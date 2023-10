Sau một mùa hè thiếu điện, Bộ Công Thương lên phương án đề phòng

Để đảm bảo cung cấp đủ than, khí cho sản xuất điện các tháng còn lại của năm 2023 và các năm tiếp theo, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương về việc cung cấp than, khí cho sản xuất điện; xây dựng kế hoạch, báo cáo về Bộ Công Thương trong tháng 10.

Đối với chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than, Bộ Công Thương yêu cầu thu xếp nguồn than hợp pháp để cung cấp đủ, liên tục theo yêu cầu huy động của hệ thống điện; vận hành hiệu quả các tổ máy phát điện và nhanh chóng khắc phục sự cố (nếu có); trong mọi trường hợp không được để xảy ra thiếu than cho sản xuất điện, đặc biệt trong giai đoạn mùa khô hàng năm.

Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo cung cấp than, khí cho sản xuất điện (Ảnh: EVN).

Chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than cũng cần rà soát, tính toán chính xác nhu cầu sử dụng than các tháng cuối năm 2023 và các năm tiếp theo; hoàn thiện lại hợp đồng mua bán than dài hạn đã ký với các đơn vị cung cấp than.

Hàng tuần, nhà máy nhiệt điện than phải cập nhật, báo cáo Bộ Công Thương (thông qua Vụ Dầu khí và Than, Cục Điều tiết điện lực) về tồn kho than, dự kiến tiến độ cấp than, đánh giá khả năng thiếu than cho các tuần còn lại của tháng và cho 3 tháng tới.

Đối với các đơn vị cung cấp than cho sản xuất điện, cần nâng cao năng lực, năng suất và sản lượng khai thác than trong nước; đẩy mạnh nhập khẩu than để pha trộn cung cấp cho các hộ tiêu thụ, đặc biệt là cho sản xuất điện; rà soát, tính toán năng lực cung cấp than và xây dựng, thực hiện kế hoạch cụ thể về khai thác, nhập khẩu, pha trộn, vận chuyển than... để bảo đảm cung cấp đủ, ổn định than cho sản xuất điện.

Đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc, ngoài các nhiệm vụ chung nêu trên, cần hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dài hạn, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu để xem xét phê duyệt/trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Khí Việt Nam, cần đảm bảo việc khai thác vận hành các mỏ dầu khí an toàn, ổn định theo đúng kế hoạch; làm việc với chủ đầu tư các nhà máy điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)/Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) để đảm bảo kế hoạch huy động khí cho sản xuất điện.