Sau VinFast, Việt Nam sắp có thêm thương hiệu ô tô riêng của 1 tỷ phú

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Thaco - ông Trần Bá Dương - đã chính thức xác nhận kế hoạch ra mắt xe ô tô con (xe du lịch) mang thương hiệu Thaco vào năm 2027, ghi nhận trong thông điệp gửi tới toàn thể nhân viên đầu năm mới.

Như vậy, Việt Nam có thêm thương hiệu ô tô riêng, cùng với VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Trong quá khứ, Vinaxuki cũng được biết đến là thương hiệu ô tô của Việt Nam, được sáng lập và thực hiện bởi ông Bùi Ngọc Huyên (sinh năm 1942). Nổi tiếng với khát vọng sản xuất ô tô "Made in Vietnam" và từng dẫn đầu thị trường xe tải nhẹ giai đoạn 2006-2009, tuy nhiên công ty này đã sụp đổ do nợ xấu.

Quyết định phát triển thương hiệu riêng của Thaco được đưa ra trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam thay đổi mạnh về thị phần và xu hướng tiêu dùng trong năm qua, với sự trỗi dậy mạnh mẽ của thương hiệu nội địa.

Cụ thể, VinFast năm 2025 ghi nhận cột mốc mới với doanh số bàn giao đạt 175.099 xe ô tô điện. Quy mô doanh số này tương đương tổng lượng xe bán ra của ba thương hiệu nước ngoài lớn phía sau là Toyota (71.954 xe), Hyundai (53.229 xe) và Ford (50.450 xe) cộng lại.

Việt Nam sắp có thêm thương hiệu ô tô riêng từ tỷ phú nổi tiếng (Ảnh: Website Thaco).

Năm 2026, Thaco xác định năm nay là thời điểm "tăng tốc, bứt phá" sau giai đoạn tái cấu trúc. Tập đoàn dự kiến chi đầu tư khoảng 36.600 tỷ đồng (tương đương 1,4 tỷ USD) trong năm 2026 cho các mảng hoạt động, bao gồm ô tô, bất động sản, nông nghiệp và logistics.

Riêng đối với Thaco Auto - đơn vị chủ lực phụ trách mảng lắp ráp và phân phối ô tô, ngân sách giải ngân cho đầu tư trong năm 2026 dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng. Dự kiến vào tháng 6 tới đây, Thaco sẽ giới thiệu và bán hàng dòng sản phẩm Minibus mang thương hiệu Thaco.

Năm 2027, công ty chính thức ra mắt xe du lịch (xe con) mang thương hiệu Thaco. Hãng chưa công bố chi tiết về tên gọi, phân khúc hay dòng động cơ (xăng hay điện) của mẫu xe con sắp ra mắt.

Về chỉ tiêu tài chính, Thaco Auto đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 65.500 tỷ đồng từ việc bán 96.600 xe, với tổng nhân sự khoảng 13.000 người. Doanh thu xuất khẩu dự kiến đạt trên 30,5 triệu USD. Đến năm 2027, mục tiêu doanh thu của đơn vị này là 72.000 tỷ đồng.