiếp cận nguồn vốn đến doanh nghiệp do nữ làm chủ

Năng lực lãnh đạo của doanh nhân nữ trong thời kinh tế số

Báo cáo Chỉ số Nữ doanh nhân Mastercard (MIWE) cho thấy doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hiện nay ở Việt Nam chiếm 26,5% tổng số các doanh nghiệp đang hoạt động, thuộc nhóm cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Qua khảo sát các doanh nghiệp dân doanh tại 63 tỉnh, thành phố, báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, doanh nghiệp do nữ làm chủ có hoạt động kinh doanh tốt hơn doanh nghiệp do nam giới lãnh đạo. Tỷ lệ có lãi ở doanh nghiệp do nữ làm chủ là 64%, cao hơn ở doanh nghiệp do nam làm chủ (63%).

Tuy nhiên, trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nhân nữ gặp phải không ít những khó khăn, rào cản đến từ định kiến xã hội, chưa có nhiều chính sách đặc thù, riêng biệt cho doanh nghiệp do nữ làm chủ hay khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn…

SeABank đã thiết kế các gói tài chính với sản phẩm, dịch vụ dành riêng cho khách hàng nữ (Ảnh: SeABank).

Xác định phụ nữ là những khách hàng cần được quan tâm phục vụ đặc biệt, SeABank đã thiết kế các gói tài chính chuyên biệt dành riêng cho khách hàng nữ bao gồm gói cho vay dành cho hội viên Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (SeAWomen) hay thẻ tín dụng SeALady với nhiều chính sách ưu đãi như hoàn tiền tối đa lên tới 2% mọi giao dịch, miễn lãi lên tới 55 ngày.

SeABank tiếp sức doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Theo đại diện ngân hàng, SeABank mang đến chính sách ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ với mong muốn tạo động lực phát triển tối đa cho doanh nghiệp với lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam ngắn hạn, miễn phí trả nợ trước hạn. Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ còn được tiếp cận nguồn tín dụng tại SeABank dưới nhiều hình thức cấp vốn phù hợp với đặc thù ngành nghề.

SeABank còn áp dụng chương trình cấp hạn mức tín dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp SeABank Visa Corporate không có tài sản đảm bảo tối đa 200 triệu đồng. Để có thể là điểm đến đáng tin cậy hơn dành cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, SeABank cùng Tập đoàn tài chính quốc tế IFC đã ký kết gói tài trợ tín dụng với tổng trị giá 275 triệu USD. Trong đó, 200 triệu USD đã được ký kết năm 2021, tới quý III/2022, IFC tiếp tục đầu tư 75 triệu USD cho SeABank dưới dạng khoản vay có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của SeABank trong vòng 5 năm.

IFC và SeABank chính thức ký kết gói tài trợ tín dụng (Ảnh: SeABank).

Cùng với đó, SeABank cũng nhận được gói tài trợ từ DFC (Tập đoàn tài chính phát triển quốc tế Hoa Kỳ) lên tới 200 triệu USD. Gói tín dụng này được sử dụng với mục đích chính là giúp cho các nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên chặng đường phục hồi, phát triển kinh tế sau Covid-19.

Các nữ doanh nhân toàn quốc tham dự sự kiện "Sweet Aura" (Ảnh: SeABank).

Nhằm giúp các doanh nghiệp nữ chủ tăng cơ hội kết nối, hợp tác, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, SeABank đã tổ chức các sự kiện, hội thảo dành riêng cho các nữ chủ doanh nghiệp, trong đó có "Sweet Aura - Lan tỏa ngọt ngào" - sự kiện nằm trong chuỗi chiến dịch "SeABank là điểm đến của doanh nghiệp nữ chủ".

Bên cạnh đó, tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nhân nữ tổ chức ngày 11/11 vừa qua, Phó tổng giám đốc cao cấp phụ trách điều hành của SeABank, ông Loic Faussier, đã chia sẻ về tiềm năng phát triển của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Ông Loic Faussier cũng nhấn mạnh về hai cấp độ hỗ trợ từ phía SeABank cho nhóm khách hàng này, qua các sản phẩm, dịch vụ tài chính chuyên biệt cho nhu cầu, đặc thù của doanh nghiệp nữ và qua các dịch vụ phi tài chính như sự kiện, buổi tọa đàm, tập huấn nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tài chính của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, từ đó nâng cao vị thế doanh nghiệp trên thương trường Việt.