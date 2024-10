Sắt thép SATA - đơn vị cung cấp tôn đổ sàn được nhiều chủ đầu tư lựa chọn

Vì sao cần tìm đơn vị cung cấp tôn đổ sàn đáng tin cậy?

Tôn đổ sàn là công nghệ tiên tiến đang được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng, nhất là thi công sàn liên hợp. Công nghệ này giúp tối ưu quá trình xây dựng, gia tăng tính bền vững và độ an toàn cho công trình. Giải pháp này giúp tiết kiệm chi phí nhân công cũng như vật liệu so với việc sử dụng cốt pha truyền thống. Không những vậy, tôn đổ sàn còn là giải pháp thân thiện với môi trường khi giúp làm giảm lượng phế liệu tại các công trình xây dựng.

Tôn đổ sàn là giải pháp được ứng dụng rộng rãi tại các công trình xây dựng.

Với nhiều ưu điểm vượt trội, nhiều chủ đầu tư đang chú trọng tìm đến giải pháp tôn đổ sàn cho các công trình từ dân dụng, thương mại,đến công nghiệp đến các nhà xưởng, kho bãi... Đây cũng là lý do ngày càng nhiều các đơn vị cung cấp tôn đổ sàn ra đời để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng có khả năng cung cấp các dòng tôn đổ sàn chất lượng. Để đảm bảo an toàn và chất lượng của công trình, chủ đầu tư nên tìm đến những đơn vị cung cấp tôn đổ sàn đáng tin cậy.

Sắt thép SATA - lựa chọn của nhiều nhà đầu tư

Sắt thép SATA là một trong những đơn vị cung cấp tôn đổ sàn hàng đầu thị trường

Trong số các nhà cung cấp tôn đổ sàn trên thị trường, Sắt thép SATA đang là đơn vị được nhiều chủ đầu tư lựa chọn nhờ có nhiều ưu điểm vượt trội như cung cấp đa dạng các dòng tôn đổ sàn độ dày, chủng loại cũng như màu sắc.

Về độ dày, các dòng tôn đổ sàn có các loại tự 0,7mm đến 1,2mm. Về màu sắc, tôn có bảng màu gồm các loại như xám, bạc, đỏ rượu, nâu đất, xanh dương, xanh lá cây… Về chủng loại, tôn có các dòng như mạ màu, mạ kẽm, mạ nhôm kẽm… Với sự đa dạng này, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn được loại tôn phù hợp nhất với công trình.

SATA cung cấp tôn đổ sàn có chất lượng vượt trội.

Với phương châm đề cao chữ tín và đồng hành lâu dài với khách hàng, Sắt thép SATA cung cấp các dòng sản phẩm có chất lượng tốt, đảm bảo tôn có kết cấu chắc chắn, khả năng chịu lực, chống ăn mòn, rỉ sét. Bên cạnh đó, tôn còn có khả năng bám dính bê tông tốt giúp tăng cường độ ổn định của quá trình liên kết sàn.

Giá của tôn đổ sàn tại Sắt thép SATA cạnh tranh.

Sắt thép SATA xây dựng bảng giá các loại tôn đổ sàn có tính cạnh tranh cao trên thị trường. Bảng giá được công khai minh bạch giúp khách hàng dễ dàng so sánh trước khi lựa chọn. Đơn vị còn có nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi giảm giá cho đơn hàng số lượng lớn, miễn phí vận chuyển…, mang tới nhiều lợi ích cho khách hàng.

Để tạo sự an tâm cho khách hàng, Sắt thép SATA cũng xây dựng chính sách bảo hành đặc biệ, dài hơn so với tiêu chuẩn cùng với đó gói bảo hiểm chất lượng về độ bền màu và chống ăn mòn, mang tới sự an tâm cho khách hàng khi mua.

Đội ngũ nhân sự của Sắt thép SATA sẽ tận tình tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng để có thể hiểu rõ về sản phẩm tôn đổ sàn trước khi mua. Ngay cả sau khi mua hàng, đội ngũ chuyên viên của đơn vị cũng sẵn sàng hỗ trợ khách hàng nếu gặp các vấn đề về sản phẩm.

Sắt thép SATA hiện cung cấp các sản phẩm tôn xây dựng chất lượng cao như tôn Cliplock, tôn sàn Deck, tôn Lysaght, Lam gió. Tôn Cliplock của SATA được đánh giá có khả năng chịu lực tốt, chống thấm nước, phù hợp cho các công trình công nghiệp. Tôn sàn Deck và tôn Lysaght được ứng dụng rộng rãi trong các công trình nhà xưởng và dự án thương mại. Ngoài ra, Lam gió của SATA không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn tối ưu luồng gió tự nhiên, giúp cải thiện môi trường làm việc và sinh hoạt.

"Với đội ngũ chuyên nghiệp và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, bền vững và hiệu quả cao", đại diện Sắt thép SATA chia sẻ.

