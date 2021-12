Sau 10 năm "trùm mền", tòa cao ốc nằm trên đất vàng TPHCM thi công trở lại

Tòa cao ốc Saigon One Tower có vị trí đắc địa bậc nhất ở trung tâm TPHCM, nằm ngay giao lộ Hàm Nghi và Tôn Đức Thắng (Quận 1). Nhiều năm nay người dân TPHCM đã quen mắt với "khối bê tông" xỉn màu, đang dang dở này.

Saigon One Tower có tên gọi cũ là Cao ốc Sài Gòn M&C, được khởi công xây dựng vào quý IV/2008 với tổng mức đầu tư 256 triệu USD (tương đương 5.000 tỷ đồng), với hy vọng trở thành một trong những biểu tượng của thành phố đông dân nhất Việt Nam.

Dự án có diện tích hơn 6.672 m2, theo thiết kế ban đầu tòa nhà sẽ có khối đế là trung tâm thương mại dịch vụ cao 6 tầng, khối văn phòng đạt chuẩn quốc tế với 34 tầng và khối căn hộ cao cấp.

Khu đất có vị trí đắc địa khi tọa lạc ngay đầu dòng kênh Bến Nghé - Tàu Hủ, giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Võ Văn Kiệt, hầm vượt sông Sài Gòn, cầu Khánh Hội.

Trong tầm bán kính khoảng 1 km, ngay bên cạnh tòa nhà này là các công trình nổi bật của TPHCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, UBND TPHCM, chợ Bến Thành, Metro số 1, bến Bạch Đằng, công viên bờ sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm 2, cầu Khánh Hội và Khu đô thị mới Thủ Thiêm...

Hiện tòa cao ốc có "vị trí vàng" này đang rục rịch tái khởi động khi về tay chủ đầu tư mới là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Viva Land.

Viva Land là một công ty đầu tư và phát triển bất động sản được thành lập vào năm 2019, vốn điều lệ công ty là 2.000 tỷ đồng, hiện diện ở Việt Nam và Singapore.

Ghi nhận của PV Dân trí, hiện công trình này đã có dấu hiệu "hồi sinh", cổng công trình đã mở những ngày gần đây, công nhân ra vào làm việc đông đúc.

Khác hẳn với vài tháng trước, hiện tại một số đoạn rào chắn quanh công trình đã được tháo dỡ, công nhân tất bật dọn dẹp, vận chuyển vật liệu, phụ kiện xây dựng vào bên trong công trường.

Nhìn từ bên ngoài, các mảng bê tông của tòa nhà đã xỉn màu, sắt thép đã gỉ sét, xuống cấp nghiêm trọng. Trong nhiều năm bỏ hoang, dự án này không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất mà còn làm mất đi mỹ quan đô thị của thành phố nhiều năm qua.

Trước đây, dự án Saigon One Tower từng được kỳ vọng sẽ là một trong những tòa cao ốc biểu tượng tại trung tâm TPHCM, sẽ là một trong 3 tòa nhà cao nhất thành phố, chỉ sau Bitexco (68 tầng) và The One (55 tầng), trước khi Landmark 81 của Vingroup xuất hiện vào năm 2019.

Tuy nhiên, sau khi khởi công vào năm 2007, đến cuối năm 2011 dự án đã ngưng thi công cho tới tận bây giờ.

Đêm xuống, khi các tòa nhà tại trung tâm lung linh ánh đèn, Saigon One Tower như một "điểm đen" làm mất mỹ quan của khu trung tâm Quận 1.

Sau 10 năm "trùm mền", tòa nhà được khởi công xây dựng trở lại. Khi hoàn thành, công trình kỳ vọng sẽ là mảnh ghép nhằm hoàn chỉnh bức tranh toàn cảnh về một Sài Gòn tráng lệ.

Hải Long